點評：一個人也能爽爽吃肉啦！

文、圖／尼豪

夏天最爽快就是吃燒烤配冰涼的啤酒汽水，以往每次吃燒肉，都是要呼朋引伴，自己一個人難以成行，連吃到飽的餐廳，一個人去吃有時都不太接。這時候就可以到中山北路上的馬太郎燒肉，平日限定的單人套餐，自己去也能享用，比起吃到飽份量也剛剛好，適合胃口不大的女孩，套餐含白飯、泡菜、湯品只要180元起，超高CP值，想吃燒肉也不用傷荷包。

馬太郎燒肉位在台北市熱鬧的中山區，地址：中山北路一段81號，鄰近捷運中山站。

一來到店門口，看到這個太鼓，想到等等就要吃美味的燒烤，忍不住讓人整個就熱血了起來。

其實之前就有來過馬太郎燒肉，不過那次來是吃到飽，今天則是單點，單點的個人套餐一共有八種可以選擇，雞、豬、牛甚至和牛都有，選擇不少，價位則是全面180起，可選份量。

如果覺得吃不過癮，也可以單點加菜，多種優質肉品一樣只要90元起唷。

此外馬太郎原有的單點菜單，一樣可以加點，除了肉之外還有海鮮、蔬菜、甜點等等，餐點的選擇上相當豐富。

飲料的部分是採自助的方式，如果單點或套餐的話，可以加價無限暢飲，這次還有特別跟店家爭取給粉絲的小福利，只要說是尼豪的粉絲，就可以免費暢飲飲料唷～

想要點餐或者是需要其他服務，就可以按下服務鈴，服務人員就會前來，我覺得這個設計真的很加分呢。

點好餐後沒多久，餐點就通通上桌了，今天跟朋友兩人來用餐，點了兩個單人套餐之外，還有加點其他的肉品，準備來大快朵頤啦。

只要是點單人套餐，除了肉品本身之外，還會附上白飯一碗、泡菜一碟與湯品，附帶一提，我覺得白飯份量超夠的，連我男生都覺得吃很飽。

泡菜的部分則是不會太辣，十分爽口，吃起來相當開胃，湯則是走清爽的路線，與燒肉可以一起搭著吃。

今天點的肉老實說還真的是不少，首先就從許多人最愛的牛五花開始囉。

馬太郎燒肉使用的是炭爐＋炭烤，比起瓦斯燒烤更有香氣與風味，油脂豐富的牛五花一放上去，經過高溫燒烤，光是香氣就讓人食指大動。

馬太郎燒肉的沾醬一共有兩種，左邊的是帶有些微辣的特製沾醬，右邊的則是偏甜的醬料，雖然牛五花比較油，但沾起來吃也相當清爽。

如果不想沾醬的話，也有店家特製椒鹽，可以簡單帶出肉本身的甜味與香氣，喜愛吃原味的話是非常不錯的選擇。

接著是我們另外加點的松阪豬，也就是豬頸肉的部位，140元／100g，110元／50g，馬太郎的松阪豬厚度非常充足，表面經過燒烤後帶有迷人的焦香氣，一口咬下後口感爽脆，越嚼越香，我覺得不用沾醬，沾些鹽就非常美味。

如果愛吃豬的話，除了松阪豬，這來自西班牙的伊比利豬更是必吃，有別於松阪豬的爽脆口感，伊比利豬走的是較為軟嫩的路線，吃起來口感還有點像牛肉呢。

接著是PR無骨肩小排，選用PRIME等級的無骨牛肩小排，油花相當豐富均勻，經過炭火燒烤後，兼具牛肉香氣與豐富肉汁，鮮甜迷人。

接下來就是今天的重頭戲，看這豐富又均勻的油花，就是和牛肩小排啦，今天我點的和牛肩小排與橫膈膜套餐，一次可以享用兩種不同的部位，而且套餐價也只要480元，就可吃到頂級A5和牛呢！

這和牛的肉質真的是軟嫩沒話說，前面吃PR無骨肩小排，其實已經很美味了，現在覺得和牛又更上一層樓，加上因為油脂豐富，香氣也十足，簡單擠上幾滴檸檬汁，品嘗原味最享受。

相較於軟嫩的和牛，橫膈膜則是帶有些嚼勁，油脂上雖不那麼豐富，但反覆咀嚼後，也有其獨特的香氣，多汁又甘甜。

接著是許多人吃燒肉必吃的牛舌，馬太郎的牛舌切得比一般燒肉店較厚一些，吃起來的口感當然也更好，與椒鹽蔥花更是絕配，青蔥的香氣與清甜，恰好與牛舌完美結合，越吃越涮嘴。

最後壓軸上場，上次來吃馬太郎燒肉時，就對他們家的和牛漢堡排念念不忘，這次當然要特別單點，粉嫩的迷人色澤，XL級的厚度，光是烤就非常厚工。

這和牛漢堡排最迷人的就是香氣，整塊送進口中咀嚼，肉汁慢慢一直釋放出來，完全不用調味沾醬，吃完整個意猶未盡，是我推薦大家來馬太郎必吃的菜色唷。

馬太郎燒肉一共有兩層樓，一樓雖然都是開放式的座位，不過座位間都有屏風隔開，用餐的時候方便跟朋友好好聊天。

二樓的部分桌與桌之間則是使用簾子，如果團體聚餐的話，可以把簾子拉起來，整個二樓包場氣氛肯定會超嗨～

馬太郎燒肉

地址： 104台北市中山區中山北路一段81號

營業時間： 11:30～22:30

單人套餐供應時間：周一～週四全天、周五中午～下午16:00

電話： 02 2521 8822

關於尼豪

由於本身喜愛美食以及旅遊，從三年前開始經營部落格紀錄自己的旅程，足跡除了遍佈台灣各地，發掘台灣在地之美外，也把握時間與機會到國外走走，目標希望可以走遍世界，並且用相機把世界各地的美帶給我的讀者。

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