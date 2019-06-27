必點海陸痛風套餐！高雄文青火鍋　蝦子在牛奶鍋泡澡超療癒





文、圖／虎麗笑嗨嗨

肉癮食鍋是左營新開的個人獨享火鍋餐廳，有著舒適明亮又寬敞的預餐空間，整體設計很文青風，蠻適合偶爾輕鬆聚餐吃鍋。跟虎麗一樣有選擇困難症的話，推薦直接點「海陸痛風鍋雙人套餐」，只要點自己喜歡的湯底就好，一次可吃到龍蝦、多種鮮蝦、兩種肉品，還有附蔬菜盤和附食，吃起來很有飽足感！

人氣湯底是四川道地麻辣及可以自己DIY倒牛奶的香濃牛奶起司鍋，涮肉或海鮮都不錯，搭配加價升級的古早味滷肉飯超滿足，而且內用還能享飲料無限量暢飲～夏天吹冷氣吃海陸鍋最過癮啦！

內用飲料無限量暢飲





▲內用免費提供飲料無限暢飲，可自行取用。

▲火鍋基底都是昆布湯，加點的特色湯底是現做烹調。每份鍋物都可免費續加高湯，如果是麻辣湯或牛奶湯等特色湯底，可告知店員另外加湯！

海陸痛風鍋





▲海陸痛風鍋雙人套餐999元（附2份湯底＋蔬菜盤+附食）

每次吃鍋都猶豫要點什麼，完全有選擇困難症！建議直接點套餐最快，只要選自己喜歡的湯底就好（笑）。這個海鮮、肉品都能吃到的海陸痛風鍋還不錯，雙人套餐份量也頗足，有2份湯底、蔬菜盤、附食，加上龍蝦x1、天使紅蝦x2、草蝦x2、海蝦x4、花蝦x4、雪花松阪豬6oz、澳洲低脂牛6oz，吃起來很有飽足感。

▲四川道地麻辣＋99元

四川麻辣湯底有鴨血豆腐，湯頭香氣很濃郁，涮肉享用最夠味，吃起來微麻清香不會嗆喉～

▲香濃牛奶起司＋59元

香濃牛奶起司湯可以自己加入起司和牛奶，增加了用餐的樂趣，奶香相當濃厚，搭配蝦蝦煮製更添層次風味！

▲香濃牛奶起司湯附一份起司絲和牛奶。

▲想吃多濃自己決定～

▲海鮮盤有龍蝦x1、天使紅蝦x2、草蝦x2、海蝦x4、花蝦x4，兩個人一起共享個剛好。

▲整隻龍蝦煮牛奶起司鍋超鮮甜，肉質脆嫩有咬勁，口感飽滿紮實，相當有滿足感。





▲蝦蝦放入牛奶起司湯煮一鍋，新鮮的蝦子肉質飽滿脆嫩，可以品嚐到奶香及鮮甜滋味～

▲雪花松阪豬6oz／澳洲低脂牛6oz

肉盤是以大理石紋盤分層端上桌，感覺好像在吃肉肉下午茶（笑），特別有質感～

▲澳洲低脂牛

澳洲低脂牛比較少負擔，口感紮實不乾柴，有淡淡的肉香，涮四川道地麻辣鍋吃來最過癮！





▲雪花松阪豬

油脂均勻分佈的雪花松阪豬微脆滑嫩，帶有些許嚼感，搭配麻辣湯或牛奶起司湯都不錯。

▲可以蘸點特調胡麻醬享用，多了鹹酸甜滋味更開胃～

▲古早味滷肉飯＋5元（限量供應）

附食推薦升級為古早味滷肉飯，滷肉是媽媽傳承的配方滷製，微Q肥肉加上些許瘦肉，吃起來鹹甜香醇不會油膩。

▲讚岐烏龍麵＋10元

讚岐烏龍麵口感Q彈，最適合香濃牛奶起司湯了！麵條包覆牛奶起司的湯汁，每一口都充滿清香奶味～





▲蔬菜盤是每人一份，都十分新鮮清脆。

菜單 MENU









用餐空間









▲肉癮食鍋餐廳外觀。

肉癮食鍋

地址：高雄市左營區自由二路230號

電話：075585966

營業時間：週一至週日11：00～14：00、17：00～22：00

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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