任你吃！高雄披薩吃到飽有16口味　便宜價格連小鳥胃都划算

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點評：我非常喜歡吃窯烤手工披薩，而且這還吃到飽～不用煩惱只吃一個口味！

文、圖／高雄美食地圖

有些食物，就是要多點人一起吃才好吃！最典型的代表就是披薩！但是披薩口味眾多，點餐時不是選擇障礙發作就是人多嘴雜意見不一好煩惱，厚實的餅皮吃多太撐、丟掉又怕下地獄。Double Cheese手工窯烤Pizza的存在，肯定就是為了解決吃披薩的困擾來著！

▲聯興路上的Double Cheese手工窯烤披薩，是鬥牛士旗下的餐飲品牌，位於民族大樂後方對面的三角窗，顯眼的藍色的店招非常好找。

以供應手工窯烤的義式薄餅披薩為主，用餐方式則是披薩界很少見的吃到飽。可以選擇的鹹口味足足有16種那麼多，更別提還有義大利麵、燉飯、沙拉、濃湯、炸雞、薯條。十分廣受學生族群還有家庭客喜愛。

（攝影：阿雄／文字採訪：Sabrina／高雄美食地圖版權所有）

◆黃金炸雞／現炸脆薯

▲吃披薩如果沒有炸雞薯條配，感覺好像不完整。現點現炸的薯條軟硬適中，單吃不沾醬就很涮嘴。

▲炸雞裹粉不至於太厚，口感酥脆，也不會油膩到讓人有罪惡感，很容易忍不住就啃上個兩三隻。

◆窯烤的酥脆薄皮就是王道，16種口味任你雙拼三拼

有一種不喜歡吃披薩的理由叫做：吃了一肚子麵皮，但是窯烤的義式薄餅披薩就讓人沒理由推拖了！Double Cheese採手工現作的薄餅皮，再用專門的高溫石窯烘烤，這樣的香Q酥脆口感可是冷凍厚餅皮用烤箱烤不出的滋味。

▲皮薄，才能多吃幾片。披薩可以任選兩到三種口味拼作一盤，一次吃三種口味不是問題！

▲喜歡起司的可以要求double cheese。雖然店家的中文店名巧妙地翻作「打爆起司」，但是感覺味蕾反被加倍的起司爆打啊！

◆大阪章魚燒／夏威夷鮮蝦／明太子乳酪

此三種是Double Cheese極受歡迎的海味經典，用章魚、明太子、鮮蝦拼成了海洋小宇宙。

▲圖片右邊看起來紅紅的三片，絕不是打翻辣椒粉，那是紅色的明太子啦！帶有鹹味的明太子、配上巧達起士醬、乳酪和蜂蜜檸檬醬的組合，口感十分濃郁鹹香。

▲披薩的經典款─夏威夷，有滿滿的鳳梨、整尾的蝦子和火腿，配料豐富沒在怕你吃到飽的。

▲大阪章魚燒的餡料有章魚塊、洋蔥、玉米、美乃滋、以及舞動的柴魚，吃起來很有日式的氣味。

◆地中海羅勒嫩雞／蒜香海宴／橙汁鴨胸

每當主廚創作靈光乍現，便是菜單更新之時，這一期的新貨這在這了！

▲這新同學看起來色澤繽紛是不是很誘人？右邊的地中海羅勒嫩雞，含有羅勒、雞肉、洋蔥、蒜碎和辣椒。雖然有辣椒，但是吃起來不會辣，是一般都應該會喜歡的大眾口味。左上的橙汁鴨胸就有點微妙，橙醬與煙燻鴨胸的組合算是法國菜，但是搭上蒜苗，便添了點在地口味的鹹香在其中。

▲左邊的蒜香海宴的配料就很豐富了，有鮮蝦、海瓜子、花枝、洋蔥、辣椒、蔬菜豆和蒜碎，最重要的就是這個蒜碎，一入口便是濃濃的蒜香，襯著海鮮的滋味，正好！

◆田園鮮蔬 ／鮮菇蘆筍／瑪格莉特

同行之中就算有人吃素，來這邊也能有選擇。

▲以皇后之名命名的瑪格莉特，是拿坡里披薩的經典代表，使用新鮮番茄、乳酪和奧勒岡葉，搭配出雋永且迷人的優雅滋味。田園鮮疏，滿佈著青花椰、玉米筍、黑橄欖、甜椒和鮮菇，加上濃香的起司，就算家有不吃青菜的小屁孩，把這個塞給他也會乖乖吃完。鮮菇蘆筍，顧名思義有鮮菇、蘆筍、玉米筍和甜椒，清新爽口不油膩，吃多了肉，剛好平衡一下。

◆日式紅豆麻糬／熱帶草莓

吃完鹹食，裝甜點的另一個胃你準備好了沒有？比起鹹口味的披薩，甜披薩在製作上儼然更費工夫，既得用高溫烤熟餅皮，上面的甜餡料又不宜受熱太久，火侯掌握上自然十分費工。甜披薩的供應方式比較特別，主廚視現場狀況，4種口味不定時隨機出餐，服務人員會沿桌詢問需要的片數。

當然如果你這一桌的人數夠多，或者抱著甜食就是我的生命、擁有吃完一整顆的魄力，也可以直接跟服務人員點餐喔！

▲黑糖麻糬＋原味麻糬＋紅豆泥＝日式紅豆麻糬，紅豆味很明顯，麻糬嚼食帶有黑糖香，搭著薄餅吃也不會過膩。熱帶草莓並不像名稱只有單一的草莓味，裡面還有藍莓醬、鮮奶卡士達、煉乳、椰果和鳳梨，吃起來酸酸甜甜，對水果類的酸香滋味有偏好的，應該會很喜歡這種口感。

◆義大利麵燉飯多款 一樣任意點

◆6人同行 炸物聯盟轟炸上桌！

▲雞排酥香鮮嫩不乾澀～提前半天預先訂位，這盤就加送上桌。

◆用餐環境

▲自助吧有濃湯、飲料、氣泡水、咖啡，以及茶包和熱水可以沖熱茶。還有冰淇淋可以吃！

▲機動性強的座位區，不管來幾個人都可以及時併桌處理。

▲寬廣的店面，還有二樓可提供座位。

Double Cheese手工窯烤Pizza

地址： 高雄市三民區聯興路70號

電話： 07－3866016

營業時間：11：00～22：00