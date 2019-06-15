俗又大碗！東海夜市獨家「滷味4吃」　必點麻辣豆腐＋鴨血

點評：感覺麻辣鴨血、麻辣豆腐很好吃！

文、圖／商妮吃喝遊樂

三立新聞報導東海美食台中獨家滷味四吃就是滿大碗！麻辣燙、老火湯、炒滷味、炸滷味一次滿足。平民小吃首創炒／炸／辣／燙四種滷味花式吃法，再加上新鮮食材、乾淨舒適的用餐環境、還有衛生的外帶包裝，把滷味小吃進階成滷味美食餐廳，滿大碗就是大碗美味、大飽滿足，在東海夜市國際街一開幕就成為人氣小吃。

滿大碗東海店位在國際街上，就在雞大爺隔壁，旁邊東大影印後方就有停車場交通很方便，越晚人越多。

滿大碗東海店 用餐環境

室內用餐空間分兩區，以兩人方桌為主，多人用餐可以併桌很方便，整個環境乾乾淨淨還有冷氣吹，跟在餐廳用餐一樣，完全顛覆我們以往對滷味攤的印象，滿大碗應該算滷味餐廳了吧。

牆面上貼了滿大碗的四種吃法：麻辣燙、養生老火湯、炒滷味、炸滷味。四種吃法各有不同風味，我們每一種都有點來試試，結果意外的好吃耶，我們都喜歡～

餐具通通自助取用，第一次看到這麼平價的滷味竟然有提供筷子套、專用餐巾紙，跟本就是在餐廳吃飯了，很精緻耶～加分！

這裡也有提供各種飲料及啤酒自取，吃滷味配啤酒很對味喔～

（警語：未成年請勿飲酒、嚴禁酒駕）

滿大碗菜單、價位、消費方式

四種吃法的點餐方式有解說牌：要吃麻辣燙或者養生老火湯，食材直接在前面的食材櫃夾取。要吃炒滷味或炸滷味直接填寫點菜單。鴨血、豆腐、油條、肉片則是直接拿木菜牌。簡單又明瞭，依照說明點選食材很方便。

這一櫃都是麻辣燙跟養生老火湯的食材夾取區，種類超多，有蓋子防塵，擺放整齊乾乾淨淨看起來就舒服。

蔬菜跟菇類都是洗乾淨包裝成袋，上下兩層種類很多。火鍋料也不少，選用西北火鍋料，大品牌有品管吃起來比較安心，價格只要6元～8元很平價。

這一區是肉品區，基本上印象中的滷味食材這裡通通都有，比較特別的是這裡有雞蛋豆腐，這個推薦必點，不論是麻辣燙還是養生老火湯都很好吃。

木菜牌的品項有牛肉片、豬肉片、麻辣鴨血、麻辣豆腐、老油條等品項，喜歡直接拿牌子即可。

炒滷味和炸滷味通通在這張點菜單畫記，價位不貴幾乎都落在20多元區間。

食材櫃上方有電視在播三立電視採訪的內容，滿大碗應該是台中唯一一家可以同時吃到炒、炸、辣、燙四種吃法的滷味餐廳，我們也是第一次吃到，四種都好吃。

食材櫃的後方就是滿大碗的工作區，不論是燙煮滷味、還是炒、炸滷味，工作情形消費者都看得到，廚房檯面乾乾淨淨我在心裡給他加分。

炒滷味和炸滷味都是現點現做，點餐後需要一點等候時間，7點~9點是人潮最多的時段，有時候需要等半小時以上，要有心理準備，不想久等建議5點開門或者10點以後人潮比較少。

選好滷味先結帳拿號碼牌，結帳時螢幕上都有價位，旁邊正好有拍到滿大碗的外帶容器介紹，選用環保5號pp材質，可耐熱到120度不必擔心。

平日的晚餐時段生意相當不錯，內用餐很快就客滿，沒有用餐時間限制，如果內用區客滿就要在外面跟外帶的客人一起等候。

滿大碗有一個非常貼心又便民的措施，只要手機掃描現場叫號QR Code，就可以知道目前出餐的號碼到幾號，點餐結帳後可以放心的到附近逛街或做其他事，等手機出現自己號碼再過來取餐即可，非常方便。另外最新優惠活動及菜單，上面都有QR Code馬上掃描就知道。

麻辣燙 是4種吃法當中我們最愛的，鹹香麻辣的四川香辣風味完全不輸餐廳麻辣鍋，超好吃的。

很推薦加點老油條到麻辣燙當中，泡一半在麻辣燙當中，可以吃到酥脆與軟綿的雙重口感，吸滿麻辣湯汁的滋味好好吃。

基本上冰櫃所有食材通通很適合麻辣燙，我個人特別愛雞蛋豆腐、百頁豆腐、花干、豆皮這一類比較會吸湯汁的食材，在嘴裡咬開那種爆漿的美味真是有夠讚!米血也很優，QQ綿綿的香辣滋味，當主食能吃飽喔。

中藥熬煮的四川麻辣湯頭香辣過癮味道超讚，很適合愛吃重口味的人，喝不夠可以免費加湯，吃不完也可以打包回家加料繼續煮。

麻辣燙麵條也是很正點，尤其推薦加他們家獨有的蒜蓉朝天辣椒醬，非常提味香辣好吃。

麻辣燙、炒滷味、炸滷味都可選辣度，如果選大辣會提供辣椒粉跟蒜蓉朝天辣椒醬。我們都好喜歡這個蒜蓉朝天辣椒醬，加在滷味中美味馬上提升大加分，外帶一罐只要180元，加什麼都好吃。

養生老火湯 味道甘甜充滿膠質，不敢吃辣的人點這個養生老火湯就對了。

滿大碗基本上很客製化，挑選食材後可以分辣與不辣兩種湯，我們點了麻辣燙滷味，但是烏龍麵不想吃辣的，就可以要求單獨煮老火湯麵。這碗烏龍麵份量十足口感Q彈，風味比較溫和，單單這碗麵的份量就能吃飽。

養生老火湯的湯頭喝起來很像火鍋店的老母雞白湯，味道甘醇厚實充滿膠質很好喝喔～愛喝湯的朋友我個人蠻推薦點老火湯，喝不夠還可以免費續湯超讚的。

老火湯很適合菇類蔬菜類，味道甘甜好吃，水蓮跟高麗菜、洋蔥都好甜好好吃，愛吃蔬菜的朋友可以吃得很開心。

人氣招牌 麻辣鴨血、麻辣豆腐

鴨血咬開來沒有什麼孔洞，口感超級嫩無敵好吃！豆腐裡頭充滿麻辣湯汁，吃的時候要小心在嘴裡爆漿燙口，愛吃辣的朋友推薦必點這兩道。（PS：這兩項人氣招牌每天有限量，太晚來可是吃不到喔）

炒滷味 炒滷味的食材選項很多，一份都是25～30元左右，勾選三四樣炒出來就是一大盤。

所有食材都是先滷過再爆炒，蒜頭爆香後熱炒滷味，再加上獨門醬汁與九層塔，上桌時味道好香。因為先滷過，每一口都已經入味，熱鍋爆炒的風味更香口感更Q彈，跟燙煮的滷味很不一樣，沒吃過炒滷味的朋友很推薦試試，讓人驚豔。

炸滷味 綜合炸物是最受歡迎的炸滷味。

炸滷味看起來跟鹽酥雞差不多，但是有先滷過再炸吃起來真的不一樣，表層酥脆但是裡頭有滷汁的滋味，不會乾硬反而是Q彈的口感，比純粹鹽酥雞好吃許多。尤其是米血，麻辣燙跟炒滷味的口感都是比較軟綿，炸的特別Q彈帶有咬勁，我很喜歡。

脆皮肥腸 這一道炸滷味味道好香要特別推薦！一開始是酥脆的口感，接著越咬越出汁，味道越來越香甜，完全不會油膩超好吃，這道根本就是居酒屋餐廳菜，推薦必點。

炸雞腳也是滷過後再酥炸，不會炸的乾乾巴巴，口感是Q的，味道很香滷汁有入味，很適合看電影或看電視的時候跟著啤酒一起吃，暢快！

炸鴨翅 是人氣炸物，炸鴨翅的皮比雞腳更酥脆，咬開來卻有肉汁，撒上香辣粉整支抓起來啃，讓人吮指回味無窮好吃極了。

吃不完可以打包外帶，滿大碗的包裝用耐熱的環保包裝盒，而且加上封膜衛生乾淨不怕打翻，以平民小吃滷味來說，這種品質很加分。

心得：

今天一口氣吃了炒、炸、辣、燙4種滷味，每一種各有特色都蠻好吃的，我個人最喜歡麻辣燙以及炒滷味，尤其是加了獨門蒜蓉朝天辣椒醬滋味更加分。滿大碗的食材種類多衛生乾淨價位不貴，用餐環境舒適有冷氣，把滷味這種平民小吃升級到了餐廳等級，以一般滷味的價格來說，滿大碗的CP值很高，有到東海夜市逛街的朋友，很推薦到國際街品嘗一下高質感的滿大碗滷味專門店～

滿大碗滷味專門店-東海國際店

地址： 台中市龍井區國際街126號

電話： 04－26528038

營業時間：17：00～23：30