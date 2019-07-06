ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

肉肉堆成小山！台中「安羽軒食堂」　附餐吃到飽、還送日式刨冰

商妮吃喝遊樂 商妮

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時..

點評：想吃牛排丼飯，感覺份量很足夠。
ETtoday餓勢力

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

文、圖／商妮吃喝遊樂

台中北區新開了一家浮誇系的日式丼飯安羽軒食堂，肉盤份量超多堆成小山一樣，附餐吃到飽還送日式刨冰很超值耶～尤其是韓式燒肉最誇張，一次給三大塊五花肉！牛排丼飯直接給10盎司的大份量太有誠意了！不只主食份量多，附餐高麗菜沙拉、味噌湯、飲料無限供應吃到飽，免服務費不限時，這家新開店的日式丼飯小店CP值很高。

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

安以軒食堂位在北區永興街上靠近太原路口，機車可以停店門口，開車的朋友在太原路口的派出所旁有收費停車場，停好車再走路過來不到5分鐘很方便。他們家的店面不大，但是大門口的紅布條相當吸睛，讓人很好奇肚子怎麼搞大了？

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

走入店內迎面而來是點餐櫃檯，「吃飯使人膨脹」是他們家的slogan，木造的裝潢裝飾一些可愛小物，還有掛著一面布旗，夏天有免費招待日式刨冰。

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

這裡原本是漫畫書店，老闆接手開餐廳保留原有的牆面，還看的到書櫃打洞的痕跡，在上面掛些可愛塗鴉，整個呈現文青風格。還特別製作很多幽默的大字牌讓客人拍照打卡，這家店蠻有意思的。

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

二樓的用餐空間比較大，乾淨明亮感覺有點像家庭料理，簡約但透著親切氣息。

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

二樓還有一間小包廂，可容納6個人，老房子的格局加上簡單的佈置，有種回家的溫馨感。

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

到處可以看到老闆的用心，有許多擺飾處處透著文青風，每個角落都很好拍照。

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

餐點以丼飯為主，如果不想吃飯也可換成烏龍麵。價位區間150元～300元，點餐都有附味噌湯、高麗菜沙拉、飲料無限吃到飽，飯後還有日式刨冰，免服務費沒有用餐時間限制。老闆推薦我們點韓式燒烤豬五花、以及豪氣牛排、我們又點了最便宜的特盛燒豬，結果3份的份量都很驚人CP值超高的。

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

餐具、飲料、味噌湯、高麗菜絲、還有調味醬，通通自助取用，無限供應。

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

高麗菜絲的醬汁是芝麻和風醬，夏天吃相當清爽開胃，我很喜歡吃了三碗。味噌湯有加紫菜，不會因為吃到飽就很沒味道，愛喝湯的人可以喝到爽。飲料則是麥茶。

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

調味醬料有胡椒粉跟老闆自己炒的私房辣醬，這個辣醬吃起來有點像XO醬，非常香很好吃，敢吃辣的朋友一定要試試。

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

韓式燒烤豬五花 280元

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

這道上桌時讓我們嚇一大跳，竟然有3大片厚切豬五花肉，這個份量真的很浮誇！

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

餐點上桌時有附上剪刀，吃的時候自己DIY剪成小塊還蠻有趣的。

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

剪完三大片五花肉，把盤子堆滿滿，這樣的份量連男生都差點吃不完，這一份丼飯的份量很適合大胃王點來吃。

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

五花肉本身已經有加入韓式辣醬調味，單吃就很有味道，Q嫩好咬肉汁很甜，怕吃太多會油膩的話，可以沾主廚特調的桔子醬， 酸酸甜甜的滋味更爽口比較解膩。

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

烏龍麵有湯烏龍和蛋拌烏龍兩種選項，我們選蛋拌烏龍，屬於比較接近乾麵的蛋汁烏龍麵。

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

攪拌後蛋汁巴附在麵條上，吃起來滑溜順口，讚其烏龍麵口感Q彈還蠻好吃的，不喜歡吃飯的人可以選烏龍麵還不錯。

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

豪氣牛排丼飯 300元

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

這一碗丼飯的牛排份量也是很多，粉嫩的色澤相當漂亮。

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

牛小排每1片都是厚切，煎到五分熟左右是最佳美味。老闆說之後牛小排會用舒肥方式料理，一定更好吃。

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

安羽軒的丼飯真的很浮誇，這一碗豪氣牛排的牛小排份量足足有10盎司！把碗裡的牛小排一一夾到盤子上，數一數超過20片，在牛排店吃10盎司都要好幾百元，在這裡只要300元有夠超值。

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

牛小排肉質軟嫩還帶有香甜肉汁，每一口都好滿足超好吃的!!我們拍照完再吃，發現冷掉也好吃耶～愛吃牛排的老饕，這一道豪氣牛排推薦必點。

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

一般日式丼飯底下通常是白飯淋上醬汁，安羽軒比較特別，是有很多蔬菜的日式釜飯，各種蔬菜、香菇跟白飯一起烹煮，鹹甜有味比白飯更可口。

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

特盛燒豬 150元

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

最便宜的燒豬丼飯份量也是很多，堆成小山的豬肉片比外面吉野家的丼飯還要多。

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

原本我們預期豬肉丼飯是向吉野家、食其家那種火鍋肉片，沒想到這裡的豬肉都是厚切，又Q又嫩的燒豬肉口感很不錯，加上鹽蔥跟提洋蔥還有牛蒡一起吃，好好吃。

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

他們家的丼飯都是日式釜飯，香甜的蔬菜香菇飯連小孩都喜歡吃。

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

飯後甜點是日式剉冰，老闆說黑糖是他自己熬煮的，簡單沒有多餘配料，就是吃原始的黑糖香，夏天吃丼飯還能吃到黑糖剉冰，有加分喔。

▲▼安羽軒食堂。（圖／商妮吃喝遊樂提供）

心得：

這家新開的安羽軒日式丼飯真的有浮誇，份量超多太驚人。尤其是一次三大片五花肉的韓式燒烤豬五花，還有10盎司的豪氣牛排都很推薦，就連最平價的特盛燒豬也是份量滿到爆。

主食份量爆多再加上高麗菜沙拉、味噌湯無限吃到飽，飯後還有日式刨冰，整體來說CP值不低，喜歡吃大份量美食的朋友，這一家安羽軒可以去嘗鮮喔。

安羽軒食堂

地址：台中市北區永興街209號
電話：04－22365531
營業時間：12：00～15：00、17：00～21：00

商妮吃喝遊樂
喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～
部落格《商妮吃喝遊樂》粉絲團「Sunny吃喝遊樂」IG

關鍵字： 安羽軒食堂 商妮吃喝遊樂 達人美食 美食情報 台中美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

推薦閱讀

俗又大碗！東海夜市獨家「滷味4吃」　必點麻辣豆腐＋鴨血

紅豆餅會爆漿！一中愛廣場「4人氣美食」　還有萌萌兔子奶酪

竟有室內騎馬場！台中「東海乳品小棧」　還能嗑爆漿冰心派

加價198元爽嗑活蝦！台中老字號火烤兩吃　還有生魚片、壽司

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

通堂拉麵熄燈...拉麵全部買1送1！

夢幻天空之鏡！在人間也能漫步雲端

到台東「打個盹」吃特製早餐！

拿出身分證！義大樂園暑假對對碰

日本三井Outlet長島超級折扣季開跑

只賣3小時！高雄人氣金糖大泡芙

暑假限定！壽星點小海陸免費送龍蝦

晚來吃不到！台南地瓜鮮奶甜甜圈

飛魚握飯每一口都料！花蓮2必吃餐廳

機票多少算便宜？「激省價妙招」曝

熱門行程

最新新聞更多

免開冷氣！吃「4大類食物」超消暑

台中浮誇系丼飯肉肉堆成小山！

瑞士「懸崖餐廳」重新開放！

騎單車鑽進小巷！瘋玩曼谷靠4活動

會被白眼！出國旅遊「6地雷」別踩

花蓮20個熱門景點有超萌哈比人小屋

台南獨家新景點巨型泰迪熊萌炸！

通堂拉麵熄燈...拉麵全部買1送1！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366