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不用去南部啦！逢甲吃得到古早味白糖粿　一塊15元酥綿涮嘴

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美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我..

點評：想嚐嚐看它的味道！
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▲▼金酥堂白糖粿。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

文、圖／橘子狗愛吃糖

「白糖粿」是我們南部從小吃到大的傳統美食，來到台中總是只能想念，白糖粿是從南台灣習俗衍生的小吃，七夕傳統習俗以白糖粿來祭拜七星娘娘，希望能求得好姻緣，由於香甜酥Q，所以過去一直都深受女孩子的喜愛。台南國華街、高雄自強路的幾家白糖粿，每到假日就是大排長龍沒停過，這幾年我才知道原來中北部吃不到這一味，想不到逢甲夜市也出現了！

▲▼金酥堂白糖粿。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

前些日子到逢甲逛街才發現這家【金酥堂白糖粿】，算是個小小的路邊攤，原本只有下南部才吃得到的傳統點心，想不到也能在新奇美食的逢甲夜市看到，雖然不至於大排長龍，可是上門買的人還不少，攤位只有兩個人負責。

▲▼金酥堂白糖粿。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

油鍋倒是沒有停過，不少人還是一次買個七、八塊，所以真的要有點耐心等。攤位上只有賣兩種：「白糖粿＋蕃薯椪」，一塊都是均一價15元。

▲▼金酥堂白糖粿。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

不過買五有送一，其實老闆炸白糖粿真的是有用心，每一塊在油鍋內不停翻滾，但也非常用力的去不停去壓擠每一塊白糖粿，在旁邊等待看著都覺得相當費力。

▲▼金酥堂白糖粿。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

白糖粿有分兩種糖粉（花生／芝麻）可以沾，我個人是比較推薦芝麻多一些。

▲▼金酥堂白糖粿。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

【招牌白糖粿│蕃薯椪│每塊15元（買五送一）】

兩種糖粉我各買了一種，芝麻糖粉的芝麻不如我先前在高雄正牌白糖粿的芝麻這麼多，而且它們家的糖粉可能是很細的關係，灑上剛起鍋的白糖粿會整個快速融化在上面，但是外皮麵衣金黃乾淨，一口咬下外皮同樣酥脆好吃，裡面是相當膨鬆有孔隙的。

▲▼金酥堂白糖粿。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

比較像是我們台南國華街那兩家的口感，也是蠻好吃的！而且不會有油耗味，兩種糖粉的話我覺得芝麻糖粉的甜感沒這麼重，所以我是比較推薦芝麻多些。

▲▼金酥堂白糖粿。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

「蕃薯椪」是整個金黃球狀，但裡面是空心的，一咬開裡面有半稠狀的地瓜糖？外皮微有厚度但也酥脆，但裡面的有點偏太甜，我都已經是螞蟻人了還是覺得太甜啊！說不上喜歡或不喜歡，但是我還蠻喜歡它們家的白糖粿，真的不錯吃而且也好便宜。

▲▼金酥堂白糖粿。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

中部目前幾乎是買不到白糖粿這一味，所以想吃的話其實還蠻推薦逢甲這一攤的，不過好像下午買的人比較少一點，有經過的可以花個15元試試口味喜不喜歡。

金酥堂白糖粿

地址：台中市西屯區福星路537號
營業時間：15:：00～23：00

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關鍵字： 金酥堂白糖粿 橘子狗愛吃糖 達人美食 美食情報 台中美食 逢甲美食

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