夜貓子不怕餓了！基隆人氣暖鍋物　壽星用餐還送牛肉蛋糕

點評：我真的很愛吃火鍋。

文、圖／尼豪

每次吃火鍋我都覺得是一個享受，暖呼呼的熱氣，搭配新鮮的海鮮肉品。簡單下鍋涮一下，就能品嘗到食材的原味。而位在基隆當地知名的暖鍋物，在基隆已經有幾間分店了，這次來訪的是隱藏在義二路巷內的義二店。與其他分店相比，除了不變的新鮮食材，最棒的是還有營業到半夜凌晨四點，宵夜場還有優惠，是夜貓族想填飽肚子的好選擇，生日壽星當日來用餐還有送牛肉蛋糕唷！

今天來訪的是位在基隆市義二路2巷內，暖鍋物義二店，開車前來的話，一旁就是立體停車場，停車相當方便。

暖鍋物位在二樓，一樓是咪咪醬夾娃娃店，如果客滿等待的時候可以先來試試手氣。

暖鍋物因為位在基隆，除了肉類的鍋品之外，當然少不了肥美的海鮮，而暖鍋物的海鮮，都是直接來自崁仔頂，尚青沒話說，蔬菜的部分也都是嚴選新鮮優質的野菜唷～

暖鍋物的用餐區主要以原木桌椅，搭配黃色系的燈光，營造出溫暖的氛圍，恰好與店名的暖相呼應，有別於一般涮涮鍋。暖鍋物都是方桌沒有吧台座，很適合朋友聊天。

坐下後準備點餐，暖鍋物的鍋品，我覺得選擇上相當豐富。光是肉品鍋就有二十種肉品，從一般的肥牛、梅花豬，到日本A5和牛都有。而且加價還可以肉品雙倍，相當過癮，愛吃海鮮的話則是有海鮮鍋、海陸鍋可選。另外湯底的部分，昆布與石頭鍋是不用加價的。想要其他風味的話還有麻辣、咖哩、牛奶起司等。

如果覺得套餐吃完還不夠，還可以加點，多種海鮮、火鍋料、蔬菜，只要銅板價起。

只要點鍋類就有送副餐一份。白飯、冬粉、拉麵、王子麵、烏龍麵、雞蛋六選一。此外平日周一至周四，14：00～16：00入場，還有招待肉品海鮮八選一。不想吃菜盤還可以換成肉盤，牛羊豬或鮮蚵任選。

暖鍋物在基隆的幾間分店，只有義二店是開到凌晨四點的。而深夜來用餐，這裡也有優惠，晚上10點後入場89折、12點後入場79折唷！

點好餐後就先到自助區取用醬料跟飲料囉！暖鍋物除了吃火鍋常見的沙茶、醬油等，還有泰式醬等風味醬料，口味變化豐富。

飲品區則是冷熱飲、冰沙全部無限暢飲。冷飲提供可口可樂家族的碳酸飲料以及冰沙，熱飲則是有多種茶包可沖泡。

餐後的甜點則是一樣採自助的方式，有紅豆湯以及來自泰國的明果冰淇淋。

今天我們點了一個肉品一個海鮮鍋，首先上桌的是PRIME霜降牛肉。雙倍的肉量，一上桌就霸氣十足。

看看這長度，愛吃牛肉的我整個超嗨！建議大家來到暖鍋物，愛吃肉的話。可以加價肉品雙倍，保證會吃得超過癮～

這PRIME的霜降牛肉相當大片，牛肉本身的油脂也很豐富，稍微下鍋涮個幾秒，就可以起鍋囉！保持牛肉本身的軟嫩與鮮甜。

這次來用餐其中一鍋點的是石頭鍋，以往石頭火鍋都是大鍋，要揪好幾個朋友，這裡自己一個就可以享用了。服務人員會先把部分的肉品放進去拌炒，光是拌炒時的香氣就讓人胃口大開，接著加入高湯，就可以開始準備煮鍋囉！

另一鍋則是南洋咖哩鍋，使用多種香料搭配，讓湯底帶有淡淡咖哩香。這南洋咖哩鍋是有一點點微辣的，喜愛吃辣的話，還可以指定要辣一點。

菜盤的部分我覺得暖鍋物也相當有誠意，有別於一般火鍋店，大多都是高麗菜。搭配一些火鍋料就上桌，暖鍋物的菜盤，使用多種不同的野菜，光是配色上，就是視覺的一大享受呢！

菜盤內還有附上蛤蠣以及白蝦，可以先丟進鍋中，讓湯頭變得更鮮美。

建議大家可以先煮菜，再煮肉，這樣湯頭會比較清澈不少唷。

除了霜降牛肉鍋之外，另一鍋就厲害了。來到基隆當然要吃海鮮，而這鍋暖選龍蝦龍船鍋，就是他們的招牌海鮮鍋物。有龍蝦、草蝦、天使紅蝦、鮑魚、扇貝、鮮蚵、蛤蠣、小卷、花枝、多利魚、鯛魚片，超過10種以上的海鮮，愛吃海鮮不可錯過。

首先是這蝦子三兄弟，除了大塊頭龍蝦外，草蝦也非常彈牙，新鮮度沒話說。而天使紅蝦則是有獨特的甜味，風味迷人！

龍蝦的部分則是相當貼心，上桌時就已經分切好，蝦頭的部分，可以先放進湯中熬煮，讓湯頭更加鮮美。龍蝦身則是蝦肉非常飽滿，肥美誘人！

煮海鮮最重要的就是掌握熟度了，煮太久變太老就太可惜，而暖鍋物的桌上，也有貼心準備沙漏，讓我們精準掌控時間。

以往都覺得煮海鮮是原味湯頭最適合，不過這次來暖鍋物，發現南洋咖哩鍋也不錯。咖哩南洋風味搭配海鮮，完全無違和感。

除了龍蝦、草蝦、天使紅蝦之外，這艘龍船其他海鮮也都是真材實料，像是這鮮蚵，每一顆都是超級飽滿。下鍋稍微涮一下，咬下爆漿滋味相當美妙。

蛤蠣也是大SIZE的，整整比硬幣還大上不少。

多利魚與花枝，愛吃魚的話，肯定會愛上這入口即化的多利魚，而花枝雖然很大片，厚度也非常足，吃起來卻不會太韌，紮實Q彈好入口。

相較於多利魚，鯛魚則是較有彈性一些，但我個人覺得多利魚比較甜，我比較喜歡，小卷則是比花枝軟，鮮甜度也更上一層樓。

平常吃火鍋少見到的鮑魚，超豪華食材，這邊也不手軟，真的是不惜重本。而以往吃扇貝，有些都會腥味比較重，暖鍋物的扇貝完全沒有這個問題，連不太敢吃扇貝的朋友都覺得好吃。

手打花枝漿也是相當有誠意，裡面滿滿的花枝，每一口都能吃到鮮甜彈牙的花枝。

副餐的話我們點了一碗白飯跟一份手工拉麵，白飯粒粒分明，搭配牛肉是絕配。而手工拉麵則是Q彈口感，可以先煮完食材後再煮，吸附含有海鮮精華的湯汁，滋味更好。

喜歡吃蛋的話，還可以點顆麻油炸蛋來吃，半熟的蛋黃，結合麻油的香氣十分迷人，這也是一般火鍋店比較少吃得到的唷！

如果是生日當天壽星的話，暖鍋物還有送生日蛋糕一個，這裡的蛋糕不是一般的蛋糕，而是使用肥牛以及豬頸肉。讓我們這次真的是飽到一個不行，心滿意足離開囉！

暖鍋物 義二店

地址： 202基隆市中正區義二路2巷5號

電話： 02－24278666

營業時間：11：00～04：00