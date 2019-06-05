在地人最愛！台中蒸餃館8顆只要40元　飲料還能免費喝到爽

點評：最愛銅板美食了～～～

文、圖／Wisely拍拍照寫寫字



前陣子到台中遊玩，入住六月底前高鐵補助的「台中大毅老爺行旅」，借了他們的電單車在草悟道一帶遊逛覓食，來到這家在地知名20多年的「黃家園蒸餃館」，品嚐一直想嚐的現做蒸餃！本身還有提供麵飯、蛋包飯與熱炒等等，價格很平實，幾乎都是銅板價消費。

店家本身位於模範街上，在用餐時段生意超好，所以我刻意挑了較早在剛開店的時間去用餐；所以吃完豐盛早餐的我，實在沒法子再多點他們的炒飯與熱炒品嚐。

內部空間很乾淨而且環境也滿舒適的，提供了汽水熱茶喝到飽，這很適合學生上班族；而醬料選項也滿多的，我自己喜歡他們的辣椒醬，還可搭配菜脯丁加味！不過，看了牆上的公告，似乎要搬家的樣子，感覺應該不會距離差太遠…

當天簡單點了份「蒸餃NT40」與「酸辣湯NT30」，消費不到100元相當划算～

他們的酸辣湯豐富實在料超多，湯頭濃郁而且酸度剛好，嚐起來相當地過癮，讓我吃完後超想打包拎回台北再享用呢！！





現點現做的蒸餃很實在，原本以為餃皮會較厚但實際上是還好，份量則一般；裡頭的菜肉饀清甜不會油膩，不沾醬吃其實也很OK，但沾上蒜泥辣椒醬油則很夠味，我自己也喜歡搭配菜脯丁一起吃也很棒！



黃家園蒸餃館



地址：台中市西區模範街16號

電話：04 2302 1113

時間：週一至週日11:30-14:00／16:30-20:00，週六公休

網站：FB

Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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