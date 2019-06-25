桃竹苗地區唯一一場　人氣歌謠三明治6/26新竹巨城開賣



▲人氣歌謠三明治也要到新竹快閃了。(圖／記者黃士原攝)

記者黃士原／台北報導

桃竹苗地區唯一一場。在韓國SBS電視台員工餐廳所販售，可以讓防彈少年團（BTS）成員柾國可以一次吃5、6個的三明治「人氣歌謠三明治」，6月26日至6月30日快閃BigCity遠東巨城購物中心，錯過了就可能要去韓國才吃得到。

人氣歌謠三明治是由阿珠媽徐美惠所創，最早在SBS電視台裡賣一些零食雜貨時，發現上節目的歌手都沒有時間用餐，於是研發了這款人氣歌謠三明治，外表樸實，走「甜鹹半半」組合，內餡有草莓醬、水煮蛋、蟹肉沙拉與蔬菜，TWICE、GFRIEND、SEVENTEEN等偶像團體都愛。



▲人氣歌謠三明治都是現場製作。(圖／記者黃士原攝)

人氣歌謠三明治在台快閃都是現場製作，三層餡料分別是蟹肉水煮蛋沙拉、韓國空運來台的草莓果醬，以及生菜沙拉，另外製作沙拉的美乃滋也是從韓國進口來台。



另外，新加坡黃亞細肉骨茶6月28日正式插旗新竹巨城，除了可以搶鮮嘗到台灣獨賣新品外，開幕6月28日-7月12日這15天，每天前50名皆可享超值優惠，第1-10名凡點「上等肉骨茶」，即贈價值149元的《好吃全包》配餐，免費升級套餐；第11-50名點「上等肉骨茶」送「潮州滷豬手(小)」。



▲上等肉骨茶用的是長10公分的排骨。(圖／記者黃士原攝)