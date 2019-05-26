200元就能大嗑肉！高雄超狂牛排店　還有冰淇淋＆濃湯隨你吃

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文、圖／高雄美食地圖

位在軍校路上右昌醫院旁的「牛鼎鑫牛排」，以平價牛排＋冰淇淋飲料濃湯自助吧吃到飽在楠梓地區打出名號。從家庭親子客到上班族、學生族，想吃飽吃巧的通通能滿足。物超所值是多數客人對它會用上的形容詞。

為了讓客人吃得舒服，用餐區設置成全冷氣的室內空間。倒是負責煎台的師傅們就辛苦了，駐守戶外耐著高溫，為客人揮汗煎煮。火力十足，出餐速度算快。若是一票人一起來吃，也不怕第一個人吃完第八個的還沒上菜。

店裡頭很寛敞，座位走道都隔得挺開的。正後方整排的自助服務區，也預留了足夠的迴轉備餐空間。



◆堅持選用高級食材 每份餐點現點現煎

走平價消費路線的牛鼎鑫牛排，堅持食材用料都要最高標準，用心程度不輸大餐廳。每一份排餐都是現點現煎，最大可能保留肉排肉片的原味多汁。除了排餐們很澎湃，那整排列隊的飲料吧啦、玉米濃湯啦、水果冰淇淋啦，全數無限供應。玉米濃湯奶油香氣頗重，味道很濃郁，還有洋蔥的甜味，玉米顆粒也明顯易見。

爵品奶茶、紅茶、柳橙汁、冬瓜茶，光冷飲就備了4種隨你搭配。

◆聖堤亞熱帶水果隨你挖 特殊風味你吃到了嗎？

冰淇淋是選用有品牌有名氣、主打用料實在的聖堤亞熱帶水果冰淇淋。牆上貼的全品項菜單上共有18種冰淇淋口味，不過店裡冰櫃裡就只放得下8種，所以會吃到些什麼口味看緣分啊。一些很具特色的南洋熱帶水果口味，像是椰子、波羅蜜、榴槤等，祝你們有緣。

◆加麵不加價實在太親民 但要事先講才行

鐵板麵的麵條也是細選過很有Q度的，才能將濃香醬汁密密包裹。牛鼎鑫的的排餐配麵會預炒，大火爐台快速拌炒入味卻不爛，更入味。想吃更飽一點，可以點餐結帳的時候直接告知要加麵，出餐的時候麵的份量就會加多上去了。上餐之後才說要加麵可就加不了了喔。

◆配角餐包貌不驚人 怎麼會那麼神奇的好吃

餐包共有奶油、奶酥、蒜味3種，點排餐會附贈1個，直接勾選你要的口味。奶油口味吃起來鹹鹹甜甜，趁熱吃，會有小流沙喔。奶酥的比較甜，也很涮嘴。真的好吃到直接菜單上標出可單點餐包的選項。價格又便宜，餐包或吐司都是3顆（片）才20元。

單項排餐有12種，肉肉雙拼有6種，海陸通吃也有6種呢。因為都想吃很難選，所以我們決定攤開菜單，閉上眼睛隨手一指。來個「牧童遙指杏花村」，指到什麼就點什麼，來看我們點兵點兵點到誰。



◆份量大煎得脆人氣高 我就是招牌的雞腿排

雞腿排之所以是招牌，自然有它的道理。首先是份量夠大，腿排至少重7兩，比一般平價牛排館的大許多，很有誠意。其次是煎得皮酥肉嫩，特別是皮煎得很焦脆，從部分沒被醬淋到的部位可以看出它煎得很”赤”，香氣格外迷人。雞腿肉的肉質軟嫩多汁，還有種扎實的嚼勁。

▲招牌雞腿排170元

赤火炙熱醬氣肉香的排餐類餐點，向來頗受台灣人喜愛。雞腿排則是接受度極高、饕客最愛點的招牌。

搭配店家精心特調的蘑菇醬，熱鐵板讓它釋放出淡淡甜味，讓整道雞腿排的風味調和致一。

◆肉肉疊羅漢 我就是肉感十足的厚片牛排

8盎司重的厚片牛排（180元）疊成小山。選用的是來自紐西蘭的優質肉品。牛排是可以依照客人喜好決定熟度的，結帳前就要告知喔。

肉肉疊肉肉的厚切牛排，看起來很狂野。搭配自製的綜合醬，醬料下得足，氣味夠。

厚片牛排一切開，裡頭紅粉粉的，不僅吃得出牛排肉質的香嫩，還很好咀嚼，油香肉汁四溢。

◆牛羊豬雞都隨你 我就是肉控愛雙拼

一二三疊疊樂，其實是豬排+牛排雙拼（200元）。

你說怎麼辦？肉這麼多麵這麼滿又捨不得壓破蛋，想在鐵盤裡找點位子切肉都很困難。

豬排牛排雙拼，2塊豬排加1塊牛排組成肉山一座，份量是魔王等級，連男生吃都得稍微花點氣力。

◆加海鮮開外掛 我就是雙面開攻的海陸雙拼俠

小卷排+牛排海陸雙拼220元

一次吃兩種，一口雙鮮味，海陸雙拼很不錯。

每日嚴格挑選的新鮮小卷，是確保肉質好吃Q脆的關鍵。

◆ 這等級根本狂派 狠腳色一登場叫其他排怎麼混

本來是買餐劵才送戰斧豬排、戰斧牛排的活動的，對，你沒看錯，戰斧本來只送不賣。沒辦法，戰斧太威，人人都想當手持戰斧演一段維京傳奇。店家只好另外推戰斧套餐滿足饕客所願。

▲六人豪華海陸套餐 戰斧豬排1380元／牛排1580元，內容共有戰斧豬（牛）排＊1＋招牌雞腿排＊1＋帶骨羊排＊3＋鮭魚排＊1＋冰島鱈魚＊1＋深海小卷＊1

▲四人海陸套餐 戰斧豬排1080元／牛排1280元，內容共有戰斧豬（牛）排＊1＋帶骨羊排＊3＋冰島鱈魚＊1＋深海小卷＊1。

戰斧牛排用的是安格斯黑牛喔。而且這戰斧套餐除主食外，附餐均有薯條、蝦餅、蜜地瓜、玉米筍、花椰菜。餐包視套餐人數也是一人一顆，同樣三種任選，鐵板麵、半熟但也都是有的。套餐人數如超過預定限制（含小朋友100公分以上），需加收低消60元。

兩個人的話，可以試試戰斧豬排幸福雙人套餐（650元）。一整支完整戰斧，獨家醃料秘調，油煎到香氣逼人軟嫩入味，還鎖住肉汁的原始風味，令人驚豔。

吃牛鼎鑫很需要戰鬥力。然後，你就全然忘記類似減肥這類的事情。

牛鼎鑫牛排

地址：高雄市楠梓區軍校路950號

電話：0936─927809

營業時間：周一至周日10：00～14：00＆17：00～22：00

高雄美食地圖

作者介紹：高雄美食地圖由阿雄、小高分享南部在地美食及人文滋味，也三不五時介紹各地旅遊景點，嚐遍各路招牌菜餚、拍下各地美好風景，與大家一起分享台灣美食與獨有的人情味。粉絲專頁、部落格