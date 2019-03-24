一個人也可以吃！高雄韓式料理推單人套餐　香草霜淇淋無限續

高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋..

點評：終於可以光明正大的一個人吃韓式了～

文、圖／高雄美食地圖

「米豐屋韓式料理」是高雄一級餐飲戰區裡的新起之秀，用韓國刻正時興的個人定食套餐形式，盛裝飽滿道地的韓式料理。

眾所周知的韓國是個很講究「團結」的國家，韓國人也很偏好群體活動，所以有很明顯的共食文化，外出聚餐總是人多熱鬧好，大部分餐廳的菜單也都偏向多人設計，走一個澎派歡快的場景。但是，這兩年，不一樣了。

▲一個人也能輕鬆爽吃的韓式料理。

愈來愈多的單身人口，大幅增加了個人用餐的需求，還有不少隻身遊韓的國際觀光旅客，使得許多地方開始出現「一人食堂」，餐廳也紛紛推出「個人套餐」，「獨食혼밥」也就逐漸形成一種新的飲食文化與潮流。但可千萬別解讀成米豐屋只能一個人來吃。

▲米豐屋環境簡約優雅又舒適寬敞，是超適合一票朋友約吃的熱鬧聚餐地點。

一人一套很好點，朋友人多也不怕。誰愛吃啥就選啥，都不會打架。（朋友感情是有多不好？這樣就打架？）

◆ 炸雞烤肉部隊鍋 你知道的韓料米豐屋通通有

▲米豐屋的菜單設計明亮簡單，清楚歸類3種類型的8種主餐，平均價位落在258～298元之間。

暖心鍋物類3種，嫩豆腐鍋定食、部隊鍋定食、大醬鍋定食。石鍋拌飯類也3種，蔬食石鍋拌飯定食、起司辣雞石鍋拌飯定食、海苔起司拌飯。特色料理類則有2種，分別是韓式調味炸雞定食，以及韓式烤肉定食。就這樣的3類8選，簡單明瞭。每套定食都附有4款精選韓式小菜和1份生菜沙拉，鍋物類搭配白飯飯類則搭配濃香夠味的味增湯，把營養美味完美組合在六角蜂巢狀的木盤中。

◆ 經典中的經典 一次品嘗韓式炸雞與年糕的雙重美味

▲韓式調味炸雞定食，298元。

韓式炸雞是相當具有代表性的韓國美食，多年前被韓劇偶像掀起的風潮，至今許多人對它依然熱情不減，難以抵抗，是吃韓式料理時的首選。米豐屋的韓式調味炸雞，薄薄一層麵衣，剛剛好巴附住甜甜辣辣的自製韓式醬汁，非常入味。不吃辣的話，也還有醬油口味可以選。

▲外皮還有著酥脆感，內層的雞肉嚐得出新鮮軟嫩多汁，自製的酸酸甜甜韓式醬，口味夠厚重卻不膩。

韓式炸雞裡面還有不少Q軟的年糕，同樣調拌得很入味、很唰嘴。整份炸雞的分量已經很足，再加上年糕，幾乎已經是主食了。但，那帶有魔性的韓式醬汁，會讓人忍不住連扒上好幾口白飯，肚皮都快撐爆。

▲秘招。用一種小包裝的海苔薄片，把飯料隨意夾捲，風味加倍。（都這樣大辣辣地說出來了還有什麼好秘的）好吧這招不秘，我先罰3杯……………白開水。

米豐屋選用韓國進口海苔，以麻油脆烤，鹽份少，帶自然香鹹風味。用它把飯啊炸雞啊年糕啊捲起來吃，ㄟ？奇怪的是，竟彷彿成了一道全新料理，瞬間增味提鮮，很妙。自己動手自由搭配，吃飯也好玩。

◆ 焦脆鍋巴與飽口鮮蔬 石鍋拌飯一口接一口

▲蔬食石鍋拌飯定食，258元。可以加豬肉或牛肉，各加價20～30元。

韓國石鍋拌飯源自全州，普及全韓，風靡全球。保溫型佳的石鍋，讓焦脆鍋巴持續地喀滋喀滋作響，一口口熱呼呼。這美味，米豐屋自然有。辣炒黃豆芽、牛蒡絲、葉菜、紅蘿蔔、海苔，再搭一顆生蛋黃，鍋巴不厚，如果喜歡多一點，可以請店家多加熱一會兒。如果喜歡味道重一些，也可以多加韓式甜辣醬入拌，端看個人喜愛。

▲其實，我對吃石鍋拌飯這件事情有點不知所措。

因為我喜歡看到拌飯剛上桌時排列得整整齊齊，黑白黃綠紅，一樣一區規規矩矩，視覺很療癒。但要吃它，勢必得拌勻，可我捨不得破壞這份美麗。不破壞我怎能吃到底層含有麻油香的鍋巴飯？不破壞有怎能嚐得到各種鮮蔬結合在一起的豐富多重口感？這題，太難。

▲不管，這拌飯我也要拿來夾超好吃的海苔片～

◆ 甘甜醬燒風味的韓式烤肉最下飯

並不是燒烤那種，米豐屋這套韓式烤肉定食，比較像是醬燒豬肉片。加了鹹甜醬汁去燴炒，配上洋蔥、金針菇等蔬菜，增加了層次與口感。豬肉片的份量很夠，而且口感很好，洋蔥軟而甜、金針菇脆口，通通一起充分地沾覆了鹹中帶甘的醬汁，吃起來很有飽足感。光是這韓式烤肉的醬汁就能配上一整碗白飯。

肉類比例較高時，特別適合多搭配蔬食類小菜，同時均衡一下營養與口感。韓國家家戶戶人人愛的小菜花樣可多了，生蔬海鮮皆可，或清炒或涼拌，米豐屋精選最受喜愛的幾款搭配著上菜。有鹹酸的韓式泡菜，有用韓式辣醬炒得夠味的黃豆芽，還有清炒杏鮑菇絲，配些紅蘿蔔絲襯色。最愛這一道醃白蘿蔔片。看似簡單無奇，想不到非常入味，清爽脆口，解膩又開胃。

▲韓式烤肉定食，268元，豬肉。＋30元可改選牛肉。

◆ 簡單得不簡單 海苔起司拌飯甜甜惹人愛

▲海苔起司拌飯，268元。

大量的海苔、起司與甜玉米粒，鮮明的黃黑二色，鋪就內外兩個圓。海苔起司拌飯中的白飯層，有先淋上韓式拌飯醬，再鋪上配料，以中火直接加熱。

上桌時一經攪拌，麻油香氣便隨著底層些許的鍋巴翻散開，而融化後牽絲的起司更是對整體口感，起到了畫龍點睛地作用。

◆ 精緻單點加價購 煉乳／甜辣年糕都完美

主食之餘，自是要配些輕鬆小品。米豐屋的年糕串有兩種口味，一是一般常見的甜辣口味，另一種是走甜派的煉乳口味，過炸的外皮清脆，裡層Q彈有咬勁，而且醬汁都很入味。尤其是煉乳口味特別令人驚艷，成為米豐屋招牌點心，超好吃。

▲別忘了多舀些免費的韓式香草霜淇淋來吃個過癮，味道香濃，口感細密，很好吃！。

霜淇淋機器就在門口櫃檯邊，不論吃飽沒，只要媽媽大人同意，都歡迎你都去吃冰，愛吃多少擠多少，而且是無限暢飲。韓式香草霜淇淋品質不錯，好吃。

米豐屋主打一人一套餐的韓式料理定食，讓我們即時跟上韓國餐飲的風潮。

米豐屋



地址：高雄市左營區立文路100號

電話：075507881

營業時間：11：00～14：30／17：00～21：30

消費：免服務費／每人低消235元／80～120 cm兒童低消100元／無外送