竟有室內騎馬場！台中「東海乳品小棧」　還能嗑爆漿冰心派

點評：去台中一定要朝聖一波～

文、圖／商妮吃喝遊樂

台中又多了一個遛小孩的好地方，台中唯一室內騎馬場～東海乳品小棧大坑店。這家是東海大學乳品在台中唯一分店，在這裡可以買到東海大學牧場好喝的鮮奶、優酪乳、優格、冰棒、冰淇淋，另外還有進駐里仁商品，最棒的是特別開闢一個室內騎馬場，提供各種動物造型U.K優客騎馬機，騎馬券只要30元大人小孩都可以騎，夏天帶小孩來吃冰、買鮮奶、騎馬、順便欣賞蝴蝶橋美景很不錯唷。

東海乳品小棧大坑店位在北屯區軍福九路與和祥路口，就在蝴蝶橋前地點非常好找，週邊路邊很好停車交通便利，附近有大坑有名的蝴蝶橋、情人橋、藍天白雲橋、還有新都生態公園，可以安排大坑半日遊。

他們樓下是大坑知名的早午餐尼克咖啡，早午餐非常平價餐點擺盤漂亮又好吃，尤其是臉盆沙拉（上圖）爆量到驚人！早餐套餐附飲料不用100元就能吃到，帶小孩出門很推薦到尼克咖啡享用早午餐再去二樓騎馬。

入口處看到一大一小兩隻可愛的乳牛，後方牆面上貼著室內騎馬機體驗場，消費滿額就送騎馬體驗券，很多人不知道這裡開了一家好吃好玩的東海乳品小棧，入口就在這個草皮旁邊。

上樓梯首先看到是戶外座位區，氣氛不錯，現在夏天室外很熱，但是拍照超級好看。

在這裡可以看到蝴蝶橋的全貌，景觀很不錯。

推開門走進室內有冷氣吹，左手邊是冰品鮮奶櫃，自助取用再到櫃台結帳。

右手邊則是座位區，這裡沒有收服務費，所以用餐完畢的垃圾需要自行處理。

再往後走是U.K優客騎馬機體驗場，入口處有騎馬機相關介紹，一張只要30元，在尼克咖啡跟這裡消費滿額都有送騎馬券。

目前有10匹U.K優客騎馬機，分L／M／S 3種尺寸，大人小孩都可以騎。

之前在一樓尼克咖啡就帶小孩玩過騎小馬，現在二樓更多台，每一台都是動物造型，其中粉紅馬跟獅子王最受歡迎，長相最有趣的是熊貓，小朋友看到不停哈哈笑。

室內騎馬場有冷氣吹，大人小孩都騎得很開心，騎馬券一次可騎5分鐘，別小看這5分鐘，騎完大腿內側可是會痠呢～

小朋友玩這個騎馬機非常開心，玩到不想回家，放暑假遛小孩來這裡很適合耶～

東海乳品在台中非常有名，使用自己牧場餵養的乳牛，品質相對有保障。以後要買好喝的東海乳品不必跑那麼遠，在北屯就買得到真棒。

每一樣商品在DM上都有詳細說明，我有一一拍照，幫大家簡單介紹一下：

東海大學高優質鮮乳120元

100%高優質鮮奶，也就是全脂牛奶，生乳跟鮮乳品質都有符合CNS國家標準，完全不添加人工香精和色素，蛋奶素也可以食用。

機能強化奶120元

100%生乳製作，脂肪比鮮乳少了50%又多了20%的鈣，屬於低脂高鈣鮮奶。另外又含有低聚半乳寡糖，人體不會吸收但是可以幫助腸道益生菌生長，對腸道順暢很加分。

原味發酵乳120元

也就是優酪乳，每一瓶活性乳酸菌高達1000億個以上，品質符合CNS 3058國家標準，喝起來比較濃郁，低脂無負擔。

優果乳120元

這個也是優酪乳，有添加水果比原味好喝。100%嚴選生乳為主要原料，每一瓶有1000個活性乳酸菌，蔬菜濃縮原汁加上生乳製作，外食族很適合買這個回家喝。

有機無糖鮮豆奶120元

這個鮮豆奶用非基改有機黃豆製作，東海大學實習農牧場監製品質更嚴格比較安心，大坑店新開幕買鮮豆奶就送騎馬體驗券，愛喝豆奶的朋友可以試試。

凝態發酵乳（原味／柚子／無糖）4入120元

凝態發酵乳也就是優格，東海乳品小棧的優格是100%生乳為主要原料製作，而且是一杯一杯製作，跟市面上優格一桶一桶製作很不一樣，這裡的優格每一杯100克就含有高達300億個以上的益生菌，比一般的優格益生菌比例高很多。

這裡也有甜點，是幸福米蛋糕系列商品，包括泡芙、提拉米蘇、大理石蛋糕、烤布蕾、奶酪，都是使用東海大學的鮮奶，再加上蛋糕部分用米製作，吃起來跟外面甜點店不太一樣。

另外還有奶酪55元、有機放養蛋10入100元

牛乳冰淇淋42元、冰淇淋夾心蛋糕55元

每次到東海大學都會彎過去吃冰，這兩款是乳品小棧的人氣商品。

起士條45元、冰棒25元

起司條跟冰棒也是人氣商品，尤其冰棒超好吃的。

這裡還有展售里仁商品，里仁商品大家都知道，品質把關很嚴格，沒有添加物而且幾乎都是有機商品。這一櫃商品最吸引我的是五香乖乖，一般商店都是葷的五香乖乖，這裡賣的是里仁全素的五香乖乖耶。

寶寶餅4個月以上可吃，寶貝蛋一個月以上可吃，其他都是一個月以上嬰兒可以吃的，里仁出的商品品質有保障，吃的比較安心。

這個里仁仙草凍一整罐都是固態仙草凍，是里仁跟銅鑼農民契作，完全沒有噴農藥跟添加物，收成後長時間熬煮才能結凍，打開來切碎加入鮮奶，完全不必加糖就很好吃，有在里仁買過的朋友就知道，推薦必買。

我們一群人挑了幾樣商品，快速到外面拍照，搭配遠處的蝴蝶橋美景拍起來真好看。

東海大學冰棒、冰心派、還有冰淇淋是人氣必買商品，以前去東海玩還經常遇到賣光買不到。

蔬果優格冰棒跟鮮乳冰棒都很好吃，鮮乳冰棒充滿奶香好吃就不用說了，沒想到蔬果優格冰棒也很好吃，優格酸甜爽口的滋味，一點都不輸鮮乳冰棒耶～

冰心派外層是軟綿的蛋糕，中間包夾充滿奶香濃郁的鮮乳冰淇淋，從冰櫃拿出稍微在室溫拍照，結果有點融化變成爆漿的效果～XD，這個冰心派超好吃的很推薦。

鮮乳冰淇淋也是人氣商品，純鮮奶做成，綿密細緻的口感加上充滿奶香的風味，這個東海大學牧場鮮乳冰淇淋每一口都好香。

東海大學乳品的品質相當不錯，以前要喝到需要大量訂購才有宅配，不然就要親自跑到東海大學裡頭購買，現在在大坑蝴蝶橋前就買得到真是棒極了。

喝過東海大學鮮乳的朋友就知道那種濃醇香的美味，在一般便利商店或賣場都買不到，來到大坑旅遊一定要彎過來買。

這裡的優格有三種口味，我們挑了低脂柚子凝態發酵乳，吃起來比較酸也比較固態很像希臘優格，一杯100克重量中就有超過300億個益生菌，平均一克有3億個活性益生菌，比起市面上的優格比例來得高，我原本肚子不太順暢，吃完一杯回到家馬上有感覺超讚的。

泡芙有原味和巧克力兩種，櫃子裡數量不多我們立馬各拿一顆，這個泡芙 比拳頭還要大，乍看以為是漢堡～哈哈..

泡芙內餡相當飽滿紮實，兩款口味我比較偏愛巧克力，加了東海鮮奶以及法國鮮奶油做成的內餡，濃郁香甜卻不會膩口非常正點超好吃。

起司條有原味和可可兩種口味，外層包覆脆皮巧克力，咬開可以看到原味乳酪跟巧克力乳酪兩種不同顏色。從冰櫃取出稍微回溫一下可以吃到起司蛋糕的口感，味道相當濃郁好吃，讓我們比較驚喜的是巧克力乳酪的滋味，又甜又鹹意外的好吃。

奶酪是香草籽加東海鮮乳手工製作，口感軟綿又細緻，味道不會過甜小朋友吃也很OK。

這裡還有現點現做的果汁鮮乳，目前有5種口味每一杯都是105元。

我們點了草莓覆盆子鮮乳、芒果夏威夷鮮乳、酪梨香蕉鮮乳，通通都是新鮮水果加上東海鮮乳做成，吃的到100%水果與鮮乳的美味。

仙草鮮乳用一罐里仁仙草加上東海鮮乳組合而成，這一杯非常好吃，大家都說讚！

櫃台有東海乳品小棧DM以及QR Code，6月新開幕有活動:平日消費滿200/假日消費滿300就送騎馬券，樓下的尼克咖啡消費滿額同樣有送二樓騎馬卷，尼克消費滿500再加送神奇吸管（內附兩張騎馬券）。

心得：

整個環境乾淨舒適，後方規劃騎馬區讓小孩放電，中間是商品區大人可以坐下品嘗美食聊聊天順便休息，前方景色宜人欣賞蝴蝶橋以及大片綠蔭，服務親切很加分。到大坑爬山或旅遊，可以到尼克咖啡品嚐美味早午餐，再帶小朋友到二樓買牛奶、騎馬、吃冰，順遊大坑新都生態公園、有名的蝴蝶橋、情人橋、藍天白雲橋，安排台中大坑半日遊非常適合。

東海乳品小棧大坑店



地址：台中市北屯區軍福九路308號2樓

電話：04 2437 8976

營業時間：平日10:00～18:30 假日10:00～19:00（週一公休）

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

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