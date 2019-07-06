點評：想吃牛排丼飯，感覺份量很足夠。

文、圖／商妮吃喝遊樂

台中北區新開了一家浮誇系的日式丼飯安羽軒食堂，肉盤份量超多堆成小山一樣，附餐吃到飽還送日式刨冰很超值耶～尤其是韓式燒肉最誇張，一次給三大塊五花肉！牛排丼飯直接給10盎司的大份量太有誠意了！不只主食份量多，附餐高麗菜沙拉、味噌湯、飲料無限供應吃到飽，免服務費不限時，這家新開店的日式丼飯小店CP值很高。

安以軒食堂位在北區永興街上靠近太原路口，機車可以停店門口，開車的朋友在太原路口的派出所旁有收費停車場，停好車再走路過來不到5分鐘很方便。他們家的店面不大，但是大門口的紅布條相當吸睛，讓人很好奇肚子怎麼搞大了？

走入店內迎面而來是點餐櫃檯，「吃飯使人膨脹」是他們家的slogan，木造的裝潢裝飾一些可愛小物，還有掛著一面布旗，夏天有免費招待日式刨冰。

這裡原本是漫畫書店，老闆接手開餐廳保留原有的牆面，還看的到書櫃打洞的痕跡，在上面掛些可愛塗鴉，整個呈現文青風格。還特別製作很多幽默的大字牌讓客人拍照打卡，這家店蠻有意思的。

二樓的用餐空間比較大，乾淨明亮感覺有點像家庭料理，簡約但透著親切氣息。

二樓還有一間小包廂，可容納6個人，老房子的格局加上簡單的佈置，有種回家的溫馨感。

到處可以看到老闆的用心，有許多擺飾處處透著文青風，每個角落都很好拍照。





餐點以丼飯為主，如果不想吃飯也可換成烏龍麵。價位區間150元～300元，點餐都有附味噌湯、高麗菜沙拉、飲料無限吃到飽，飯後還有日式刨冰，免服務費沒有用餐時間限制。老闆推薦我們點韓式燒烤豬五花、以及豪氣牛排、我們又點了最便宜的特盛燒豬，結果3份的份量都很驚人CP值超高的。

餐具、飲料、味噌湯、高麗菜絲、還有調味醬，通通自助取用，無限供應。

高麗菜絲的醬汁是芝麻和風醬，夏天吃相當清爽開胃，我很喜歡吃了三碗。味噌湯有加紫菜，不會因為吃到飽就很沒味道，愛喝湯的人可以喝到爽。飲料則是麥茶。

調味醬料有胡椒粉跟老闆自己炒的私房辣醬，這個辣醬吃起來有點像XO醬，非常香很好吃，敢吃辣的朋友一定要試試。

韓式燒烤豬五花 280元

這道上桌時讓我們嚇一大跳，竟然有3大片厚切豬五花肉，這個份量真的很浮誇！

餐點上桌時有附上剪刀，吃的時候自己DIY剪成小塊還蠻有趣的。

剪完三大片五花肉，把盤子堆滿滿，這樣的份量連男生都差點吃不完，這一份丼飯的份量很適合大胃王點來吃。

五花肉本身已經有加入韓式辣醬調味，單吃就很有味道，Q嫩好咬肉汁很甜，怕吃太多會油膩的話，可以沾主廚特調的桔子醬， 酸酸甜甜的滋味更爽口比較解膩。

烏龍麵有湯烏龍和蛋拌烏龍兩種選項，我們選蛋拌烏龍，屬於比較接近乾麵的蛋汁烏龍麵。

攪拌後蛋汁巴附在麵條上，吃起來滑溜順口，讚其烏龍麵口感Q彈還蠻好吃的，不喜歡吃飯的人可以選烏龍麵還不錯。

豪氣牛排丼飯 300元

這一碗丼飯的牛排份量也是很多，粉嫩的色澤相當漂亮。

牛小排每1片都是厚切，煎到五分熟左右是最佳美味。老闆說之後牛小排會用舒肥方式料理，一定更好吃。

安羽軒的丼飯真的很浮誇，這一碗豪氣牛排的牛小排份量足足有10盎司！把碗裡的牛小排一一夾到盤子上，數一數超過20片，在牛排店吃10盎司都要好幾百元，在這裡只要300元有夠超值。

牛小排肉質軟嫩還帶有香甜肉汁，每一口都好滿足超好吃的!!我們拍照完再吃，發現冷掉也好吃耶～愛吃牛排的老饕，這一道豪氣牛排推薦必點。

一般日式丼飯底下通常是白飯淋上醬汁，安羽軒比較特別，是有很多蔬菜的日式釜飯，各種蔬菜、香菇跟白飯一起烹煮，鹹甜有味比白飯更可口。

特盛燒豬 150元





最便宜的燒豬丼飯份量也是很多，堆成小山的豬肉片比外面吉野家的丼飯還要多。

原本我們預期豬肉丼飯是向吉野家、食其家那種火鍋肉片，沒想到這裡的豬肉都是厚切，又Q又嫩的燒豬肉口感很不錯，加上鹽蔥跟提洋蔥還有牛蒡一起吃，好好吃。

他們家的丼飯都是日式釜飯，香甜的蔬菜香菇飯連小孩都喜歡吃。

飯後甜點是日式剉冰，老闆說黑糖是他自己熬煮的，簡單沒有多餘配料，就是吃原始的黑糖香，夏天吃丼飯還能吃到黑糖剉冰，有加分喔。

心得：



這家新開的安羽軒日式丼飯真的有浮誇，份量超多太驚人。尤其是一次三大片五花肉的韓式燒烤豬五花，還有10盎司的豪氣牛排都很推薦，就連最平價的特盛燒豬也是份量滿到爆。



主食份量爆多再加上高麗菜沙拉、味噌湯無限吃到飽，飯後還有日式刨冰，整體來說CP值不低，喜歡吃大份量美食的朋友，這一家安羽軒可以去嘗鮮喔。

安羽軒食堂

地址： 台中市北區永興街209號

電話： 04－22365531

營業時間：12：00～15：00、17：00～21：00