王品烤鴨「享鴨」進駐桃園　7/15前消費送價值500元VIP鴨運卡



▲王品烤鴨「享鴨」正式進駐桃園。（圖／王品提供，以下同)



記者黃士原／台北報導

王品集團旗下烤鴨與中華料理品牌享鴨，繼去(2018)年於台北忠孝東路開出首店，今(2019)年再度展店到桃園，7月1日起正式進駐餐飲匯集的「中茂新天地」，而且7月15日前來店消費就送VIP鴨運卡，贈送超過500元的特色好菜。

位於中茂新天地的享鴨桃園同德店，有別於台北忠孝東店的新潮繽紛，裝融入東方簡約美學，巧妙運用山水垂簾將美景收進店中，而餐廳內部以4人方桌跟6人圓桌為主，設有兩個10人以上大包廂，配合2、4、6人三種套餐以及多元中華料理，讓顧客吃中餐更有型。





▲享鴨的烤鴨選用每隻約2.6公斤、體型與脂肪比例最佳的花東縱谷櫻桃鴨。



享鴨的烤鴨選用每隻約2.6公斤、體型與脂肪比例最佳的花東縱谷櫻桃鴨，再來是以8種中華香料為基底醃製，提鮮不搶味；之後，低溫控濕風乾24小時，之後再烤至酥香，並且由專業師傅桌邊片鴨，讓顧客吃到鮮烤鮮出的美味。

如何享用這剛出爐的烤鴨？享鴨更推薦三味吃法，一吃白糖酥胸，師傅片下烤得金黃香脆的鴨胸皮，蘸上嚴選冰晶砂糖；二吃半月滑肉裹蒜泥，鴨胸肉裹上特製的初榨橄欖油封蒜泥，提味不辛嗆；三吃經典鴨肉捲餅佐醬香，荷葉餅包進鴨肉、新鮮蔥段、爽脆大黃瓜條，依個人喜好添加甜麵醬跟蒜泥。





▲享鴨更推薦三味吃法，一吃白糖酥胸，二吃半月滑肉裹蒜泥，三吃經典鴨肉捲餅佐醬香。

除了招牌片皮鴨之外，享也不能錯過多元的中華料理，有功夫鴨絲粥、酸菜山椒鴨架湯、三杯鴨架、金沙豆腐煲、酸菜芝麻流沙湯圓等。

7月1日-7月15日開幕期間於桃園同德店消費，即贈價值500元以上「三鴨開泰鴨運卡」，9月底前完成指定任務可兌換享鴨特色菜，不得與其他優惠併用。

享鴨桃園同德店

地址：桃園市桃園區同德五街73號10樓 (中茂新天地)

電話：03-356-8805





▲位於中茂新天地的享鴨桃園同德店，有別於台北忠孝東店的新潮繽紛，裝融入東方簡約美學，巧妙運用山水垂簾將美景收進店中。

