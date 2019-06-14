鮑魚、龍蝦上桌超澎湃！東區霸氣火鍋 老母雞熬出鮮甜湯頭

點評：想帶家人一同去品嘗美味！

文、圖／尼豪

台北街頭大街小巷，能見度最高的餐廳之一，莫過於就是火鍋店莫屬了。而台北市東區更是餐廳的一級戰區，想要在這邊開店都要有兩把刷子。今天來品嘗的這間竹苑SHABU，就位在東區的巷弄內，主推頂級肉品與海鮮。許多平常火鍋店都吃不到的特殊食材，來這邊肯定可以大飽口福，除了食材好，湯頭上也相當用心，使用老母雞、干貝等自行熬煮，溫潤爽口十分清甜，就算煮超多海鮮肉品也不膩口。

竹苑SHABU位在台北市東區巷內，大安路一段31巷31號。門口與店內的石頭、花藝造景饒富禪意，給人感覺鬧中取靜、遠離煩囂的感覺。

竹苑SHABU用餐區一共有兩層樓，分別是一樓以及地下室，一樓主要以方桌為主，運用大量的竹子做裝飾，與店名竹苑相呼應，桌與桌之間還有竹簾隔開，不會互相影響。

地下室的部分則是以包廂為主，竹苑SHABU一共有三間包廂，從長方桌到大圓桌都有，與三五好友或家人聚餐可以擁有自己的用餐空間。

入座後服務人員送上熱茶，竹苑的茶選用的是普洱茶，相當清爽解膩，放上一朵可食用的菊花，增添香氣。





附上部分菜單給大家參考，竹苑主要是以套餐的方式供應，有單人以及雙人套餐，除了所選的主菜外，還有竹心開胃、盛食山蔬、小滿飯麵、言苑甜點、解意飲品、暖心粥糜。從開胃菜到甜點，非常豐富。

開胃菜，蜜蓮藕／紫蘇番茄。酸酸甜甜的番茄，一入口就相當開胃，搭配紫蘇的淡淡香氣，吃起來相當涮嘴，而蓮藕片口感爽脆，越嚼越香，讓人食指大動胃口大開。

套餐飲料有數種冷熱飲可以選擇，今天我點的是冬瓜檸檬，清香酸甜解膩，朋友點的則是熱的洛神花茶。

今天我們點的是七彩龍蝦套餐，這時整隻龍蝦先送上桌，因為竹苑有自己的養殖箱，所以這條龍蝦，一上桌整個就是活跳跳，活力十足，新鮮度當然是沒話說的囉！

龍蝦送去處理之後，接著送上的是前菜，竹苑的雙人套餐前菜是一人一份，有生魚片與燉牛頰兩種可選。生魚片的部分有長尾鳥、紅魽、鮪魚與鮭魚，我最喜愛的是長尾鳥，入口非常清甜，其餘幾款魚表現也都是可圈可點。溫度控制上也恰到好處，口感沒話說。

燉牛頰則是走日式的風格，牛頰與蘿蔔、紅蘿蔔等一起燉煮，非常入味口感軟嫩，入口即化，反覆咀嚼後濃濃牛肉香氣更是充斥口中。

有別於一般的火鍋店，竹苑的菜盤一上桌就已經排列好在鍋中，種類很豐富。不僅十分營養，而且配色上感覺也有用心，還沒吃光是視覺上就已是一大享受。

竹苑的蔬菜都是有經過精心挑選，像是這白龍王玉米看起來雖然貌不驚人，可是一吃就驚豔，鮮甜度簡直跟水果沒兩樣。此外香菇也相當大朵，香氣十足引人入勝。

湯頭更是竹苑SHABU的一大亮點，他們家的湯頭都是自行熬煮，以天然為訴求。使用老母雞、干貝等食材，讓湯頭呈現自然鮮甜，不管煮肉、海鮮還是蔬菜都非常適合。

今天點的七彩龍蝦雙人套餐，除了海鮮之外，還有附上肉盤二選一，分別是穀飼無骨牛小排與西班牙伊比利豬，愛吃牛的我當然選擇牛肉囉！

搭配這套餐的無骨牛小排來自美國，是PRIME等級的頂級牛小排，油花豐富均勻，光是看著都讓我們口水直流了～

這PRIME無骨牛小排肉質非常好，稍微下鍋涮個幾秒鐘就可以享用了，入口滿滿的軟嫩與牛肉香氣，非常迷人～

吃火鍋當然少不了的靈魂之一就是沾醬，左邊的是胡麻醬，適合拿來沾肉片，而右邊的則是柑橘醬油搭配蘿蔔泥。味道上不會死鹹，淡淡清香十分清爽。如果覺得不夠味的話，還有辣椒、蔥花、大蒜可以調配自己喜愛的口味，特別推薦辣椒。辣度香氣都很充足，愛吃辣的不可錯過～

只要點套餐就有附上主食，愛吃鰻魚飯的話，我建議可以升級成鰻魚飯，竹苑使用的是日本佐倉屋的鰻魚，厚度十足大口咬下非常過癮！醬料使用蜂蜜調味，非常有特色～

另一份主食我們選擇的是山藥麵，吸附了滿滿的清甜湯汁，讓山藥麵不用調味，吃起來就非常美味，口感彈牙。

一邊吃著牛肉、鰻魚飯，重頭戲上桌了，雖然今天我們點的主角是七彩龍蝦，不過除了龍蝦之外，還有許多豐富的海鮮。龍蝦、鮑魚、干貝、鮮蚵、鎖管、牛奶貝、天使紅蝦、鮭魚肚，堪稱是海味大集合！

龍蝦因為是活體，新鮮度百分百，所以連生食都沒有問題，在處理的時候，服務人員就有詢問我們敢不敢吃生龍蝦。對我來說當然沒問題，於是送上龍蝦時，還多了這一小碗生龍蝦給我品嘗。保留了龍蝦的完整鮮甜，紮實彈牙一吃難忘！上方還多了金箔裝飾，奢華無比～

其餘的龍蝦肉，竹苑都幫我們處理好了，省去剝堅硬龍蝦殼的麻煩，非常貼心。也因為這七彩龍蝦是活體，新鮮度沒話說，只要用網子下鍋，涮個三五秒就能享用。附帶一提，這龍蝦的肉比我想像中還多不少呢！

天啊，這一餐實在是太豪華了！吃活的七彩龍蝦不夠，還要配著金箔一起享用，我們煮這龍蝦大概都只下鍋個五秒鐘，起鍋後龍蝦肉不乾不柴，保留完整的鮮度，咬下也非常彈牙，吃起來相當爽快！

鮑魚的部分也是活體上桌，這鮑魚的SIZE還不小，同樣下鍋煮熟之後，可以請服務人員幫忙分切，方便享用。以往吃到的鮑魚都比較韌一點，竹苑的倒不會，吃得到鮑魚的Q彈，反覆咀嚼後就是滿滿的鮮甜～

竹苑的干貝使用的是生食級的干貝，如果敢吃的話，下鍋後不用煮太熟，可以吃到完整滿滿的干貝鮮甜唷～

鮮蚵則是選用台灣嘉義東石的新鮮蚵仔，每一顆都是非常肥美飽滿，整顆送進口中，咬下爆漿滋味美妙無比，滿滿都是來自大海的鮮美！

鎖管是基隆的名產之一，竹苑選用的海鮮，許多都是來自知名產地，品質非常講究。像這鎖管是基隆直送，口感相當紮實，海鮮味豐富濃郁，但是吃多也不膩口～

牛奶貝與文蛤，以往在火鍋店比較少會吃到牛奶貝，這牛奶貝不只外殼大，裡面的肉也非常飽滿，吃起來爽度比文蛤高上不少。

之前吃火鍋或燒烤吃到的天使紅蝦，常常煮熟後都會變得粉粉的，不過竹苑的不會，完全保有蝦肉的口感，讓我非常驚豔！

鮭魚片的部分也是選用高級的鮭魚肚部位，以往都是拿來做生魚片，是許多饕客的最愛。鮭魚肚的肉質更加軟嫩，油脂香氣更豐富！

剛剛大部分的龍蝦肉都已經被我們吃下肚，不過蝦頭還有部分的蝦肉，竹苑也不浪費，把所有肉挑出來，跟蝦膏一起煮粥。

這碗粥雖然看起來不像龍蝦、鮑魚這麼誘人，不過其實湯頭裡面已經吸收了所有海鮮精華。雖然我們都已經非常飽了，還是忍不住一人吃了一碗。

餐後甜點則是會不定期更換，今天吃到的是抹茶紅豆奶酪、布朗尼冰淇淋。竹苑的甜點吃起來都不會太過死甜膩口，一邊吃著甜點也替這一餐畫下完美句點囉！

竹苑shabu

地址： 台北市大安區大安路一段31巷31號

時間：平日：17：30～00：00

假日11：00～14：30、17：30～00：00

電話： 02-27713377