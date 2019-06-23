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外皮金黃酥脆！鳳山雞蛋酥口感超鬆軟　還有紅豆、花生口味

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式..

點評：台北人沒吃過雞蛋酥QQ
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▲▼高雄鳳山媽祖港橋雞蛋酥。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

文、圖／虎麗笑嗨嗨

媽祖港橋雞蛋酥是一家開了40年的小吃老店，已經傳承到第二代，攤位在鳳山五甲三路上的媽祖港橋旁。老闆每天手工製作麵糰，現揉現炸可以品嚐到金黃酥香的口感，滿足嘴饞想吃下午茶點心的吃貨們～雞蛋酥口味有原味、紅豆、花生三種，虎麗最愛沒有包餡的原味，趁熱吃外層酥酥的帶點脆感，咬下充滿鬆軟嚼勁，還有一些甜甜的滋味很涮嘴；如果想要吃甜一點或有餡料的，就選擇紅豆或花生，多了層次風味也不錯哦！

▲▼高雄鳳山媽祖港橋雞蛋酥。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲老闆每天手工製作麵糰，在攤位上現揉現炸，以高溫油炸至金黃酥香。

▲▼高雄鳳山媽祖港橋雞蛋酥。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲老闆娘還蠻親切的，直接跟她點餐就可以囉～

▲▼高雄鳳山媽祖港橋雞蛋酥。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲炸到金黃的雞蛋酥有點像菠蘿麵包表皮。

▲▼高雄鳳山媽祖港橋雞蛋酥。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲原味雞蛋酥 2個30元、4個50元

虎麗私心推薦一定要點原味！剛炸好的雞蛋酥吃起來酥酥脆脆帶軟Q嚼感，還有些許甜味特別涮嘴，可以一次吃兩個沒問題（笑），當作下午茶點心小飽足～

▲▼高雄鳳山媽祖港橋雞蛋酥。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲雞蛋酥外層酥香，咬開有點蓬鬆嚼勁。

▲▼高雄鳳山媽祖港橋雞蛋酥。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲紅豆雞蛋酥 2個30元、4個50元

如果喜歡有包餡料的可以選擇紅豆或花生口味，虎麗點了一份紅豆嚐鮮，外層麵糰炸好微酥扎實，內餡份量很足，多了甜甜滋味也不錯。

▲▼高雄鳳山媽祖港橋雞蛋酥。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲剛炸好起鍋的雞蛋酥非常燙手，但是酥酥的口感特別療癒～

▲▼高雄鳳山媽祖港橋雞蛋酥。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

▲媽祖港橋雞蛋酥攤位外觀。

▲▼高雄鳳山媽祖港橋雞蛋酥。（圖／虎麗笑嗨嗨 提供）

媽祖港橋雞蛋酥

地址：高雄市鳳山區五甲三路293之1號
交通方式：捷運 前鎮高中站2號出口，步行約100公尺
營業時間：週一至週日 13:00-17:30／無固定公休日

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
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關鍵字： 媽祖港橋雞蛋酥 高雄美食 鳳山美食 達人美食 美食情報 虎麗笑嗨嗨

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