蛋糕上有夢幻星空！高雄巷弄甜點店 芋泥椰奶捲會炸出餡料

點評：看到甜點就受不了～

文、圖／虎麗笑嗨嗨

貝殼夫人隱藏在新崛江附近的玉竹街裡，提供客製化蛋糕和各式手作甜點，可以到店自取或選擇宅配服務，送禮或慶生都很可以！像是超級無敵美的豆沙擠花蛋糕，是夢幻的星空加上立體擠花，軟綿蛋糕內餡是當季盛產的芒果，有點酸甜風味比較不膩口，另外特製的星空馬卡龍也很有少女心。



芋頭控們推薦必點芋泥椰奶卷，軟綿的戚風蛋糕包著滿滿芋頭餡，口感飽滿厚實，還能吃到些許芋頭塊超涮嘴～喜歡抹茶的可以試試宇治金時輕起司，嚴選小山園若竹抹茶製作，每一口都有濃濃的抹茶香。（有提供自取及宅配服務）

▲現場蛋糕櫃有多種手作甜點可以選購。

▲客製化芒果蛋糕 6吋 450元

貝殼夫人有客製化蛋糕、婚禮小物、小朋友的生日禮物等服務，客製造型的價位會稍高一點，但收到蛋糕會很驚喜！

▲蛋糕有附精美包裝和提袋，自用或送禮都很OK！

▲豆沙擠花蛋糕（星空）190元

超美的星空擠花蛋糕無敵療癒，這個當作慶生蛋糕很可以！軟綿蛋糕內餡是新鮮水果，目前使用當季盛產的芒果，有點酸甜風味比較不膩口～

▲外層包覆一層星空和細膩擠花是用白豆沙製作，吃起來厚實帶點沙沙感，搭配軟綿蛋糕還不錯。

▲星空馬卡龍 70元／個

有美美星空感的馬卡龍口感微酥，甜甜的滋味加上爆餡夾心很療癒，很適合搭配咖啡或茶飲享受甜蜜下午茶！另外還有客製化馬卡龍（70元／個）

▲每一顆馬卡龍都有個別包裝。

▲芋泥椰奶卷 90元

軟綿的戚風蛋糕包著滿滿芋頭餡，口感飽滿厚實，還能吃到些許芋頭塊，每一口都充滿濃醇芋香和奶味，甜度不會太高，比較少負擔，虎麗自己很愛這款甜點。

▲芋泥是選用大甲檳榔芋製作，加上椰奶凍增添層次滋味。

▲蛋糕卷的提盒包裝超可愛。

▲芒果卷 90元

清香滑順的芒果卷也不錯，一樣是自製戚風蛋糕，綿密香軟，爆漿內餡使用動物鮮奶油製作，口感細滑帶有奶香滋味，搭配新鮮芒果特別順口，多了清爽的酸甜感。

▲焦糖蘋果蛋糕 140元／宇治金時輕起司 140元

▲蛋糕有美美的大理石紋包裝盒，整個超殺少女心！

▲宇治金時輕起司 140元

宇治金時輕起司蛋糕是嚴選小山園若竹抹茶製作，有著濃濃的抹茶微苦甜滋味，融合動物鮮奶油及紅豆泥內餡，每一口都軟綿又飽滿～

▲最上層是馬斯卡彭起司，口感綿密細緻，帶點微奶香風味，增加了抹茶蛋糕的滑順感。

▲焦糖蘋果蛋糕 140元

這款蛋糕比較甜一點，搭配法芙娜巧克力戚風蛋糕帶點微苦感，吃起來還蠻滑順的！上面有一層鮮奶油和糖等食材製成的芭芭蘿亞餡，有點類似牛奶糖的滋味，搭配蜜蘋果的脆脆咬感特別涮嘴。

▲貝殼夫人甜點店外觀。

貝殼夫人 Lady Bake

地址： 高雄市新興區玉竹一街20巷13號

營業時間：週二～週日皆可自取、宅配

現場蛋糕櫃營業時間：週四～週六14：00～19：00、週日12：00～15：00（週一公休）

電話： 0937798019

