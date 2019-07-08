點評：哇賽好划算呀

文、圖／橘子狗愛吃糖

南屯有家【竹仔腳麵食館】GOOGLE評價1137則依舊有4.1高分的人氣麵店，，不管平日假日哪天都是用餐時間都是人潮滿滿，而且評價數多還能高分非常不容易，麵店、麵攤其實到處都有，可是要365天生意都這麼好的真的找不到幾家，在台中住了這麼久常經過，終於還是約了朋友一起來吃看看為什麼這麼受歡迎。

在南屯有條不寬敞的老街，街道或巷弄裡有著舊時代留存至今的巴洛克式洋樓或閩式紅磚房，雖然路小卻總是車水馬龍，市場、小街店面、民房在這裡形成一個在地生活圈。





先前吃過在地開了55年的「阿有麵店」就也在這老街裡，但這篇要介紹的是【竹仔腳麵食館】，也算是家在地40年老麵店，先前不是像現在這麼新穎的店面模樣，比較陳舊簡單許多，營業時間非常長，早上九點就開始營業，下午也沒有休息一路開到晚上十一點。

現在已經是有冷氣的內用空間，對現在這種炎炎夏日的天氣有冷氣就會是我第一選擇，但用餐環境舒服還是不免讓人要關心一下價格才是，畢竟一分錢一分貨，冷氣電費也是成本啊！





麵類價位大概看過去都說不上特別便宜但也不貴（只是點完端上桌看份量就知道其實真的不貴），麵類大概是一般麵店都會看到的麻醬麵、陽春麵跟餛飩麵等等的，沒有太特別的麵食口味。

比較特別的是滷味雖然有標價，可是都要自己到櫃檯自己夾取計價，很難邊夾邊抬頭對價錢，不過結帳後我覺得完全能放心夾，因為價格真的也都很便宜，我夾了兩大盤才兩百元出頭。

這裡沒有點餐單，進門就是在櫃檯前跟著排隊（不管內用或外帶），因此有沒有朋友同行很重要，另一個朋友就可以先去找位置坐著等，我無法想像如果只有自己一個該怎麼點餐跟找位置？也完全是口頭點餐，所以完全就看店家的記憶力，偏偏完全沒有看過他們有送錯桌超厲害！就連離峰時間雖然沒有排隊，不過店內客人還是不少啊（下午沒有休息整天營業）

【麻醬麵（小碗）45元│乾陽春麵（小碗）40元│餛飩麵（小碗）55元】



麻醬麵我想應該是竹仔腳的招牌，因為現場看到不少人點，其實小碗份量就很不錯了，而且上面的濃郁麻醬給的份量相當有誠意，可以選「細麵/粗麵」，細麵有點像是意麵那樣。

捲Q的充滿彈性的口感完全不會軟爛，香濃麻醬還加了油蔥的香氣，非常夠味的濃郁麻醬麵！如果還有點滷味的話，我覺得小碗份量來配著吃應該算是相當夠了；乾麵的話我也喜歡，點乾麵最怕滷汁或肉燥不夠味，竹仔腳的肉燥味道很不錯，選細麵也一樣好吃。





價位來說比起一般的小碗麵多個5－10元，不過麵量事實上也有比較多一點點，還算OK。

竹仔腳的餛飩麵我覺得CP值非常高，因為不是奈米小餛飩，看得到餛飩皮裡的飽滿肉餡，湯麵也不算太小碗，還給足到5顆的份量，湯頭一樣有著傳統油蔥香，也蠻推薦的。

【滷味│自行夾取櫃檯計價│兩盤230元】



我夾了兩條小腸、一條滷大腸、一片海帶、兩顆滷蛋、菊花肉一塊、豆包兩塊，再加上小豆干數塊等等，想不起來還有什麼沒記到的…不過兩盤滿滿的份量很實在。





這樣子230元我覺得算很便宜，而且滷味都相當夠味好吃，放心夾下去吧！（還有它們家的辣椒非常夠味，愛吃辣的不要錯過，不敢吃辣的話要酌量）

一家小麵館的生意能有名到連其他區的人都推薦好評，真的要自己吃過才知道，不過建議如果不是上班族的話，避開中午或晚餐用餐時間就比較不會人擠人了，麵食的話除非大食量，不然一般小碗應該就夠吃了，滷味就放心夾吧！

竹仔腳麵食館│南屯區



地址：台中市南屯區南屯路二段600號

電話：0935-706667

營業時間：09:00Am-11:00Pm

消費提醒：週二店休，附近停機車較方便



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