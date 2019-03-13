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只賣4小時！新店現點現做蔥油餅　每口都吃得到蔥＋芝麻香

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡..

點評：這蔥油餅好大一片啊～
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▲新店現點現做蔥油餅。（圖／Wisely提供）

文、圖／Wisely拍拍照寫寫字

這家「建國黃昏市場蔥油餅」在地相當地出名，每天下午4點開營業至晚上8點左右，強調現點現做而且用料也不錯！個人覺得其特色在於它是傳統那種大張的蔥油餅，而且大火用油製作的口感，所以味道嚐起來酥脆可口，並且還帶有厚重的芝麻與蔥香，偶而買來嚐嚐還不錯。

▲新店現點現做蔥油餅。（圖／Wisely提供）

▲新店現點現做蔥油餅。（圖／Wisely提供）

▲新店現點現做蔥油餅。（圖／Wisely提供）

店家攤位不大且不顯眼，但因為每回經過時看排隊人龍頗長，所以便再次經過就去買來嚐看看；沒想到還挺合我的喜好，而且動作很快等待的時間也不會太久。

▲新店現點現做蔥油餅。（圖／Wisely提供）

▲新店現點現做蔥油餅。（圖／Wisely提供）

每天營業的時間大約六個小時左右，而且沒有固定休息日。新鮮的麵糰都是現擀製作，而搭配的醬料就只有辣椒醬，沒有加蛋的服務～^^

▲新店現點現做蔥油餅。（圖／Wisely提供）

記憶中店家的生意很不錯，沒有看到他們有休息過，在聊天時才曉得他們來自馬祖南竿的津沙村，Wisely自己也曾造訪過，是個很有名的石頭屋眷村！

▲新店現點現做蔥油餅。（圖／Wisely提供）

▲新店現點現做蔥油餅。（圖／Wisely提供）

現今的蔥油餅較少見這種單張的大餅類型，而且也少撒上白芝麻調味；對我來說，他們家的味道口感就是小時候的那種眷村風味，蔥味也算很OK。

▲新店現點現做蔥油餅。（圖／Wisely提供）

「建國黃昏市場蔥油餅」本身比較油膩，所以品嚐時一定要趁熱吃；雖然蔥香與芝麻香氣足，但是品嚐當中也可以感覺到有些焦味，不過這種粗獷的滋味還是讓人很喜歡～搭配鄰近「豆花朴」的豆漿，算是很不錯的組合！

建國黃昏市場蔥油餅

地址：新北市新店區建國路105號
時間：16：00－20：00

Wisely拍拍照寫寫字
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
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關鍵字： 蔥油餅 新北市美食 達人美食 美食情報 Wisely拍拍照寫寫字

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