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賞左岸吃美食！八里景觀餐廳中西料理＋大片綠地

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡..

點評：吃飽想在綠地上打滾～
ETtoday餓勢力

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

文、圖／Wisely

淡水八里一直都是個很適合遊玩散心的好地方，尤其是觀海大道八里左岸風景更美，而這家《安然餐酒館》更是值得造訪。菜色內容豐富多元，從中式熱炒到西式套餐都屬於高CP值，而且還有許多功夫料理暗藏其中；而且這邊場地寬敞，適合想多人包場舉辦小型派對或尾牙春酒的人。

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

位於觀海大道35號的《安然餐酒館》，相鄰淡水河畔，而且斜對面就有停車場停車相當方便！用餐前後可到附近去走走逛逛，享受美麗的在地景色。

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

餐廳前有個明顯招牌路過一定會有印象，安然雖然是間主打多元中西料理的餐酒館，但卻也提供了給親子家庭互動的戶外空間，外頭的一大片綠地給人一種很輕鬆悠閒的氛圍！

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

一進入餐廳裡，有個醒目的藍色藝術牆面，搭配綠意植栽與木質桌椅，這樣的環境氛圍給人充滿自然氣息的感受，空間相當地寬敞舒適；而且服務親切有禮，環境保持十分地整潔。

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

除了種類眾多的料理可品嚐之外，還有多樣酒類飲品可供選擇，不管是紅白酒或是啤酒威士忌還有台灣在地的臺虎精釀，喜歡來點小酌的你都可在此選擇飲用。註：喝酒不開車，安全有保障。

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

另外，餐廳裡還有投幣式的飛鏢機，讓來此用餐的朋友可以遊玩。

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

多樣化的餐點，除了有中式熱炒外，還有西式料理及鍋物，供每一位客人選擇自己想吃的料理！平均消費金額大約在NT400～600左右。

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

因為餐點豐富多元，安然在Menu上還有貼心協助，怕客人覺得不知道該怎麼點，特別嚴選熱門菜色將他們融合為2人、5人、8人、10人套餐～讓客人選菜沒煩惱！

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

採用寬麵的「清炒墨西哥香蒜義大利麵NT338」，嚐起來帶著墨西哥辣椒的微辣滋味，麵條口感十足，雞腿肉塊彈性可口相當地紮實。

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

「明太子海鮮燉飯NT398」選用根島生態大蝦、紐西蘭進口淡菜及台灣在地透抽，再搭配融合滿滿的明太子米粒，鮮味香濃用料實在，燉飯較軟嫩適合小朋友與年長者品嚐。

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

「豪華炸物拼盤NT458」一看就覺得很澎湃，內有薯條、起司條、炸雞翅與厚實蝦餅，搭配蜂蜜芥末及酸甜辣醬兩種不同的沾醬，讓整體味道呈現不同的風味！

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

令我想起沖繩海島風情的「海藻沙拉NT188」一碗翠綠看著就清爽，沒有過度的調味，以天然生養的海藻配上青蔬生菜，推薦給喜愛吃沙拉的人。

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

營養的「清炒水蓮NT168」鹹香適中，以蒜頭提振香氣，搭配蕈菇增加風味。

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

這道「鮮蝦綜合野菇NT288」相當豐富，以鐵鍋裝盛保持溫度，大顆鮮蝦球搭配多種蕈菇用橄欖油清炒的方式，讓人吃得出食材的原本滋味！

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

看似簡單的「老皮嫩肉NT138」真是我的愛！雞蛋豆腐的香氣保持完整，外層酥香的滋味也很棒，嚐起來很涮嘴，而且也是道超下飯的料理。

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

個人超推的「打拋豬肉NT258」香辣可口，辣度稍重但是卻不鹹辣，很合我的口味，配上香甜小蕃茄及九層塔調味搭配生菜一起品嚐，讓單純的配飯佳餚，也多了不同變化！

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

他們的「櫻花蝦炒飯NT228」頗得大家的好評，口感香氣十足而且百嚐不厭，尤其是剛上桌時撲鼻的香氣十分迷人，味道不輸給名店大廚的手藝，加辣會更好吃。

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

「碳烤根島生態蝦NT228」的份量十足，根島生態蝦的養殖方式是讓蝦子在自然共生的環境中吃天然的海藻，所以味道比一般蝦子更加鮮甜彈牙，炙烤過程也無加工調味，讓饕客可以品嚐到蝦肉原本的甘甜滋味。

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

有口皆碑的「避風塘炒蝦NT288」是安然的招牌菜之一，鮮蝦加入蔥蒜薑辣椒等爆炒再撒上蒜酥，口感香酥而且份量十足適合多人品嚐，價格也很實惠！

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

新推出的「麻油松阪豬NT328」略脆具彈性的松阪豬肉在麻油酒香與香菇的加持下，整體口味更加地迷人，加入高麗菜增加甜味又是一道美味料理。

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

讓人一碗接著一碗喝不停的「南瓜蔬菜鍋NT308」，也是道CP值超高的好料！湯頭鮮香帶著一嚐就難忘的滋味，搭配的菜盤多以富營養價值的青蔬菇類為主，而且加在南瓜湯鍋裡味道更豐富，還可免費續湯或加點不同食材吃。

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

必點的「德式烤豬腳NT498」也很棒，口感較軟也不那麼油膩，跟我在國外嚐過的德國豬腳相比，搭配主廚特製的爽口台式泡菜更加解膩，適合台灣人的喜好，而且預做處理切塊也相當貼心。

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

費工的「爐烤全雞佐季節時蔬NT589」料理做工需費時約半個鐘頭，甫端上桌就吸引現場眾人的目光，而且搭配的烤時蔬種類也很多樣；嚐起來皮脆肉香，多汁又美味，底部的肉汁也很適合拌飯品嚐，讓人可完整嚐到烤雞的精華！

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

▲賞左岸景色吃美食。（圖／Wisely提供）

左：氮氣冷萃咖啡 右：蔓越梅汽泡飲（AQUAGEN氣泡水）

當天同行的朋友和我，飲品除了點啤酒之外，還有「氮氣冷萃咖啡NT150」「蔓越莓氣泡飲NT160」「可可歐蕾NT160」「抺茶歐蕾NT160」。每款飲料都很吸睛且風味獨特，尤其是那氮氣冷萃咖啡與清透的蔓越莓氣泡飲，頗得到現場朋友們的喜愛呢！

能在安然喝到氮氣冷萃咖啡真的覺得滿驚豔的，因為大多數的餐廳其實不會提供太費工的咖啡品項，老闆真的是不惜成本也要讓客人品嚐到好咖啡。詢問了一下氮氣咖啡的製成，老闆說是透過將氮氣注入低溫慢速的冷萃咖啡中，藉由氮氣的製成原理製作出綿密的泡沫（上面那一層白白的），口感如同奶油一般的滑順，當然也使得咖啡更佳甘甜。

這次來安然餐酒館用餐，讓我們一行人吃得健康又滿足，可以感受到店家對於食材及料理的用心與堅持，不管中式料理或是西餐都有達到相當地水準。

安然餐酒館

地址：新北市八里區觀海大道35號
電話：02-2610-7156
時間：11:00-22:00

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。 
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關鍵字： 安然餐酒館 八里美食 達人美食 美食情報 Wiselyk

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