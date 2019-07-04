22:02火鍋插旗微風廣場　7月底前名字含「微」或「風」就送雙人套餐



▲22:02火鍋插旗微風廣場。(圖／微風集團提供，以下同)



記者黃士原／台北報導

22:02以自製天然蔬菜醬在火鍋業聞名，第5家門市7月5日正式進駐微風廣場7樓。慶祝微風門市盛大開幕，22:02也祭出好康優惠，7月5日~7月31日尋找微風，名字中只要含「微」或「風」其中一字贈雙人套餐，名字中有兩字，贈四人套餐；9月30日前當日壽星到店裡用餐，幾歲就送幾片梅花豬肉，當月壽星則送梅花豬肉1份。





▲4人商業套餐。

「樂活」是22:02追求吃的一種態度，把消費者當做家人看待，優先使用有機、無毒、友善種植的蔬果外，也要將「自然」的氛圍帶進店裡，有別於其他門市，微風門市使用蕨類植栽做入口主題佈置，搭配天然原木裝潢設計和簡約的鳥籠燈，將自然原始的風貌與時尚結合，用餐同時也能感受大自然的沐浴。





▲海鮮拼盤。

22:02主打新鮮有機的蔬菜、無添加的食材，講求吃出食材的原味，讓消費者吃得安全、放心。其中最特別的是自製蔬菜醬，將有機的蔬菜打成泥製成醬料，清爽、酸甜口感讓美味再升級，廣受消費者喜愛。22:02火鍋是單點制，雖然不是專賣麻辣鍋，但其麻辣鍋很受歡迎，尤其是把調味料與湯分開來的設計，讓湯頭有麻辣的香氣，麻辣料又不會亂跑搗蛋。

22:02 火鍋。樂活(微風店)

營業電話：02-87732200

營業地址：台北市松山區復興南路一段39號7樓





▲ 獨創美味蔬菜醬 / 老闆的堅持，連沾醬都要健康、有機，將有機蔬菜打成泥，清爽酸甜的口感讓美味更加升級，也是店內的招牌沾醬。





▲將新鮮蔬果放置展示櫃上販售，讓消費者看得見新鮮，除了提供店內使用，若在展示架上看有想要下鍋或買回家烹調的蔬果也提供現場客人採買。

