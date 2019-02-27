韓劇裡會出現的燒肉店！霸氣厚切豬五花配燒酒超過癮

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點評：大口吃肉再搭上燒酒真的是馬西搜唷～

文、圖／ 高雄美食地圖

談到韓式烤肉，相信對講究原汁原味的韓式燒肉已不陌生，肉片佐以不同的沾醬蘸食亦或再包上生菜，已經是韓國最具代表性的食物，不少到過韓國旅遊的朋友，回到台灣最念念不忘的滋味，絕對少不了這脂香四溢的韓式烤肉。

韓式烤肉的特色之一，就是講究調料的搭配。有的肉無須醃製，有的肉則需醃製入味，烤過後僅以特殊沾醬調味或是包入生菜即可，油花肉汁的噴香滋味搭配爽口的生菜，或者直接大口吃肉，這就正宗韓式烤肉的氣味。

還有時髦創意的辣醬起司～把五花肉捲捲捲起來！牽絲控尖叫吧！

若想要一嚐道地的韓式烤肉，尋著高雄瑞豐夜市附近的「讚呀！韓式正宗烤肉」便可知道這味正宗在於何處。最早開始，這間由兩位韓國人共同經營的韓式烤肉專賣店，只因為某天在韓國電視上看著在高雄取景拍攝的韓劇，對於高雄的美心生憧憬，因而與朋友決定來到高雄，與這裡的緣份就這麼展開了。

在這裡用餐，會為客人服務肉及剪肉，也會教學道地吃法與客人互動。

以四人套餐的內容來說，不論是厚度十足有著漂亮網狀花紋的五花肉，還是韓式辣醬豬肉、韓式醬油豬肉、松阪肉，甚至是換購的牛小排，每種肉的份量都給得豪邁，還有配菜組以及金黃色的漂亮蒸蛋。

來到「讚呀！」，吃飯用的碗筷烤盤、坐著的桌椅、喝酒用的燒酒杯以及吃肉的沾醬等等，幾乎都是從韓國進口，打造原汁原味韓式風格，而店裡營造出的歡樂氛圍，極適合一行人大口喝酒、大口吃肉大口喝湯的聚會派對！

【四人套餐】

這邊的消費方式可分成一人套餐到四人套餐，平日中午可單點消費，平日晚上和假日就依照用餐人數點選套餐。

大口吃肉之前，服務生還會送上特製的沾醬，可以平衡肉脂多餘的油膩感。以碗盛裝的「肉醬」沾醬，加入了韓國甜醬油、高麗菜絲還有蔥絲，適合搭配所有的肉類。

▼韓國原裝進口醬汁搭配蒜片的「包肉醬」、自家以醬油＋辣椒粉＋蒜泥＋醋特調的「辣味醬」，以及最右邊混入芝麻油和蒜泥的「芝麻油醬」（沾醬之前記得攪拌均勻）。

肉要怎麼吃才道地不失原味？其實無醃製過的肉品，都可以搭配任何一種沾醬，但建議一次蘸一種醬汁即可。有醃製過的肉品，不用蘸醬就很入味了。而韓國人為了健康，還會用新鮮生菜包裹烤肉享用，有些客人還會在生菜裡面放入泡菜或是醃蘿蔔。其實怎麼吃，都隨個人喜好。

每桌都會附上基本烤肉配菜組：生菜、泡菜、醃蘿蔔、肉醬（高麗菜絲＋蔥絲）、辣味醬、芝麻油醬、包肉醬＋蒜片。還可另外加點烤肉配菜組（含德國香腸、年糕、洋蔥、馬鈴薯、杏鮑菇、金針菇）

【五花肉】

韓國人最引以為傲的家鄉味「五花肉」，讚呀的厚度比起一般店家約有兩到三倍之厚，厚切的五花肉條先以刀工劃出漂亮的網狀花紋，如此才能烤出均勻焦脆的口感。放至烤盤上烤至全熟，並剪成如手指寬度。無醃製的五花肉，不僅咬勁十足，而且肉汁油香也相當多，不論蘸哪種醬汁都好吃，也能平衡五花肉多餘的油香。

【松阪肉】

松阪豬吃起來帶著微脆Q彈的口感，也因為沒有無醃製過，所以可搭配任何一種沾醬。特別建議可選擇「芝麻油醬」再夾上一片醋醃蘿蔔包著吃，清爽又香氣十足！

【韓式辣醬豬肉】

以辣醬醃製梅花肉片的韓式辣醬豬肉，不用蘸醬直接吃就很入味了。若真的有重口味的饕客想要試試沾醬的滋味，那麼不妨搭著「包肉醬」享用吧。

【韓式醬油豬肉】

將梅花肉以自家調製獨門醬汁醃製一天以上的韓式醬油豬肉，不用蘸醬就已入味了。蘸上加入高麗菜絲和蔥絲的「肉醬」，或是「包肉醬」也都很適合。

【以肉品換購的牛小排】

如果對於肉品有更高檔次的追求，可以再用原來的肉品換購牛小排。建議可將烤好的牛小排蘸鹽吃，讓鹹味提出牛小排的嫩度與甜度，包著生菜吃也很速配。

在精采的肉品饗宴之後，還有各項韓式鍋物飯食，首先來鍋清爽芳郁的大醬鍋、濃郁起司泡麵和蒸蛋祭一下五臟廟吧。

【大醬鍋＋白飯】

韓國大將鍋的種類很多，這裡選擇的是用黃豆做的傳統味噌基底。鍋物食材有蘿蔔、馬鈴薯、大蔥、昆布、杏鮑菇、金針菇、豆腐和蛤蜊等等食材，因為韓國人是一鍋一飯搭著吃，所以大醬鍋還會再附上一碗米飯。

【起司泡麵＋白飯】

起司泡麵＋白飯的吃法也相當有趣！首先將水壺便當盒的上蓋，當作吃泡麵要用的碗，先吃底層加入莫札瑞拉起司烹煮的韓國安城湯麵，最後留下來的濃郁湯汁再加入原來的米飯當作飯湯配著吃。

【蒸蛋】

二至四人套餐皆會附贈的蒸蛋，用高湯炊煮的蒸蛋內加入了紅蘿蔔、大蔥、胡椒、芝麻和芝麻油，鹹香又滑嫩，還略帶點焦香味。

【加點的私房菜單－回憶便當】（需另外加點）

據說，這大概是在1970至80年代，韓國學生會帶到學校吃的便當。有著復古感的復古黃色鐵盒裡面配料，有韓國火腿、小魚乾、荷包蛋、芝麻、芝麻油、米飯和些許辣椒醬，吃的時候先用筷子攪拌飯盒內的食材，接著蓋上便當蓋後用力的shake，讓辣醬和食材充分拌勻，這好吃又好玩的回憶便當，也是讚啊的特色之一。

【加點的菜單－起司辣炒年糕】（需另外加點）

常見的韓式辣炒年糕再加上了起司，還有黑輪、高麗菜、紅蘿蔔、蔥段和芝麻等等配料，再加入了私房醬汁，並用噴槍火烤上層的莫札瑞拉起司。當起司緩緩融化，那起司瀑布流瀉的牽絲口感，奶味與辣味、醬汁平衡的攪和在口中。

【起司蛋捲】

讚呀！正宗韓式烤肉

地址：高雄市鼓山區文信路255號

電話：07-5526270

時間：11：30～凌晨01：00

刷卡：有

包廂：無

店休日：無

服務費：10%

座位數：56位子（一樓6桌＋二樓8桌；團體可事先預約）

平均消費：400～450元

Wi-Fi：有