台南人的下午茶！霸氣「男子漢餡餅」　一咬下內餡就爆湯汁

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..





文、圖／愛比妞

這家我也是關注了好久，直到前陣子才去吃，小小的餡餅，還蠻適合當下午茶吃！店名『男子漢餡餅』聽起還好霸氣！我吃完會不會像男子漢樣呢？餡餅我個人沒有很愛，也沒有不喜歡，但這家我覺得還不錯吃耶！

店址位於台南中正路上，近林百貨、文學館、民生綠園，旁邊還有台南知名的擔子麵店，餡餅口味有豬肉、牛肉及蘿蔔絲口味，還有白菜盒子，也有賣冷凍的餡餅、水餃，可以自己回去料理。

圓嘟嘟的餡餅好可愛。

剛拿到手的餡餅好燙啊！老闆還貼心提醒，他們家的豬肉及牛肉餡餅咬下去會爆汁，所以吃的時候要小心燙口。

魔鬼筋肉包＄35

這個是豬肉口味，咬下後真的有湯汁爆出！鹹香滋味好涮嘴，會想一口氣吃完，還吃得到裡面的菜帶點脆口的滋味，與肉餡好搭呀！皮薄內餡滿滿，是我喜歡的口感。

筋肉爆頭包＄40

這個就是牛肉口味的餡餅，圖片上看起來長的都差不多XD牛肉多了牛肉的香氣，他們家的外皮我也覺得蠻好吃的，帶有酥脆及Q彈的嚼勁層次，不會像一般外皮感覺厚厚的，牛肉咬下一樣有爆汁！

男子漢餡餅菜單menu

下午茶肚子餓還蠻適合來一個，鹹香的滋味真的不錯，我個人蠻喜歡的，如需外送建議先電話詢問囉～

男子漢餡餅

地址：台南市中西區中正路8號

電話：0923777625

營業時間：11：00～19：00

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。

愛吃。愛玩。愛比妞。

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