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紅豆餅會爆漿！一中愛廣場「4人氣美食」　還有萌萌兔子奶酪

商妮吃喝遊樂 商妮

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時..

ETtoday餓勢力

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

文、圖／商妮吃喝遊樂

一中美食實在是多到每個禮拜去逛都吃不完，尤其是愛廣場 更是集合了數十家美食小吃，從外面的飲料店到裡頭的美味小吃，還有二樓的主題餐廳，很多都是排隊名店。內附座位區還有冷氣吹，環境乾淨舒適二樓還有廁所，逛街逛累了可以到愛廣場品嚐美食順便休息，到一中街絕對不能錯過愛廣場。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

愛廣場位在一中街與育才街口，就在台中一中大門的斜對面地點很好找。週邊有兩個停車場，開車族可以停在一中大門正對面以及體大停車場，停好車走過來逛街吃美食非常方便。外圍就有好多家人氣飲料店，福芳號、圓稼、還有老虎堂，每一家門口都是人氣滿滿。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

愛廣場分兩層樓，一樓是miniso賣場、7-11還有美食小吃，光是一樓飲料美食小吃區就有數十家；二樓有丸龜製麵、泰丘鍋物、以及樂丘廚房等3家主題餐廳，要吃大餐還是小吃在這裡通通找得到。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

美食座位區跟百貨公司一樣乾淨舒適還有冷氣吹，逛街逛累了可以到愛廣場買點小吃，在這一區坐下來好好品嚐順便休息一下，二樓還有乾淨的廁所非常方便。

我們每次逛一中，走累了就會到愛廣場報到，吃美食順便休息等朋友，這裡非常適合一群人來逛，可以買好多小吃一起吃，這篇就來分享一下今天吃到的四家小吃。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

從中間的miniso賣場旁大門進入，首先看到是Q弟紅豆餅， 這家Q弟賣的餅皮是蛋糕餅皮跟本店不一樣，在網路上非常有名排隊人潮不斷。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

口味非常多，每天現場的口味沒有固定，每次來看到的口味都不一樣，有些口味有限量賣完就沒了。價格幾乎都是一個20元，有時候還會推出三個50元的優惠，好吃到食尚玩家都來報導過。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

Q弟的紅豆餅是蛋糕餅皮，在現場等候的時間，一邊聞著蛋糕香氣一邊看店員現場製作，還蠻療癒的呢~每一個內餡都很飽滿，好想每一個都點來吃吃看~哈哈。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

人多一起吃東西就有這個好處，可以買很多口味一起分享。為了要拍照我們還特地跟店家借刀子切開，看看這樣的畫面，打卡超好看。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

隱藏版榴槤口味

這個是夏天獨有的限定版，香甜的蛋糕餅皮中間包夾榴槤卡士達內餡，充滿南洋風味，冰冰的吃更好吃。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

蔓越莓乳酪、起司蛋、藍莓乳酪、芋頭牛奶

厚厚的蛋糕餅皮紮實又充滿香氣，加上滿滿的內餡每一種都好好吃喔~我個人特別愛蔓越莓乳酪跟藍莓乳酪，酸甜的滋味在夏天吃非常開胃。友人則很愛起司蛋，說鹹甜的滋味加上胡椒粉很正點。芋頭牛奶的內餡滿到要溢出來，大甲芋頭香甜好吃，這一款小朋友很喜歡。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

卡士達珍珠、布朗尼金莎

這兩款內餡都是多到爆漿等級，QQ珍珠加上充滿奶香的卡士達醬，超好吃!這一款小朋友超愛的。布朗尼金莎外層是巧克力蛋糕餅皮，內餡是巧克力醬再加上一整顆金莎巧克力，味道非常甜愛吃甜食的人應該會喜歡。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

雪Q兔的攤位就在Q弟的斜對面，人潮也是不少。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

櫥窗裡一字排開好多晶瑩剔透的寒天水果球，下層是造型非常可愛萌翻天的雪Q兔跟雪Q狗。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

我們挑了原味雪Q兔跟寒天水果球，造型超漂亮，讓我們拍照拍不停。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

雪Q兔有4種口味：原味、可可、抹茶、伯爵四種口味，原味一隻35元／3隻100元，其他口味1隻40元／3隻110元。雪Q兔是奶酪加上寒天製作，必須打得很綿密沒有氣泡才能做出這麼滑溜的造型（我很好奇兔子耳朵那個粉嫩顏色怎麼做的？），大家看了都愛不釋手，這隻造型實在是太萌了，實在捨不得吃掉它。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

原味雪Q兔有附百香果／蜂蜜兩種醬二選一，我們選了蜂蜜醬，淋上後好像幫雪兔兔洗澡，好可愛好療癒啊～

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

用寒天奶酪做成的雪Q兔口感比較Q，有點像布丁，淋上蜂蜜味道甜甜的相當清爽。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

寒天水果球口味任選1盒5顆50元，我們選了葡萄、柳橙、火龍果、芒果、西瓜，每一種都不錯吃。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

晶瑩剔透的寒天凍裡頭有新鮮水果切丁，寒天凍本身沒有味道，入口是冰冰涼涼的果凍口感，吃的到天然水果香甜的滋味，這個漂亮的寒天水果球屬於夏天消暑的清爽路線。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

接著我們來到隔壁條的Debby House創意點心坊，賣的是日式蜜糖千層可頌燒。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

乍看像是鯛魚燒，但其實不一樣，這裡是鯛魚造型的日式蜜糖千層可頌燒，外層用的是千層酥皮，跟常吃到的鯛魚燒很不一樣，看櫥窗裡的展示品好吸睛，讓人每種都想點來試試。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

口味有10多種，甜的鹹的通通有，均一價60元，起司加5元。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

夏天特別推出冰心牛奶燒限量上市，可愛的小魚造型，裡頭是爆漿的牛奶內餡，當然要點來吃吃看。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

千層可頌餅皮就是我們在牛排店吃玉米濃湯上面那層酥皮，現點現做在現場一直聞到可頌餅皮的香氣，讓人口水直流。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

目前有活動：打卡按讚可以打9折，爆漿牛奶燒有胖胖的小魚造型，用竹籤串起來拍照打卡超可愛，順便賺打折優惠。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

撕開來看裡頭是爆漿牛奶卡士達內餡，整個口感跟雞蛋糕差不多，但是更綿密更紮實，內餡更好吃。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

上下兩片千層可頌餅皮烤的酥酥香香的，中間有鯛魚圖案，一份還蠻大隻的。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

千層酥皮烤過之後味道好香，香、酥、脆的口感小朋友超愛的，一直偷偷撕角角的餅皮去吃～XD。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

花生麻糬是他們家的人氣招牌，撕開來可以看到麻糬牽絲的畫面，加上滿滿花生顆粒整個爆漿超好吃！一拍完照馬上被我們一人一口搶食一空。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

第二隻是抹茶紅豆，靜岡抹茶以及飽滿的紅豆滿滿爆漿內餡，光是看畫面就過癮。這個抹茶紅豆也很好吃，重點是不會甜膩，我可以自己一個人吃掉一隻。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

伯爵黑糖麻糬吃得到伯爵奶茶的香氣，中間QQ的黑糖麻糬我也喜歡，這個組合吃起來還蠻清爽的耶～

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

除了甜的口味，這一隻我們點德式香腸薯餅，鹹香Q脆的德式香腸搭配綿綿的薯泥，沒想到鹹的鯛魚燒意外的好吃，大推～

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

吃完甜食再來一攤炸物金號家炸點點， 這家店名很有意思，念起來就像台語的真好吃，讓人印象深刻。金號家位在雪Q兔的斜對面，跟Q弟紅豆餅同一排。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

攤位前擺了好多試吃品，老闆很大方招呼我們試吃。有椒麻雞、酒香燒肉、港式蘿蔔糕芋頭糕、還有宜蘭有名的糕渣、跟泰式春捲，這家賣的炸物好跳Tone簡直是聯合國。老闆說他之前是餐廳廚師，經常料理各國美食，這裡的炸物調味都是他親自手工調配，跟一般的鹽酥雞攤不一樣。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

價目表就直接擺在攤位前，要吃什麼直接跟老闆講就可以了。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

試吃後覺得每一樣都不錯，就各來一份吧。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

椒麻雞塊是我個人最推的，無骨雞腿塊炸過後外酥內多汁，再淋上加了大紅袍花椒粉爆香、特調的香辣椒麻醬，香麻辣的滋味超級正點，如果來罐啤酒一起吃更棒。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

糕渣是宜蘭特有的小吃，沒想到在這裡也吃得到。老闆把超濃的玉米濃湯加入蝦漿再裹粉下去酥炸，整顆就是炸的玉米濃湯，吃的時候要小心燙口，這個糕渣爆漿的口感非常濃郁、非常好吃，這個糕渣推薦必點。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

港式蘿蔔糕、芋頭糕 都切成長條方便一口吃， 我個人比較愛芋頭酥，酥脆的外皮越咬越香，吃的到塊狀的芋頭顆粒，鹹甜鹹甜的滋味還不錯。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

酒香燒肉老闆說他用特製的醬汁醃豬後腿肉，吃起來口感比較紮實，不油膩而且還有淡淡的酒香，很特別。

▲▼愛廣場 I PLAZA。（圖／,商妮吃喝遊樂提供）

這個泰式春捲裡頭有好多料，吃起來有咖哩香氣還有微微的辣，酥炸後再淋上泰式酸辣醬，酸甜辣再加上咖哩的風味，喜歡吃南洋風味的人可以試試這一道。

我們每次跟朋友約一中逛街，都是選擇愛廣場當作集合地點，愛廣場裡頭好多家美食進駐，好停車加上好吃好逛又很乾淨舒適，隨時去都有超多人氣美食等著你，每到假日逛一中的人潮就很多，要吹冷氣吃美食休息可以到愛廣場走走喔。

愛廣場 I PLAZA

地址：台中市一中街96.98號
電話：0966588797
營業時間：週日～週四11：00～22：00
週五～週六及國定例假日11：00～22：30

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關鍵字： 愛廣場 I PLAZA 商妮吃喝遊樂 達人美食 美食情報 台中美食 一中街美食 愛廣場美食

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