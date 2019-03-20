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一試成主顧！新店汕頭麵小店　大鍋滷黑白切、魯肉飯超好吃

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡..

點評：想去吃吃看～
ETtoday餓勢力

▲▼新店三民路汕頭麵。（圖／Wisely提供）

文、圖／Wisely拍拍照寫寫字

原本是打算到新店覓食找牛肉麵吃，結果路經三民路熱炒街時，發現了這家騎樓上營業的《三民路汕頭麵》！雖然是碰巧經過，但是看那大鍋滷就覺得誘人好吃，而且近期新店都沒有什麼踩雷的記錄，所以就直接停好車上前去嚐嚐～又是一試成主顧的好店！！

▲▼新店三民路汕頭麵。（圖／Wisely提供）

▲▼新店三民路汕頭麵。（圖／Wisely提供）

店址就在新北市新店區三民路80號上，相鄰耕莘醫院與新店高中，本身剛好在捷運七張站與小碧潭站之間，若想前往的朋友可轉搭接駁公車。

▲▼新店三民路汕頭麵。（圖／Wisely提供）

前去當天剛好是店家準備開始營業的時候，所以滿滿的小菜拍起來很吸睛！^^

▲▼新店三民路汕頭麵。（圖／Wisely提供）

已經好一陣子沒有見到麵攤有這種大鍋滷的黑白切小菜了，內容真是多樣豐富，每個看起來都是新鮮好料，而且價格我覺得也不貴呢。

▲▼新店三民路汕頭麵。（圖／Wisely提供）

▲▼新店三民路汕頭麵。（圖／Wisely提供）

▲▼新店三民路汕頭麵。（圖／Wisely提供）

用餐方式採半自助式，平均消費大約在NT50～100左右，餐具與醬料皆自取，其中他們的辣味鹹菜超夠味；用來搭配飯麵或是下菜都很棒，而且讓味道更富變化。

▲▼新店三民路汕頭麵。（圖／Wisely提供）

當日小菜點了較基本的滷蛋、油豆沙、豬耳朵來吃，淋點辣油配上辣味鹹菜超好吃，滷菜本身沒有那麼重口味，所以也滿適合清淡飲食的朋友們享用。

▲▼新店三民路汕頭麵。（圖／Wisely提供）

他們家的白菜滷應該算是我近期吃過最好吃的白菜滷，除了份量多而且口感水嫩之外，味道還很香嚐起來不會油膩死鹹，是我最喜歡的那種懷舊古早味！

▲▼新店三民路汕頭麵。（圖／Wisely提供）

個人超愛他們家的魯肉飯，應該也算是近期嚐到最符合我的喜好，而且味道不輸給附近「賴岡山羊肉」的魯肉飯。
這家小吃店的滷肉雖然油亮，但沒有賴岡山那麼甜膩；風味上有點像是台南肉燥飯的特色，米飯也煮的不錯，小碗的量也很OK，而且讓人吃了還想再吃。

▲▼新店三民路汕頭麵。（圖／Wisely提供）

主打的汕頭麵有湯麵與乾麵兩種，我觀察了一下現場點湯麵的人不少，再加上當天天氣有點涼，所以點個『汕頭肝連麵』吃剛好！

湯頭清香爽口不油膩，本身裡頭也加了不同的肉燥提升香味，還有青菜與多片肝連肉在裡頭，一碗才NT60還滿豐富的，而且再加辣味鹹菜乾拌吃也很夠味！！

新店三民路汕頭麵

地址：新北市新店區三民路80號
時間：16：00～21：00（售完為止，不定休）

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。
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