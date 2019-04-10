地下室還藏調酒吧！台北精釀啤酒餐廳　喝得到24種口味啤酒

點評：24啤酒選擇也太過癮了吧！

文、圖／尼豪

這幾年台灣精釀啤酒的風氣越來越盛行，喝過幾次之後，許多人都為他的風味著迷。也因為受歡迎，街頭越來越多精釀啤酒餐廳。今天要推薦給大家的是台灣在地精釀啤酒品牌，臺虎精釀的啜飲室大安2.0。為什麼叫做啜飲室大安2.0呢，因為在之前忠孝SOGO後面就有一間啜飲室大安，後來因為租約等因素，導致無法營業。

現在則是在SOGO對面巷內重生，保留許多1.0的元素，融入創新的分子，造就了現在這間啜飲室大安2.0。究竟啜飲室大安有什麼迷人之處，現在就跟我來去喝一杯吧！

臺虎精釀大安啜飲室，位在台北市大安區仁愛路四段27巷34號，SOGO對面的巷內，捷運忠孝復興站，出口步行只要1分鐘，搭捷運來喝一杯剛剛好。

啜飲室大安一共有兩層樓1樓以及B1，兩層樓是有點不太相同的唷！一樓主要是以提供精釀啤酒為主，地下室則是有提供烈酒、調酒，有點像酒吧，今天雖然是平日晚上，但依舊是高朋滿座。

附上酒單以及菜單給大家參考，啜飲室大安提供24種精釀啤酒，選擇豐富，此外還有許多適合搭配啤酒的輕食，可以點來做搭配，不僅喝足也能吃飽。

24隻龍頭，一字排開超壯觀。啜飲室大安的龍頭還是經過設計，獨特的葫蘆造型，非常特別。

如果跟我一樣是第一次來，面對24隻啤酒有點茫然，不知道怎麼點的話，也有熱情的服務人員可以詢問，他們都會很開心地幫我們推薦啤酒唷！

臺虎IPA，源自啤酒花的濃郁果香，入口有百香果、柑橘等熱帶水果的香氣，奔放中帶有純粹、尾韻回甘，讓風味保有完美的平衡。

小麥啤酒也是我個人非常喜愛的一款，帶有獨特的蜜香氣，口感不苦不澀，喝起來相當甘甜順口。

同行友人還有點莓納斯的誕生，這款Cider我覺得非常適合女孩子，帶有莓果本身的迷人香氣，讓人感覺相當熱情。口感上也不苦不澀，忍不住一口接一口，另外喜歡微酸口感、水果香氣明顯的話，還有再見柚子，把柚子融入啤酒中，讓啤酒帶有柚子香，淡淡酸味夏天喝來更加清爽。

光喝酒當然是不過癮，還要來點美食搭配啦！這道看起來像油條的竟然是炸豬皮，是啜飲室大安獨家才有的美食。先烘再炸的豬皮，香酥無比入口爽脆，表面還撒上辣椒與起司粉，讓香氣更豐富，我覺得這道菜是下酒的超棒選擇。

炭烤青花筍，高溫燒烤過的青花筍，淋上主廚自製辣油、撒上帕達諾起司，脆甜爽口，吃起來格外清爽。

想要填飽肚子的話，也有麵類的主食。手工臘腸起司通心粉，濃郁的起司醬，一入口就相當迷人，通心粉則是紮實有咬勁，越嚼越香的滋味，非常值得一試。

啜飲室大安除了一樓的精釀啤酒吧之外，地下室則是Bodega，與一樓截然不同，Bodega一詞來自西班牙語，是雜貨店的意思，靈感來自臺虎創辦人在紐約的日子，雜貨店結合早餐店，員工像家人般親切問候。

Bodega我個人覺得是比較像是酒吧的感覺，這裡當然也有提供精釀啤酒，但選擇不如樓上，取而代之的是許多專業的調酒唷～

這裡台北酒吧比較少見的ShuffleBoard，可以跟朋友同樂，增添不少樂趣！

附上菜單給大家參考囉！除了酒類的選擇與樓上的不同之外，餐點的部分也不大一樣，這裡有許多隱藏版的美食，等等再跟大家介紹。

而除了調酒之外，還有烈酒選擇也很豐富，友人特別推薦熱紅酒，相當有特色唷！

Bodega最迷人的美食莫過於這碗滷肉飯，選用高級的松阪豬，也就是豬頸肉的部位，搭配肥瘦適中的豬五花，熬煮後的迷人香氣，再淋在越光米飯上，配上顆太陽蛋，超迷人的風味，吃一碗都還讓我意猶未盡。

酥炸花枝圈則是相當下酒的美食，表皮炸得香酥，內部花枝彈牙，沾上些塔塔醬更是爽口。

愛吃炸雞翅的話則不要錯過他們的雞翅，外脆內多汁，肌肉相當軟嫩，保證一吃就會愛上呢！

臺虎精釀 啜飲室大安

地址： 台北市大安區仁愛路四段27巷34號1樓

電話： 02－27735565

營業時間：一～四17：00～00：00，五六～00：30，日～23：00



Bodega

地址： 台北市大安區仁愛路四段27巷34號B1樓

電話： 02－27735565

營業時間：一～四20：00～02：00，五六～03：00，日19：00～01：00