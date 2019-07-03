名氣餅三號店進駐SOGO復興館　獨家松露和牛名氣餅開幕前3天半價



▲SOGO復興館獨家松露和牛名氣餅。(圖／金葉名氣餅提供)



記者黃士原／台北報導

金葉名氣餅再開分店，台灣三號店將落腳於全新改裝的SOGO復興館美食街，並推出口感高級的極黑時尚款「松露和牛名氣餅」，每份100元，是SOGO獨家販售商品。歡慶開幕7月12日~7月14日開幕首三日再推出「松露和牛名氣餅」鈔票價變銅板價活動，開幕特惠100元商品只要半價50元即可購入，優惠僅限三天。

在日本，炸肉餅與咖哩丼皆為日本代表性國民美食，為了延續這股生活日常的美味，再加上外食族群增加，特別將由金葉名氣餅料理職人千葉憲二社長所經營的銀座名店〈MAKANAIKIICHI和食料理店〉中的咖哩丼料理帶進台灣，同時搭配經典的金葉名氣餅，帶來全新的「名氣餅咖哩丼」，並以方便品嚐的餐盒型態販售之外，現在在台灣只要售價也比日本便宜，每個200元。





▲名氣餅咖哩丼。(圖／金葉名氣餅提供)



名氣餅咖哩丼由日本知名料理人千葉憲二研發，以蔬菜帶出自然甜度後，再調和兩種不同風味咖哩烹調而成，與名氣餅一同享用，不僅能增加咖哩丼豐富性，兩者口感還能相輔相成。值得一提的是，為了顧及外食族群的營養均衡，特別以套餐概念隨附搭配芝麻和風醬汁的清爽沙拉，透過沙拉開啟味蕾食慾，再品嚐風味較重口味的名氣餅咖哩丼飯，名氣餅咖哩丼於每日午晚餐時段供應，每份180元（另附和風沙拉）。