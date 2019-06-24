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只要20元！逢甲必吃包蛋胖胖旗魚黑輪　還有烏魚子、蝦仁口味

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美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我..

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▲▼萬華丁香深海旗魚串。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

文、圖／橘子狗愛吃糖

最近不管是到一中街、逢甲夜市、東海夜市都會看到這家【丁香深海旗魚串】，而且每個地方的攤位前生意都很好，也看過網路上不少部落客跟IG都有推薦，其實在南部夜市這樣的旗魚串攤位算蠻常見的，但好不好吃就要看運氣跟用料，我自己是一中街跟逢甲夜市的都吃過，明明一樣的攤位，可是逢甲夜市感覺比較好吃！

▲▼萬華丁香深海旗魚串。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

這家【丁香深海旗魚串】全名前面還有「萬華」兩個字，不知道是不是來自萬華龍山寺，但是看網路上介紹萬華廣州街的一串是12元，怎麼到台中就變一串要20元了！一中街的攤位在愛廣場前面，隔壁就是賣也很受歡迎的曾氏福建炒麵，常看到不少人在買，逢甲夜市的攤位在逢甲校門口官之霖大腸包小腸的對面，隔壁是天天排隊的逢甲丹丹蔥油餅。

▲▼萬華丁香深海旗魚串。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

▲▼萬華丁香深海旗魚串。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

我自己兩家都吃過，覺得一中街的有點空虛，比逢甲的小支些，中間的空間也比較大一點。逢甲這攤算是小小不一樣，有擺脫油機在一旁給客人自己用（雖然我覺得是用心安的）。

▲▼萬華丁香深海旗魚串。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

▲▼萬華丁香深海旗魚串。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

▲▼萬華丁香深海旗魚串。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

▲▼萬華丁香深海旗魚串。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

脫完油拿在手上還是一樣會有油，因為生意還不錯的關係，旗魚黑輪幾乎都是現點炸，但如果要點特殊口味的話（烏魚子、蝦仁、飛魚卵）就特別要花比較久的時間等待了。上門買的客人真的還不少，我至少等了快半小時才終於有空檔拍得到攤位的全貌。

▲▼萬華丁香深海旗魚串。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

▲▼萬華丁香深海旗魚串。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

原味旗魚串是20元一串，其他口味是30到50元一串，特殊口味算是不便宜。買完除了脫油機以外，調味料（芥末醬、甜辣醬、胡椒粉）都是DIY照自己口味加。

▲▼萬華丁香深海旗魚串。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

【原味旗魚串20元｜蝦仁30元｜飛魚卵50元｜烏魚子50元】

比起一般旗魚串來說，這家丁香真的是蠻大一串的，20元來說不便宜但也還能接受，不規則的外型，貼心的串上兩根竹籤，因為幾乎都是剛油炸起鍋，所以建議還是脫油一下。

▲▼萬華丁香深海旗魚串。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

新鮮的魚漿鮮甜，加點簡單的胡椒就很好吃，完全不會有腥味，而且厚度紮實感也不錯，中間還裹進了1／4的水煮蛋；另外三種口味蝦仁、飛魚卵跟烏魚子的話，我比較愛烏魚子，蝦仁還算OK，飛魚卵是用生魚片常吃到的那種「黃金鯡魚」，不太是我的菜。

▲▼萬華丁香深海旗魚串。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

烏魚子會先裹層海苔片，再裹上魚漿下去油炸，比起原味更多了特別香氣，而且吃得到整片烏魚子，就是價位不便宜，我還是推薦吃原味加點沾醬就不錯。

▲▼萬華丁香深海旗魚串。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

雖然我推薦的是逢甲店，不過應該在不少夜市好像目前都買得到的樣子，有興趣的話蠻推薦可以來夜市買個一兩支邊走邊吃，簡單心得分享給大家。

▲▼萬華丁香深海旗魚串。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

萬華丁香深海旗魚串

地址：台中市西屯區逢甲路21號
電話：0906691916
營業時間：02：30Pm～11：00Pm

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