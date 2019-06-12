晚來吃不到！高雄老字號12元水煎包　皮薄餡香還會噴出汁

點評：看起來好好吃啊！

文、圖／Wisely拍拍照寫寫字



年初入住的【高雄福容大飯店】本身相鄰愛河真愛碼頭與駁二藝術特區，而鄰近的老字號美食小吃餐廳也真不少，這家「下一鍋水煎包」是在地朋友大力推薦的好料，人氣極旺的銅板美食，若無預約的話得現場久等，不過先去電預訂就快很多了！！

店家位於高雄市鹽埕區的大禮街內，本身沒有什麼明顯的店面與招牌，不過排隊的人龍相當的醒目顯眼好找。除了此地之外據說在苓雅區三和市場內也有分店，如果有興趣的話可以找機會去嚐嚐…（高雄市苓雅區廣州二街95巷11號／0929 817 558／08:00-12:00，週一公休）

「下一鍋水煎包」本身已經有40多年的歷史，真的是不折不扣的老字號小吃！

在地朋友Yoshiko已經先去電預約（0915 010 853），不過走到現場還是得小等一下，但速度算是滿快的呢！

為什麼叫做「下一鍋水煎包」呢？主要原因在於店家生意實在太好了，現場點的話幾乎都要等到下一鍋才吃得到，但實際上若無預約，則有可能變成下下一鍋或是下下下一鍋喲！XDD

實際品嚐，水煎包味道屬於皮薄饀香多汁的類型，所以一定要趁新鮮吃，不然出水之後味道口感就打折許多！價格一顆12元還算可接受，底部略酥增加口感，而味道主要在於高麗菜肉饀的清甜味，嚐起來略燙口但是很過癮，說它是煎湯包也不為過呢…

下一鍋水煎包



地址：高雄市鹽埕區大禮街24號

電話：0915 010 853

時間：14:00-18:30，不定休

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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