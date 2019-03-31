老饕、網美都上癮！高雄打邊爐必吃麻奶鍋　一個人也可以吃

高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋..

點評：麻奶鍋看起來好厲害～





文、圖／高雄美食地圖



什麼鍋讓老饕網美都吃上癮？港式煲湯精神，用24小時煲出獨霸全台的麻奶鍋。不管你文不文青，來這個火鍋店當網美絕對很可以。如果不告訴你，這家餐廳賣的是什麼，一入門，你是不是覺得，又要來網美店喝咖啡吃甜點了？





不是故意跟風，只是剛好走在時尚前端的所見略同，店中的裝潢色系，一整個莫蘭迪的低調優雅。









精心設計過的照明，映照著復古的藍白磁磚，猶如一道照射在淺水海灣、穿透水面之下的日光；又似老宅午後的明亮天井，時光在此悠悠晃盪，如夢似幻。









請容許我先打斷各位飄飄然的午後靡夢，因為今天我們不喝咖啡、也不是來吃擺盤絕美的甜點，而是要來這裡打邊爐！打邊爐是港粵地區吃火鍋的說法，對比著環境的小清新，這港式火鍋口味濃重，就像個外貌清純其實烈性子的姑娘。這姑娘名叫春囍，在鍋界盛名早遠播，你會她一會了沒有？



【麻奶鍋】又麻又奶 別無分號 僅此一鍋





難忘麻辣鍋的香麻滋味、但是又割捨不了牛奶鍋的濃純香？到底要點哪一鍋實在好為難阿！這時候你就可以跳著說：爭什麼爭！摻在一起做成撒尿牛丸麻奶鍋啊！笨蛋！



▲麻奶鍋的湯底一入喉，溫潤的奶香剛滑過舌頭，一股辛香麻勁兒就竄上來，立即有感！

除了使用燈籠椒、朝天椒等乾辣椒、上等的一粒麻椒，以及數十種中藥材之外，另外還加入了較少見的青花椒。拌炒過的青花椒的麻感更甚於一般花椒，兼之帶有一味植物的清香。讓這湯的辛、香、麻、辣，層次分明了起來。



▲鮮奶的妙用，在於調合所有刺激味蕾的味覺元素，使得湯底辛麻中有著溫醇、香辣間帶著濃郁，讓人怕辣怕麻，又割捨不下喉間那股柔順的暖流。



▲奶油不僅增加了湯頭濃郁度，更添增了幾分奶香。

春囍的麻奶鍋，沒有一般麻辣鍋的固定班底─豆腐和鴨血，倒是有燉煮得軟爛入味的白蘿蔔，飽蘊了精華湯汁，一咬便無法停箸。



▲用大骨熬製24小時的高湯，重現了港式的煲湯精神。



▲椒香與奶香交錯的橘白湯液，在鍋物界裡混血出獨樹一格的全新感受。

【港式沙嗲鍋】當咖哩遇上沙茶 椰奶怎麼可以缺席





▲沙嗲鍋裡滿滿的南洋氣息，濃稠的咖哩搭上炒過的精選沙茶，最後來個椰奶添加風味，口味濃重噴香。



▲鹹香濃厚的沙嗲鍋，勢必要點個烏龍麵來配，麵Q醬濃，怎能不開胃？

文青總愛獨來獨往 一人也能獨享的雙喜臨門套餐





想吃什麼的念頭總是沒來由的！不用非得揪一群人才能享用的單人小套餐，內含豐盛菜盤、肉品任選、特色港式甜點飲料。而湯頭則可以隨當時心情選擇！（湯頭種類單價各異不含在套餐內）



▲公賣局花雕雞腿肉套餐。另外選擇了花雕養生湯底，絕對對味！



▲USA經典牛五花套餐。搭配了最適合春天的香濃牛奶鍋底，牛肉涮在乳白奶鍋裡、溫潤幸福感倍增～



▲飯後再來份港式甜點，這一餐就完美了。套餐內含的港式甜點由師傅每天隨機製作搭配。份量以單人份為主。

【極品好肉】好湯底就要有好肉配



▲究好豬系列，是來自雲林在地的好豬，即是以【L．Y．D．】三品種培育出的優良豬種，從品種、飼料、飼養到產銷履歷，全程把關，食安與肉質皆為上上選。

油花分佈的紋理極為細緻，好像師傅從豬身上片下來的，不是豬肉，而是一片片討喜的粉紅花瓣，輕涮入口，里肌部分咬起來不會柴，油脂腴美而不膩，吃來無腥臊味，特別軟嫩好食。

▲▼匈牙利香甜櫻桃豬，油脂嚐來特別有肉甜味，嚼感與肉汁一點都不輸給牛肉。





▼連豬肉都這麼有看頭，春囍的牛肉陣仗更是一點都不輸人，從培根牛、嫩肩、牛五花、澳洲霜降、到最高等級的U.S. PRIME 無骨牛小排，只能說盤盤肉質佳、分量足。









▼肉片經過麻奶鍋的湯底加持，再蘸點店家特製的梅桔汁，實在好好味啊！





【純手工點心】地道港式 講究新鮮手作



▲將手作港式點心入鍋，是春囍有別於其他火鍋最不一樣的地方。

港點講求新鮮手作，不怕手法繁複費工，從內餡到餃皮，主廚全都自己來，捏就出來的點心，相較於台灣常吃的火鍋丸餃，每一顆都顯得碩大無比。



▲綜合手工餃，有翡翠燒賣、什菌豆皮玉米餃、鮮蝦雲吞、魚子燒賣、手工冬菇鑲肉丸。





▲滿滿蝦子的春囍蝦皇餃，與招牌四寶丸（牛肉丸、豬肉丸、花枝丸、蝦丸）。



▲春囍蝦皇餃與春囍小籠包依序下鍋洗麻奶浴，吸飽湯汁後，個個飽滿精實，一口咬下滿嘴鮮。



▲這是沒有撒尿蝦的牛肉丸，能不能打乒乓不知道，手打的肯定紮實彈牙。



▲法國百花佐起司。顧名思義，用法國麵包鑲入花枝漿與蝦漿，再加上起司，最後以油炸定型。



▲也有綜合版適合一個人的套餐搭配單點。手打三寶丸、手工餃拼盤 （餃類種類隨機搭配）。

放進鍋裡煮，倒像是吃西餐時把麵包蘸著濃湯吃的感覺。待麵包在湯汁中浸濡得半軟微脆，撈起即食，這百花的鮮、起司的濃，會在法國麵包的幫襯之下，迸出什麼奇妙好味呢？等你來嚐！

【老火魯水拼盤】



▲吃麻辣鍋最不能缺少的，就是牛筋、牛肚、肥腸阿！

看看滷得醬透入味的這麼一大盤，光是油亮濃深的色澤就讓人食指大動，還沒煮就想直接吃？當然可以！入鍋煮，又是另一種風味！



▲這盤滷水拼盤吃起來微甘爽口，軟嫩又不失嚼感，還有微微中藥材香，味足而不膩，全靠主廚處理食材時的細膩用心，以及特製滷汁的獨到風味。

當火鍋可以優雅時尚地吃

有句話說，女人吃飯是吃氣氛的。如果沒有店美氣氛佳，就跟不上網美潮流。春囍打邊爐，不僅抓住了顧客的脾胃，也抓住了相機鏡頭。



▲文青式的雅緻風格，何止讓女孩兒前仆後繼，就算情侶約會氛圍也很可以。

在南高雄的囍粉千呼萬喚之下，春囍終於跨越高雄火車站的隱形邊界，在火鍋的一級戰區七賢路上開設新店！



▲七賢店的用餐環境，顯得更清新雅緻。



▲一個人用餐也不尷尬孤單的長桌設計，點個雙喜臨門套餐，一個人吃，正好。



▲單人、雙人、一群人，在這裡都可以各得其所。



▲定錨在鐵欄杆上的霓虹閃爍，帶著幾分著屬於香江的風情明媚。



春囍打邊爐



【明誠總店】



地址： 高雄市左營區明誠二路396號

電話： 07─5564965

營業時間：一～五11：30─22：30（最後點餐時間21：30）

六、日11：00─22：30（最後點餐時間21：30）



【七賢店】

