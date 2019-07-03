米其林三星主廚梁經倫坐陣　「Daimon‧犇廚魔館」信義區轟動開幕



▲香煎法國路其鴨肝佐酒香味噌醬，選用法國知名品牌路其的肥肝為主角，將肥肝嫩煎雙面上色，撒上黑胡椒、花椒、馬告做成的三椒粉，搭配味增及台灣刺蔥酒製成的酒香味增醬，最後配料為用米醋醃製的箭筍。（圖／記者黃克翔攝）



記者黃士原／台北報導

位於台北微風南山大樓商場一樓，由香港米其林三星主廚梁經倫(人稱廚魔)、美國DBUB集團及台灣知名鐵板燒品牌「犇」合作的中餐廳「Daimon‧犇 廚魔館」，雖然3月底就開始試營運，但一直到7月2日才由梁經倫宣布正式開幕，長達3個多月的試營運，就是希望經由不斷的調整之後，呈現最好的服務與餐點給客人。

犇鐵板燒總經理顧奇明強調，餐點部份，剛開始試賣時有一道以台灣臭豆腐為靈感的料理，但因為其臭味並非所有人可以接受，有近1/3的客人不敢吃，在團隊討論下決定撤下這道菜，改成以台灣胡椒餅為靈感的「神祕小球、燒餅、芝麻 P.O.P」。





▲香港米其林三星主廚梁經倫。（圖／記者黃克翔攝）



除了換菜單，試營運期間也針對醬料、食材與配料進行最佳化調整。開始試賣的4道鐵板料理中，其中一道是使用午仔魚，顧奇明說，雖然午仔魚肉質細嫩，但主廚團隊認為還達不到頂級食材的水準，後來決定改採加拿大真鱈魚，吃過真鱈魚後的顧奇明直言，「真鱈魚的美味程度不是一般鐵板燒用到的鱈魚可以比擬的。」



另外，「香煎法國路其鴨肝佐酒香味噌醬」使用的味噌醬，其所用的酒後來改用可以帶出甜點與辣味的刺蔥酒。犇董事長楊欣也提到，牛排的炸金針菇配料原本是編織形狀，現在則是改成不規則的團狀，客人的反應更好。





▲主菜加拿大黑鱈魚。(圖／記者黃士原攝)





▲牛排的炸金針菇配料原本是編織形狀，現在則是改成不規則的團狀，客人的反應更好。(圖／記者黃士原攝)



終於正式開幕的DAIMON‧犇 廚魔館，位於台北新地標微風南山大樓商場一樓，破天荒設立在高端奢侈品品牌競爭的一樓黃金櫃位中，目前為全信義區唯一設立在一樓的餐廳品牌，也因為這樣的特殊地點，梁經倫把Daimon‧犇 廚魔館設定成一家可以帶給客人時尚氛圍體驗的餐廳，以「愛麗絲夢遊仙境」為發想，設計成三個用餐體驗區。

第一區是新奇驚豔的西式前菜酒吧區，客人在這品嚐由梁經倫精心研發的各式分子料理，像是用喝的「薑母鴨(澄清宜蘭豪野鴨湯佐薑汁腐乳泡沫)」，創作想法來自於台灣薑母鴨，主廚使用宜蘭豪野鴨燉煮的高湯，並且用澄清手法進行處理，表層加入腐乳醬牛奶泡沫提鮮，底層加入老姜珍珠增加風味，呈現不同形態的薑母鴨。





▲外型完全不像胡椒餅的「神祕小球、燒餅、芝麻 P.O.P」，但入口後味覺感受卻是像剛咬了一口胡椒餅。（圖／記者黃克翔攝）

外型完全不像胡椒餅的「神祕小球、燒餅、芝麻 P.O.P」，但入口後味覺感受卻是像剛咬了一口胡椒餅，梁經倫把胡椒餅內餡變成液態，再用極薄的皮來裹住，然後再撒上黑芝麻，旁邊還有燒餅碎片，讓這個胡椒餅跟大家想的胡椒餅完全不一樣。





▲梁經倫很喜歡能夠跟客人直接面對面交流的鐵板燒。（圖／記者黃克翔攝）

第二區是創意鐵板區，由主廚當面服務每位賓客，客人可以當面觀賞頂級食材和細心料理的豪華體驗。梁經倫很喜歡能夠跟客人直接面對面交流的鐵板燒，就像是日式的板前料理，梁經倫說，客人想知道食材產地、保存方式及料理手法都可以提出問題，「而且我們鼓勵客人提出各種問題。」





▲澄清宜蘭豪野鴨湯佐薑汁腐乳泡沫。



第三區主菜結束後會進入奇幻溫暖的甜點區，由主廚現場製作賓客的甜點，完成菜單故事的不同場景。梁經倫希望這區能帶給客人「有趣的，開開心心的。」

DAIMON‧犇 廚魔館占地96坪、共46個座位。7月2日起正式開幕，供應午餐及晚餐時段，吧檯也有提供Happy Hour。

Daimon‧犇 廚魔館資訊

訂位專線：02-6617-0280

餐廳地址：台北市信義區松廉路3號1樓(微風南山，星空塔1樓電梯旁)

餐廳營業時間：.

a.午餐：11:30~14:00 (最後點餐時間13:30)

b.晚餐：18:00~23:00 (最後點餐時間21:00)

消費方式：午餐5道菜$1,880+10%起；晚餐12道菜$3,280+10%起

席位:46席(含VIP包廂各11席及6席)