晚來吃不到！隱身市場的中式定食小店　必吃無刺酸甜椒麻魚

點評：想吃魚～～～

文、圖／橘子狗愛吃糖

這些年開店你不能循規蹈矩，有特色有氛圍才會讓人想一探究竟，就像在勤美附近模範街的「別嗆大叔咖哩」，隱藏在市場裡卻有著超高人氣，又或者是在向上市場裡的「做作‧米食寓」，常常假日經過也是看到一位難求，那種強烈的反差印象反而相當能吸引到現代人好奇心而上門嘗鮮，就像我常在向上市場出沒總是不經意會注意到它，所以還是找時間來試試。

以往對傳統市場的印象就是婆婆媽媽們買菜挑肉人潮擁擠又很有潮濕菜味的地方，雖然我從小逛到大，但也沒想過有一天傳統市場會變成開店的熱門地點，這幾年在向上市場週邊就有不少早午餐輕食咖啡店或是拉麵店咖哩餐廳出現，大部份都是有著設計質感或風格特色的裝潢小店（就是年輕人比較會有興趣的那種）。





把年輕人從潮流商圈拉進傳統市場生活圈裡，多少也拉抬更多傳統市場的能見度，這家「做作‧米食寓」在網路上的評價就還挺不錯的，看過不少網友推薦過，GOOGLE評價113則評論也還有4.1高分，從外觀看起來也是老屋改造的小店。





隔壁是也很受歡迎的「嗎哪關東煮」，店面風格相當日系，前面保留了玄關的空間，有兩張孤單的小桌椅，不過這種炎熱夏日還是建議坐裡面吹冷氣比較舒服得多。

















其實光看店名我不太知道它究竟是賣什麼，看了菜單才知道原來是定食家庭料理。店門有點昭和風，店內現代設計感加點雜貨風格，是家網美年輕人們會喜歡的小店，裡面幾種復古小物的擺設我覺得還蠻特別的，整體配色上選物也有花點心思，而且沒有限制用餐時間又在寧靜巷弄裡，是個蠻可以打發時間聊天的好地方。中午過來幾乎整家店全滿，午餐時間過了以後就幾乎沒有幾個客人了。

每道餐點都是現點現做，總共有7道定食加上簡單爽口的飲料還有幾種啤酒這樣，價格230－270元我覺得並不算便宜，但有兩款午餐限定的只要160元就划算許多。雖然是日式定食呈現，但主食卻是以中式食材與料理口味為主，算是比較特別的部份。

推薦超做作烤雞腿咖哩230元、無刺酸甜椒麻魚270元



整體的感覺看起來相當清爽，有熱湯、越光米飯、兩道涼菜小品、主食這樣，質感木盤盛裝，配菜部份還OK，其實滷白蘿蔔我還蠻喜歡，滷汁味道不錯也入味，只是整體偏清爽健康了點；但主食部份我還蠻推薦的，感覺不是用半成品調理。





烤過的雞腿有點厚實感，口感軟嫩，微酥的雞皮與少許香料的調味，帶微甜味好吃，比我預期的還更好吃許多，咖哩的味道還算不錯。

雖然不是那種日式濃郁重口味或印度香料豐富的那種，但濃郁度香氣都不差很下飯。加上米飯也煮的好吃，整體除了口味不重以外，算是還好吃的定食。

但另一個「無刺酸甜椒麻魚」我其實更推，我以為會是像糖醋或紅燒魚那種，但直接是整塊相當有厚度的鯛魚上桌，酸辣味就剛剛好這樣，不太有椒麻感。





不過開胃爽口，魚肉紮實無腥味好吃，非常實在的厚度真的跟我預想的完全不同。

飲料 台灣復古紅茶40元、忘記什麼名字的汽泡飲120元



紅茶我就沒有特別拍了，但蠻大杯的還不錯喝，雖然沒附飲料不過加價紅茶並不貴，另一杯汽泡飲是因為看到別人點覺得挺漂亮的，喝起來雖然是冰涼消暑，但除了漂亮好像沒有別的感覺，上面就是有幾種水果切片這樣，口味一般，如果不是為了想拍照好看的話其實覺得點紅茶喝就可以了，個人感覺啦！

總的來說「做作‧米食寓」也算是好拍網美店，不過也是東西好吃的網美小店，餐點賣相相當文青又清爽，沒有太驚為天人或很特別，但口味就是簡單好吃那樣，食材這部份有用心選，所以簡單調理就不錯，配菜部份對我來說是薄弱了點，但好像沒有限制用餐時間的樣子，但還是建議早點來，不然有些餐點會提早完售！

做作‧米食寓



地址：台中市西區美村路一段164巷17號

電話：04-23011285

營業時間：12:00Pm-10:00Pm

消費提醒：週一店休，小巷停機車較方便



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