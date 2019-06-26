必點法式吐司！公館隱藏版早午餐　日式炒麵有豬肉片好滿足





文、圖／Wisely拍拍照寫寫字

好久沒有出門嚐早午餐了，挑選了這家口袋名單【安好食】與朋友聚餐…本身位於新生南路台大側門旁，本身主打碳烤吐司與日式炒麵，而且價格不貴很符合在地學生的喜好，比較可惜的是內部空間較小座位不多，所以想入內用餐的話，可能要稍微等待一下！（PS內文照片以手機拍攝

從捷運『公館站』4號出口走過去大約10分鐘左右，本身以前叫做「朝寢坊」，早期是師大路的街邊攤車，而現今改名【安好食】是取其客家用語「好吃」之意！

內部空間並不大，朋友先抵達等候剛好有座位，而點完餐後付款等餐點即可。

用餐採半自助式，餐具與醬料皆為自取，整體雖然簡單但很有小溫馨的感覺～

餐點內容部份，跟一般台式早午餐差不多，主打吐司、蛋餅與飲料，平均消費大約NT50～100左右；其中吐司有分成碳烤、法式與醬料三種，可依喜好做選擇！

飲料點了無糖豆漿NT30與鮮奶茶NT40喝，個人滿喜歡他們的味道，簡單不會搶味，而後來加點的紅茶NT20也不錯喝，茶味可嚐的出，同樣不會太甜。

他們的家常日式炒麵NT60也很不錯，本身跟我在日本嚐的有點接近，但是味道沒有那麼鹹，口感還不錯而且還有豬肉片在裡頭，算是來此必點的特色項目！

這道和風醬燒牛蛋餅NT65，本身屬於脆皮蛋餅的風格，裡頭的燒牛肉片有點像是壽喜燒牛肉的味道，搭配醬油膏吃雖然簡單，但是味道還是不錯的…

我點的招烤吐司蛋是阿梅味豬排口味NT55，吐司本身烘烤的程度適中，裡頭主要是煎蛋配塊醃豬排，搭配青蔬沙拉美乃滋，味道滿清爽的，口感算是好吃的！

最吸睛的是他們的法式吐司，朋友點的是田園嫩雞肉NT60口味；以蛋汁沾吐司製作的法式吐司很香軟而且有煉乳提味，再加上裡頭的雞肉內饀，味道屬於甜鹹適中的特色，嚐完滿有飽足感，我個人挺喜歡的…

安好食 AN HAO SHIH

地址：台北市大安區新生南路三段86巷9號

電話：0223660835

時間：週一至五07：00～14：00，週六日08：00～15：00

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

更多Wisely的新消息，都在➡ 粉絲專頁、部落格、IG