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蒸的、烤的通通有！逢甲手工米血只要30元　記得先拿號碼牌

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美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我..

點評：兩種米血都想吃吃看！
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▲▼逢甲紅瓦古早味手工米血。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

文、圖／橘子狗愛吃糖

米血真的是百搭食材，不管吃火鍋、滷味、麻辣燙或燒烤都少不了它，不過其實我更偏愛的是用蒸的米血，再加上花生粉、香菜跟辣椒粉就很好吃！有天經過逢甲碧根廣場在靠逢甲大學這側的出口，剛好看到這家【紅瓦古早味手工米血】雖然沒有排隊，可是上門買的人沒有間斷過，讓我很好奇究竟吃起來有什麼不一樣？

▲▼逢甲紅瓦古早味手工米血。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

雖然說新聞都在報逢甲的人潮一年比一年少，不過好吃的都還是有人繼續會排隊，像這家【紅瓦古早味手工米血】，原本在歡樂星前的文華路上，過年前搬來這邊，假日只賣蒸烤米血，平日才有烤黑輪跟甜不辣，看起來不是太新奇的小吃。

▲▼逢甲紅瓦古早味手工米血。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

可是上門的人還是不少，不知道是不是賣了很多年的老攤，但似乎挺受歡迎的，攤位前面還有兩個木作小露台可以坐著等，（隔壁是賣烤杏鮑菇的），位置不算難找，逢甲大學校門正前方，曾經很熱鬧的碧根廣場入口處旁邊。

▲▼逢甲紅瓦古早味手工米血。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

▲▼逢甲紅瓦古早味手工米血。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

來記得要先拿號碼牌，不管烤的或蒸的都是30元一支（但是一次買4支會比較便宜）。下午四點才開始營業，不過蒸的花生粉米血要到四點半以後才會有，烤的話大概等5分鐘。

▲▼逢甲紅瓦古早味手工米血。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

【招牌辣烤米血│蒸花生粉米血│每支30元 4支100元】

買4支是最划算的，等於一支只要25元，喜歡吃辣的話建議要提醒店家「加辣一點」，不然正常加的辣度其實吃起來很無感，蒸米血是加辣椒粉，烤米血是涮辣椒醬。

▲▼逢甲紅瓦古早味手工米血。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

米血不會太小支，不過呢…不會像一般的豬血糕那樣軟軟的，應該說蒸烤口感全然不同，一般我們常吃的蒸米血沾花生粉＋香菜，通常口感都是偏軟的，但它們是用鴨血製作，花生粉挺厚口感也更紮實，辣度表現一般（都已經加更辣），厚度看起來相當夠。

▲▼逢甲紅瓦古早味手工米血。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

整個口感更紮實許多；但更有特色的應該是「烤米血」，涮上烤肉醬跟辣醬去燒烤，醬汁在外層形成一種微脆的口感，鹹香中帶點甜味，加更辣點會在尾韻出現點辣味，反而烤的內層又變成稍微偏軟Q的口感，其實兩種我覺得都算蠻好吃的。只是「加辣／加更辣點」的辣度都不覺得高，所以不敢吃辣的話也完全不用擔心就是！

▲▼逢甲紅瓦古早味手工米血。（圖／橘子狗愛吃糖提供）

聽說海線龍井有一家叫「寶賢烤米血」也很好吃，一支才賣10元天天大排長龍，不過海線比較遠，住台中市區的人如果有興趣的話其實逢甲這家也很不錯。（不過講到逢甲的花生粉米血，在校門口側門邊地瓜球對面那攤我也很愛吃）

逢甲紅瓦古早味手工米血

地址：台中市西屯區逢甲路5號
電話：0968717071
營業時間：16：00～24：00

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