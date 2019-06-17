高雄大碗公冰創始店！必點銷魂芋泥布丁牛奶冰、珍珠鮮奶茶

點評：大碗公冰真的有夠大碗

文、圖／橘子狗愛吃糖

大學在高雄的四年上山下水都玩遍整個高雄了，印象最深的還是西子灣海之冰，那個年代沒有這麼多新奇網美的冰店，便宜又料好實在往往都是我們的第一選擇，不管是西子看夕陽或壽山看夜景，有到中山大學就會順路來海之冰吃吃，時過境遷這麼多年，昔日的海之冰變得更大間，假日一樣是人潮滿滿座無虛席，以前總覺得不過就是一碗冰，想不到這樣一家在地老店食材也是始終如一的用心啊！

我的大學時期是還沒有捷運輕軌的年代，想來西子灣大概除了公車就是摩托車了，現在來西子灣方便很多，從新光碼頭、真愛碼頭、駁二都能搭輕軌到西子灣只要10元超便宜！

（高雄捷運橘線端終站跟輕軌終站都一樣是西子灣站，會交集在同一個站點）



搭捷運也能到西子灣站終點下車，走過去海之冰、渡船頭只要約10分鐘的腳程就能抵達，不遠處就是高雄觀光客要到旗津必搭船的鼓山渡輪站，現在每到假日也是人車擁擠。

畢竟這邊假日真的是人多車多，停車位難找，用輕軌或捷運過來真的是方便許多，最早的「海之冰」之名是因為最早的中山大學海洋資源系同學打完球都會來店裡吃冰，因為打完球非常渴，所以就會叫老闆用更大的碗裝冰，然後大家一起搶著分食，後來「超大碗公」就變成店裡的特色，原本是叫「海資冰」，結果久了大家都唸成海之冰了。





想一想我大概海之冰也吃了20年有，不變的除了豪邁大碗公冰跟滿滿人潮以外，我想不只是因為名氣，GOOGLE海之冰評價，多達2602則竟然還是有4.1高分就知道！還有就是塗鴨簽名滿牆的牆壁跟天花板，在我們那個年代用立可白在牆上簽名是家常便飯。





久而久之這也變成海之冰的一種特色，雖然每一段時間就會重新粉刷或換上新壁紙，可是熱情的觀光客跟學生們馬上就又能在短時間內把牆面又再寫上滿滿的到此一遊XD

其實海之冰也幾乎可以算在這渡船頭邊最早開張也最有特色的一家大碗公冰店，想當年我們來這裡吃的時候附近的冰店蓼蓼無幾，不像現在整個碼頭大小店家林立，能經營這麼多年還越來越大間，真的是相當不簡單，也成為每次回高雄必訪的回憶美食。

MENU很大張，因為冰的選擇真的超級多樣，可是價格都不貴啊，最招牌的「大碗公冰」從1倍到20倍都有，每樣冰品的單價只要55到75元而已。





點的方式就是冰品單價再乘以倍數就是總價，但是倍數不等於吃得完的人數啊！另外還有各種新鮮現榨果汁跟鮮奶特調，也一樣都能點3倍、5倍，就是沒有賣熱食XD不過MENU上都還非常貼心標上日韓文，因為我也遇到不少日本香港韓國人跑來吃的。

【草莓水果牛奶冰75元│三倍大碗公＋三球冰淇淋│225＋60元】

食量跟人數都有限，實在沒勇氣挑戰太大倍數XD，海之冰的碗公倍數約莫再+1就是適合吃的人數，鋪滿新鮮水果，剛好來的時候草莓季還沒過，給的數量還挺多的，還有香蕉、芭樂、鳳梨等等。





最讓我驚訝的除了草莓以外，竟然還有哈蜜瓜！整個不管份量跟質量都比一般的冰店更實在，冰淇淋加價了三球，拿在手上重量的沉甸感不用說，水果都非常新鮮好吃，甜度都很不錯，不會因為大碗公份量多就隨便用一些普通的水果，看到我這篇文章的時候也許芒果就要上市了啊！





這是隔壁日本觀光客點的，目測應該有10倍大碗公，最後也一樣被他們一掃而空看有多好吃XD

【綜合芋圓冰60元│芋泥布丁牛奶冰65元│珍珠鮮奶茶55元】

「綜合芋圓冰」其實也很夠兩個人一起吃了，整個料裝得超滿，芋圓給得非常多，還有大豆、紅豆、珍珠、綠豆再加上熬煮到綿軟的花生仁，這樣一盤只要60元。





裡面的配料都不是半成品或買現成的，老闆娘說全部配料都是自家熬煮備料的，一家生意這麼好的冰店，卻還是用最初衷的方式經營，讓每個人都要吃得到用心。





我想只有來南部才吃得到這種價位的冰吧！而「芋泥布丁牛奶冰」我也很推薦，芋泥直接一整圈非常有厚度給得超大方，一樣也是海之冰自己熬煮的自製芋泥，跟市面上其他冰店的芋泥相比也很不一樣，上面再加上一顆古早味布丁，其實有幾分像是在日本吃到的布丁風味，質地紮實點，微苦甜的濃郁焦糖味，一點大人味又有一點甜蜜的芋泥風味，簡單的組合卻讓人味覺印象深刻。





最後是「珍珠鮮奶茶」，以前喝的時候沒有感覺，後來才發現這杯是純鮮奶製作的，只有紅茶加義美鮮奶，完全不用其他的奶精或奶粉，杯量算是相當大杯啊！現在一般的手搖飲料鮮奶茶比這個量少點可能也一樣55元甚至60元，而且店家堅持不加冰塊，讓我們能喝到最實在的份量，所以我也很愛點這個！

在高雄的歲月差不多也等於吃海之冰的時光，看西子灣夕陽、到旗津吃海鮮、上壽山看夜景，每到鼓山區總是不忘跟同學約過來這邊坐坐，我的青春歲月中總是少不了海之冰的回憶點綴，有到高雄玩還是非常推薦揪朋友不要錯過海之冰挑戰一下大碗公冰的豪邁爽快啊！

渡船頭海之冰



地址：高雄市鼓山區濱海一路76號

電話：07-5513773

營業時間：11:00Am-10:30Pm

交通提醒：週一店休，捷運輕軌西子灣站步行過來10分鐘

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