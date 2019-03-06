東區人氣美食「芝心菠蘿」牽絲30cm！竟然還有雞排煎蛋口味

點評：這口味我想試試看！

文、圖／Wisely拍拍照寫寫字

每回去香港最心心念念的，就是他們的冰火菠蘿油與絲襪奶茶，而在台灣要找到好吃的平價不多，份量也略縮水些。這家位於台北東區SOGO後方的《楓茶記-台北大安店》，是主播好友「許晶晶」推薦的在地美食！本身具有傳統的港式口味之外，還加入了女性喜歡的元素巧思，像是可拔絲的起司、甜蜜的巧克力與草莓，還有吃飽也吃巧的雞排煎蛋等等，再搭配手沖的絲襪奶茶與傳統甜品楊枝甘露，一整個好吃到破錶而且又真材實料！

店家的地址雖然是復興南路一段107巷裡，但實際上就在東區SOGO忠孝館後方近市民大道的美食街這一帶；本身店面不大僅做外帶服務，但是新鮮現做又好吃，所以不少人會特意前往購買，直接在現場品嚐美味的冰火菠蘿油，大快朵頤一番！

看看價格，發現其實還滿便宜的，平圴消費大約NT50～100左右。飲料大約NT50上下，除了香港茶水咖啡之外，還有台灣紅茶與鮮奶拿鐵；而菠蘿包的口味更是多變化，從甜的到鹹的以及限定的，都讓人想每種都嚐看看～

另一個讓人印象深刻的，就是店家自己做的『絲襪奶茶』～因為，它要控制時間火候與手工製作，其實滿費工的！價格不貴有大小杯兩種可選擇，而且用料都很不錯，再加上選用的器具，以及真功夫的手沖製作，讓我在品嚐了幾項飲品後，就直接愛上了他們家的味道。

當天喝了幾項他們的招牌冷飲，個人覺得絲襪奶茶、鹹檸七與楊枝甘露都很棒，搭配菠蘿包購買有5－15元的折價優惠！如果不是那麼重口味的人，個人覺得凍檸茶與鴛鴦奶茶也很不錯，選用的錫蘭紅茶茶葉也很不錯，沖泡的底子也有一定的水準，冰塊數量可調甜度大都是半糖，而鴛鴦奶茶與絲襪奶茶可選少糖。

我有仔細觀察了一下他們的菠蘿包，本身是屬於較輕軟不會太甜膩的那種味道，而且份量較大可以夾較多的食材，所以楓茶記也才能有如此多的口味推出～^^

甫推到店購買折5元的「脆酷力冰火菠蘿油NT60」與限定將停售的「粉紅幸福菠蘿包」，都是擄獲少女心的甜點美食～

以阿華田脆酷力抺醬結合紐西蘭天然奶油與香脆可可穀片，讓濃郁的滋味融入在嘴裡，是螞蟻族必吃的美食聖品點心；而選用當季大湖草莓與添加核桃、杏仁，以及草莓巧克力與糖粉的菠蘿包，現在要吃真的得碰運氣，錯過就得等明年啦！

而鹹食口味的「豬排煎蛋菠蘿NT85」與「雞排煎蛋波蘿NT90」，雖然價格有些偏高且需要時間料理，但是卻十分有特色而且是一試成主顧的味道！

裡頭的肉排都有都經過醃漬的處理，本身算是較具台式風格的香煎口味，而我個人偏愛帶皮較多油脂的雞排多些，配合切片蕃茄與煎蛋，平衡了整體的味道。

最後，則是近期大熱門的「香脆特濃芝心菠蘿包NT80」了^O^

裡頭加入了混合Cheddar、Parmesan與Mozarella三種不同特色的起司在裡頭，讓香氣口感與顏色呈現最佳的濃郁芝心風味，並且本身黏性彈力超強的，黃澄澄的牽絲畫面，讓人忍不住食指大動，而且越吃越香越迷人，趁熱品嚐是最佳狀態！

楓茶記 台北大安店

地址： 台北市大安區復興南路一段107巷29號

電話： 02 2775 5332

時間：11：00～21：00

