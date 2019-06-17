加價198元爽嗑活蝦！台中老字號火烤兩吃　還有生魚片、壽司

點評：好罪惡呀～什麼都有！





文、圖／商妮吃喝遊樂



台中老字號火鍋燒肉吃到飽～石頭日式炭火燒肉食材超多，牛、豬、雞、羊、海鮮、炸物、火鍋、日本料理生魚片、握壽司、手捲、飲料、冰品…原本就很超值，最新推出泰國流水活蝦吃到飽只要加價198元簡直是CP值破表，這應該是台中最便宜的活蝦吃到飽了！用餐空間寬敞舒適，營業時間從中午12點到凌晨1點半，正餐宵夜都可以大滿足，謝師宴、同學會、聚餐好選擇。





石頭日式炭火燒肉是台中老字號的火烤吃到飽，全省有20多家分店，我們今天到漢口路本店用餐，位在漢口路三信公園對面，地點非常好找。





石頭日式炭火燒肉消費方式

吃到飽價位直接寫在招牌上：平日午餐只要469元／晚餐假日569元（需加收10％清潔服務費）一次享受日式燒肉、日本料理、精緻火鍋吃到飽，現在只要加價198元就能加碼泰國流水活蝦吃到飽，陸海空新鮮美味一次滿足。









石頭日式炭火燒肉用餐環境

用餐空間很大寬敞舒適，大門進去這區主要是4人座位，再往右走則是6～8人座位區。所有餐點除了霜淇淋需要自己取用，其餘通通都是畫單由服務生送到桌邊，不必自己走來走去取餐，可以坐在位子上舒舒服服的享用美食悠閒吃到飽。





餐墊紙上面有目前進行的優惠活動：集點換公仔。想要掌握最新優惠資訊集進行中的活動，直接下載APP比較方便。





石頭的吃到飽不是Buffet形式而是畫記桌上的點餐單，再按服務鈴交給服務生即可。點餐單共四大張，有燒烤 肉品、海鮮、野菜、甜點、炸物、主食飯類、日本料理、沙拉、小點、壽司、握壽司、生魚片、手捲、飲料、甜點、冰品…食材非常多超過百種，大胃王來吃也能吃得滿足。





火鍋有7種湯底可選，七種口味看起來都不錯，好難抉擇…最後選了蒙古牛鍋，吃完再換別的口味。





蒙古牛奶鍋上桌時裡頭已經有加了蔬菜火鍋料，再加入各種肉片、泰國蝦一起煮，滋味超棒的。





來到石頭漢口店用餐，店門口這一大缸現流泰國活蝦非常吸引人，吃到飽只要加購價198元無敵超值，吃一缸就回本了，當然要加價。





他們的泰國活蝦是屏東養殖每天新鮮進貨，我有拍到他們進貨倒蝦，水族箱現流活水蝦水質乾淨，在現場聞沒有魚腥味，每隻現撈的泰國活蝦活跳跳新鮮看的見。





點泰國蝦店員會到水缸直接撈裝滿一個魚缸送上桌，炭火烤蝦或者火鍋煮蝦都很適合，吃完可以無限續點有夠讚！台中也有很多餐廳推出活水蝦吃到飽，但是這裡還有火鍋、燒肉、日本料理吃到飽，相較之下在石頭漢口店可以一次滿足比較加分。





每一隻活蝦都是頭好壯壯，上桌時要在魚缸裡面加入大量冰塊把蝦子凍昏才能上烤網，不然蝦子會跳出來。





在石頭漢口店吃蝦真的很過癮，我們大概烤了四五個回合，吃蝦吃好爽。





蝦子有公蝦也有母蝦，隨便抓一隻放在手上，看比例就知道蝦子的體格不小。





新鮮的現流活蝦果然一級棒！剝開蝦頭還看得到滿滿的蝦膏，無敵甜超好吃。





一字排開肥美的泰國蝦，蝦肉結實Q彈，味道鮮甜超好吃～在釣蝦場吃泰國蝦1斤少說也要400～500元，在這裡無限供應只要加價198元，CP值簡直破表非常划算。





不只烤蝦好吃，把泰國蝦煮火鍋一樣是極品美味，尤其是蝦膏非常鮮甜，吃得到爆漿的美味，愛吃蝦的朋友一定要來試試這裡的泰國活蝦，吃蝦吃到爽很過癮。





飲料有14種品項，喝完可以換口味無現續點，我們第一輪選了蘋果醋、冬瓜檸檬、紫蘇梅、烏梅汁，搭配 烤蝦剛剛好。





這裡的食材非常多，我們每一種都很想點來試試看，一張單畫記3、4樣，送上桌就堆滿整個桌面相當豐盛，這還只是第一輪的菜色，後面我們還有加點沒拍到。





梅花肉是基本盤，不用點也會直接送上來。肉片不會切得太薄，在烤網上燒烤剛剛好，烤好沾石頭特製醬汁，口感Q嫩蠻好吃的。





沙朗牛肉也是基本肉盤，不用畫點菜單就會直接送上桌，吃不夠都可以再續點。





豬肉除了梅花豬基本盤之外，我們又點了椒板豬肉、招牌里肌、菲力排、羊小排和飛魚卵香腸，只畫了點餐單的一半就有這麼大一盤，在石頭吃肉可以吃得很豪邁。





頂級霜降牛肉、骰子牛、川味牛肚、椒鹽牛肉，這幾款都是人氣招牌，每一款都好吃。





燒肉無限量續點，一邊聊天一邊烤肉真是開心，這裡超級適合聚餐，大家說好以後辦同學會、公司聚餐就選這裡了～





泡菜跟生菜葉也是無限量續點，吃牛肉搭配泡菜，包在生菜裡一起吃相當清爽解膩，我很喜歡這樣的吃法，大推。





海鮮有8種選項，我們選了椒鹽鮮蝦、澎湖小管。鮮蝦本身蠻好吃的，但是跟現流泰國蝦相比還是遜色一些，愛吃蝦的朋友，比較推薦直接加價狂吃泰國蝦更超值。





日本料理選項也很多，各種小品通通是下酒菜，還有生魚片、握壽司、捲壽司、手卷…我們點了一堆每一款都是用小碟裝，份量不多不會吃一份就塞滿肚子，這樣的吃到飽我比較喜歡。





這裡的日本料理出乎意料的讚，我們點了綜合刺身，擺盤漂亮豐盛而且都是厚切等級，不輸日本料理專賣店耶～每一種都好好吃，尤其是鮭魚和甜蝦，好嫩好甜吃完又再加點。





握壽司也很優，鰻魚握壽司、鮭魚炙燒握壽司、還有蝦握壽司都好吃，愛吃握壽司的朋友一定要試試。





捲壽司有炸蝦壽司以及海苔壽司，跟握壽司相比，我比較愛握壽司，這個捲壽司就交給其他人了。





手捲有5種口味，我們點了鮮蝦手捲、鮑魚手捲、燒肉手捲，都是現點現做新鮮好吃。





日式小菜跟沙拉共有18種，我們點了和風沙拉、和風牛腱、龍蝦沙拉、軟絲沙拉、煙燻飛魚小卷、澎湖泰式花枝、溫泉蛋，這幾款都很好吃，尤其是牛腱跟溫泉蛋我最喜歡，還有一道麻辣肥腸也很正點，推薦必點。





飯類主食有五種選項，除了白飯其他的鮭魚竹筒飯、蒲燒魚竹筒飯、豬油拌飯、和一口肉圓我們都有點來試試。蒲燒魚竹筒飯好吃，豬油拌飯也很不錯，鹹香開胃。不過不能吃多，要留胃的空間吃別的。





炸物的選項也很多，一共有13種，我們點了日式魚排、卡啦脆薯、酥炸魷魚、石頭鹹酥雞、古早味排骨酥、起司南瓜麻糬、煉乳抹茶麻糬燒。其中我最喜歡日式魚排跟石頭鹽酥雞、古早味排骨酥，現點現炸外酥內多汁，一人一口很快搶食一空。





日式魚排有著日式金黃麵衣，酥酥脆脆的冷掉也好吃，裡頭魚肉不會乾柴咬下依然很多汁，沾特調的塔塔醬非常好吃。基本上炸物水準都不錯，這次指點了一半左右，沒有點到府城蝦捲，下回再來試。

大口吃肉、吃蝦、吃海鮮，最後記得留點肚子吃甜點。石頭的起司乳酪烤餅、碳烤麻糬、以及招牌一口酥都是人氣商品，尤其是一口酥超好吃推薦必點。





烤麻糬和起司乳酪烤餅需要用炭火餘溫小火慢烤，看著一邊烤一邊膨脹的畫面蠻療癒的耶～軟Q的烤麻糬沾煉乳跟花生粉非常好吃，香酥的起司乳酪烤餅有點像燒餅，味道好香也是很好吃，這兩款都很正點，吃的下很建議點來吃。





愛吃冰的朋友這裡的冰品有六種選項，冰棒、甜筒、雪糕、還有霜淇淋機可以自己玩DIY。





心得：石頭日式炭火燒肉有燒肉／火鍋／日本料理／流水活蝦吃到飽，食材選項真的多到爆，超過百種無法每一款都點來吃，尤其是泰國流水活蝦吃到飽最超值，新鮮的泰國蝦無敵鮮甜美味一級棒！用餐空間舒適、食材多樣、服務也不錯CP值蠻高的，再加上營業時間到凌晨1點半，半夜肚子餓不怕沒地方享受美食更加分～如果你正在找辦同學會、謝師宴、公司聚餐的餐廳，這一家石頭日式碳火燒肉是個不錯的選擇。

石頭日式碳火燒肉漢口店

地址：台中市西屯區漢口路二段148號

電話：0423175757

營業時間：12：00～01：30



商妮吃喝遊樂

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