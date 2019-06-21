全台第一間有吧台座位區　春水堂桃園藝文店6/22開幕



▲春水堂桃園藝文店是全台第一間有吧台座位區門市，可讓顧客可以坐著邊喝茶邊欣賞調製過程。(圖／春水堂提供，以下同)



記者黃士原／台北報導

春水堂創新喝法！春水堂再次延續「創新」的精神，把新開幕的桃園藝文店，打造成全台第一間有吧台座位區的春水堂創新店，改造後的開放型吧台可讓顧客可以坐著邊喝茶邊欣賞調製過程。

春水堂表示，改造後的創新吧台區，服務人員能於開放空間手作茶飲與茶食，直接公開熱茶轉變為冰涼冷飲的過程與祕訣，不只滿足解渴、解熱、好喝的消費者需求，更從產品差異化角度思考，大膽展現調茶文化的新觀點，讓茶友們於吧台上近距離欣賞調茶師融古的沖茶方式與貫今的花式調茶手法，將喝茶變成一場觀看藝術表演的有趣儀式。





▲吧台座位區。

春水堂運用不同特色的六款茶品，融合臺灣的風土食材，推出十二項獨家飲品，其中酒與茶結合的愛爾蘭珍珠手工奶茶，讓飲茶也自此變得多元豐富又有趣。在這裡除了品味好茶，還能享用以往只在台中市政店販售的佐茶甜點「APP餅」，象徵口味、食材，如同APP般充滿無限可能。





▲愛爾蘭珍珠手工奶茶。

春水堂桃園藝文店位於桃園藝文廣場旁的中貿新天地中，6月22日~6月24日開幕首三日，單筆消費滿599元，即可獲得「來一杯便利貼」(每日限量50個，贈完為止)；於6月25日-6月30日，單筆消費滿599元，另贈「珍奶買一送一券」(限量100張，送完為止)。

春水堂桃園藝文店

聯絡電話：03-3460599

地址：桃園市桃園區同安里同德五街67號1F