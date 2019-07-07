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爆多配料免費加！高雄在地人鹽水雞　章魚Q彈、吸附滿滿醬汁

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式..

點評：口水都快流下來了啦
ETtoday餓勢力

▲▼高雄在地人鹽水雞。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

文、圖／虎麗笑嗨嗨

在地人鹽水雞裕誠店位在瑞豐夜市及漢神巨蛋附近，有多達70種食材可選，搭配客製化特調鹹淡口味，而且每一份都會給滿滿的配料，加了黃豆芽、海帶絲、洋蔥的鹽水雞吃起來清脆爽口，還有香油、雞湯、檸檬汁提升風味，會愈吃愈涮嘴！

虎麗特別喜歡海鮮類的章魚，Q彈嚼勁包覆醬汁很夠味，豆皮、菜頭、栗香地瓜也很不錯，想要低負擔又飽足的可以試試水晶藻，咬起來卡滋卡滋的，會讓人一口接一口吃不停。懶人吃貨推薦半雞加青菜，一次就能吃到雞腿、雞胸、雞翅、雞脖子，滿足肉食味蕾～

▲▼高雄在地人鹽水雞。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲在地人鹽水雞有70多種食材可選，肉類、蔬菜、輕食、主食類都吃得到，可以每天更換品項吃飽飽！

▲▼高雄在地人鹽水雞。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄在地人鹽水雞。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲蔬菜類都是每天新鮮採買，一份一份包裝，份量固定很方便。

▲▼高雄在地人鹽水雞。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲免費加配料：蔥、蒜、洋蔥、黃豆芽、海帶絲、香油、雞湯、檸檬汁

虎麗超愛在地人鹽水雞免費加料的服務，幾乎跟點的料一樣多，吃起來脆脆的卡滋卡滋，加上酸甜檸檬汁很涮嘴。

▲▼高雄在地人鹽水雞。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄在地人鹽水雞。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲胡椒鹽

鹽水雞的鹹度可調整，正常版夠味又順口，想要更清爽推薦不加鹽。

▲▼高雄在地人鹽水雞。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲王子麵15元

鹽水雞吃飽飽有王子麵、烏龍麵、雞絲麵、冬粉等多種麵食可選，虎麗很喜歡加王子麵，包覆胡椒鹽的鹹香和檸檬汁很順口。

肉類

▲▼高雄在地人鹽水雞。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲半雞＋任1青菜類 100元 （雞腿、雞胸、雞翅、雞脖子各1）

懶人吃貨建議直接選擇組合餐，有半雞加上任選一種青菜類，虎麗是點這個再配其他料，半雞有雞腿、雞胸、雞翅和雞脖子，肉質鮮嫩有嚼勁，包覆醬汁吃起來很夠味，肉控推薦來一份！

▲▼高雄在地人鹽水雞。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄在地人鹽水雞。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

海鮮類

▲▼高雄在地人鹽水雞。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲北極甜蝦（5隻）30元、深海章魚35元

在地人鹽水雞也能吃到海鮮，北極甜蝦吸滿醬汁，帶點微鹹滋味還不錯，虎麗首推必點深海章魚，吃來脆嫩完全滿足咀嚼感！

▲▼高雄在地人鹽水雞。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

青菜類
▲▼高雄在地人鹽水雞。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）
 
▲山苦瓜15元、菜頭15元、甜椒15元、四季豆20元、栗香地瓜15元

青菜類也是虎麗心頭好，山苦瓜微苦清脆很解膩，菜頭有先滷過，入口飽滿多汁，搭配醬料拌過帶有酸甜鹹香滋味。帶皮的栗香地瓜很推，吃起來甜甜的十分軟綿，跟鹽水雞醬汁很match，又有豐富飽足感！

▲▼高雄在地人鹽水雞。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

輕食類

 ▲▼高雄在地人鹽水雞。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲水晶藻15元

嘴巴怕無聊可以點脆脆的水晶藻，咬感脆爽又沒什麼負擔，愈吃愈涮嘴。

其他類

▲▼高雄在地人鹽水雞。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）
 
▲豆皮15元、米血15元

豆皮也是虎麗的愛，每一口都有著醬汁的juicy感，非常香醇！米血能吃到米粒咬感，非常飽滿厚實，鹽水雞加一份這個就頗飽。

▲▼高雄在地人鹽水雞。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄在地人鹽水雞。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄在地人鹽水雞。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲點完一大包帶回家冰起來可以吃2～3餐，很適合天氣熱懶得出門覓食的吃貨（笑）。

菜單 MENU

 ▲▼高雄在地人鹽水雞。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲▼高雄在地人鹽水雞。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲在地人鹽水雞裕誠店外觀。

▲▼高雄在地人鹽水雞。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

在地人鹽水雞裕誠店

地址：高雄市鼓山區裕誠路1606號
營業時間：週一至週六 16:30-23:30／週日公休
電話：0952-7035770953-703577
有提供外送服務

在地人鹽水雞分店資訊

大社在地人鹽水雞
電話：0985-922528
地址：高雄市大社區中山路412-3號

楠梓在地人鹽水雞
電話：0955-509475
地址：高雄市楠梓區建楠路46號（達美樂披薩斜對面）

裕誠店在地人鹽水雞
電話：09-5370-3577
地址：高雄市鼓山區裕誠路1606號（近裕誠路與明華路交叉口 ，吳家紅茶冰隔壁）

文橫在地人鹽水雞
電話：0911-701296
地址：高雄市苓雅區興中一路381號（與文橫二路交叉口）

仁武在地人鹽水雞
電話：0986-124018
地址：高雄市仁武區仁雄路6-12號（7-11旁）

左營高鐵在地人鹽水雞
電話：0906-681711
地址：高雄市左營區高鐵路600-1號（新光三越停車場出入口前重愛路上）

德賢在地人鹽水雞
電話：0919-250698
地址：高雄市楠梓區德賢路281號

右昌在地人鹽水雞
電話：0958-444819
地址：高雄市楠梓區右昌街230號

正忠在地人鹽水雞
電話：0915173816
地址：高雄市三民區正忠路115號

富民在地人鹽水雞
電話：0929-094879
地址：高雄市左營區富民路191號（向田超市騎樓）

在地人鹽水雞 崇德店
電話：0918-311425
地址：高雄市左營區華夏路672號（崇德路7-11騎樓，寶雅對面）

在地人鹽水雞 吉林店
電話：0915-080120
地址：高雄市三民區熱河一街355號

鳳山青年在地人鹽水雞
電話：0927-217089
地址：高雄市鳳山區濱山街35號（近正修宿舍，小林髮廊騎樓）

鼎山在地人鹹水雞
電話：0976702579
地址：高雄市三民區鼎山街620號（近家樂福50嵐對面）

創新在地人鹽水雞
電話：0916-929176
地址：高雄市楠梓區創新路28號（台糖烤肉區旁7-11斜對面）

旗津在地人鹽水雞
電話：0981-578694
地址：高雄市旗津區中洲三路511號

台中在地人鹽水雞
電話：0926-617 930
地址：台中市北屯區興安路二段50號（台灣彩券前）

台中在地人鹽水雞二店
電話：0917-955581
地址：台中市北區美德街220號

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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