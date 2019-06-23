15元爽吃串燒！台北超夯居酒屋　必點現烤翡翠螺彈牙又鮮甜

點評：划算的價格吃飽飽！！

文、圖／尼豪

每次要跟三五好友相聚，喝一杯聊天的時候，串燒居酒屋就是我的首選之一。而位在長安東路的柒串燒屋，從開幕以來，我也造訪過不少次，這次又來到柒串燒屋，不僅價位同樣平實、CP值高，這次回訪，發現不僅三大口味依舊經典，許多海鮮也超新鮮，火侯也控制得恰到好處，完美保留鮮甜，重訪多次都沒讓我們失望，是下班後跟同事好友一起小酌的好地方。

柒串燒屋目前在台北已經有三間分店，除了這間位在長安東路的總店之外，還有錦州店以及新莊輔大店，可見超夯人氣。

今天來到柒串燒屋是周一，不過裡面依舊不少人在大啖串燒與喝酒，除了適合與朋友們聊天的方桌之外，還有可以欣賞師傅燒烤的吧台座。

門口的冰櫃則是柒串燒屋的外帶區，有時臨時就是想要吃點烤物，也可以來這邊外帶，從肉品、海鮮到各種青菜通通應有盡有，回家窩在沙發上，看電視吃燒烤也是一大享受。

入座後準備來點餐啦，從以前吃柒串燒屋。讓我印象最深刻的就是串燒那三種經典口味，和風焦糖、經典椒鹽與德州風味三種都各有特色，而海鮮則通通都是原味，可見店家對新鮮度的信心，此外柒串燒屋的價位也很平價，雖然是有座位可內用，但也通通只要15元起，現在還有隱藏版活動，FB或IG打卡買七送一。

柒串燒屋的串燒，都是全部從生烤到熟，沒有先炸過或者半熟的食材，也因為這樣，所以點餐後要耐心等候一下，在等待的時候當然就先來挑個飲料跟酒準備開喝，柒串燒屋的酒選擇還不少，除了啤酒之外，還有清酒、梅酒、韓國燒酒等等。

炎熱的夏天，先來瓶啤酒最暢快啦。

首先上桌的是肉串，由右至左，分別是牛豬雞羊，只有羊肉串是焦糖風味，微甜的口感與羊肉意外絕配，完全不膩口，其餘三種是德州風味，經過柒串燒屋特製粉醃過，更能突顯食材本身的風味，即便表面烤到十分焦香，咀嚼後內部依舊相當多汁，連雞肉也完全不柴。

牛五花與豬五花串則是以包蔥方式呈現，這兩種肉的油脂比較豐富，經過高溫燒烤後，油脂都被逼出來，香氣十分迷人，不過雖然油脂足，搭上青蔥後完全不膩口。

柒串燒屋除了肉品之外，海鮮更有亮點，而且全部都是原味呈現，可見新鮮度沒話說，法國翡翠螺平常串燒店比較少吃到，螺肉的肉質相當彈牙，微鹹的椒鹽，帶出螺肉本身的清甜。

平常在串燒居酒屋，常吃到的一夜干，大多都是午仔魚之類，柒串燒屋超特別，竟然有柳葉魚一夜干，濃縮的風味，搭配柳葉魚卵的顆粒口感，層次相當豐富。

天使紅蝦與草蝦，天使紅蝦獨特的甜味，是許多人的最愛，不過以往吃天使紅蝦，許多肉都會變得碎碎的，柒串燒屋的不會，而草蝦也是火侯控制非常好，肉質彈牙。

扇貝與北海道生食級干貝，這北海道生食級干貝沒有到全熟，保留了干貝完整的鮮甜，多汁的口感，吃起來超級涮嘴，想要一顆接一顆。

柒串燒屋的扇貝則是KING SIZE的，比手掌還打的扇貝，看起來就超肥美，視覺上就是一大享受，最重要的是，平常扇貝都給人感覺比較腥，柒串燒的扇貝完全不會。

烤鯖魚，這邊的鯖魚厚度相當足，魚肉十分飽滿，咬下去很爽快，擠上幾滴檸檬汁更有畫龍點睛的效果。

軟絲，剛上桌的時候我還擔心會有點硬，想不到完全不會，爽脆彈牙的口感。切成方便跟朋友分享的大小，非常貼心。

生食級廣島牡蠣，三顆只要120元，我覺得CP值真的超高的，有吃過的就知道，廣島的牡蠣肥美又鮮甜，而且沒有腥味，整顆送進口中實在是太奢侈啦～～

吃完大魚大肉當然也要來點青菜，青椒的獨特香氣跟肉搭起來特別配，而四季豆則是爽脆清甜，口感清爽。

香菇與杏鮑菇則是經由高溫，把湯汁都鎖在其中，咬下會爆漿，鮮美的風味讓人吃過就難忘，吃飽喝足後就心滿意足的離開囉～

柒串燒屋

地址：台北市中山區長安東路一段46號之1

電話：02-25672770

營業時間：17:00～2:00

錦州店 台北市中山區錦州街170號

輔大店 新北市新莊區中正路516-32號

★《ETtoday東森新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。



關於尼豪

由於本身喜愛美食以及旅遊，從三年前開始經營部落格紀錄自己的旅程，足跡除了遍佈台灣各地，發掘台灣在地之美外，也把握時間與機會到國外走走，目標希望可以走遍世界，並且用相機把世界各地的美帶給我的讀者。

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