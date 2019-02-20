台南懷舊風古城豆花庄　還有互動拍照彩繪牆！

美好的「食」刻就應該把它紀錄下來。 愛吃。愛玩..

點評：好想吃啊><

文、圖／愛比妞

古城豆花庄懷舊餐廳

古城豆花庄從大學時期我就會跟朋友來這裡吃飯聚餐，也算是台南老店級，畢竟我大學畢業也有10年以上的時間了，歲月啊～古城豆花庄老店在中華路和小東路交叉口附近(中華路上)開了2店，現來看看古城豆花庄中華2店有什麼好吃的吧！

古城豆花庄在台南其實有多家分店，今天就來到中華路上的古城豆花，剛好離我們公司租屋處不遠，就決定來這裡吃飯。而且路過好幾次才發現這裡有古城豆花庄中華2店，他的招牌其實有點不太明顯，所以常常騎車就這麼經過古城豆花庄中華二店鄰近小東路交叉口呦~

古城豆花庄中華2店的門面其實蠻大的，是雙店面呦～到達現場後看到古城豆花庄的裝潢很復古懷舊耶！

古城豆花庄中華2店

用餐的座位數感覺還不少，每個空間都又隔起來，有點像是獨立小包廂的一個空間。繽紛的用色裝潢非常的活潑復古，後方還有像是教室一樣的彩繪，很有趣。

台南宵夜古城豆花庄中華2店

店內還有可以互動拍照的彩繪牆，可以當個美髮師拍拍照也不錯。

台南宵夜古城豆花庄中華2店

除了用餐空間充滿懷舊感以外，這裡還販售了小時候會吃的一些小零嘴，還有抽籤小遊戲都是很有童年回憶的，來這裡用餐就是要讓你有小時候的懷舊感。這區還蠻像小時候會去的雜貨店感覺。

古城豆花庄中華2店菜單menu

古城豆花庄除了販售豆花、冰品以外，而且口味選擇非常多樣化，其實古城豆花的鹹食餐點選擇也不少耶!除了熟悉的豬油拌飯以外，還有熱炒、火鍋、鍋燒、炸物、粥品，營業時間也從白天到凌晨2點，台南消夜不知道吃什麼的朋友，也可以來這裡啦!

古城豆花庄

豬油拌飯半熟蛋 小$70/大$100(附湯品、小菜)

油香飯口感剛好，上面搭配半熟蛋，也可以選擇全熟，有香菜搭配醃瓜，攪拌後蛋液配上豬油飯，簡單的美味好滿足。

套餐還會附上小菜及每日湯品。

台南美食古城豆花庄

古早味炒泡麵$100

這個餐點我也蠻喜歡的，炒泡麵久久吃一次很不賴~而且看起來好青操啊!上面有煎蛋，搭配高麗菜、肉絲、蝦仁、貢丸、魚板等配料，麵條不軟爛，吃起來油香過癮!





台南美食古城豆花庄

蒜泥白肉$160

上面搭配香菜、辣椒，澆淋上蒜頭醬汁，吃起來肉肥彈帶有蒜香以及油膏鹹甜。也算是簡單美味的一到料理，也很適合配白飯呢~

台南美食古城豆花庄

麻婆豆腐$110

豆腐彈軟，帶有黃豆香，裡面有肉末增添口感還有肉味，調味香辣帶點麻感，不會太鹹剛剛好，這個配白飯也好適合！就是一道非常下飯的麻婆豆腐。

台南聚餐古城豆花庄

宮保嫩雞$180

鹹香帶辣剛上桌吃肉有纖維感，但肉質不老，外表帶有滑感，裡面鹹香帶辣，下飯開胃，吃起來鹹甜帶辣，還有配上脆口花生也好吃。

台南聚餐古城豆花庄

古早味排骨炒飯 $150

這道的份量還不少耶!炒飯上披覆著一大塊的炸排骨，排骨還是帶點厚度的，吃起來外酥內軟，配上鹹香炒飯帶點胡椒的香氣，現在看到這份都覺得餓了!

台南豆花古城豆花庄

熱花生圓仔湯$55

寒冬就想喝個熱熱的甜湯，花生粒帶點脆口的滋味，裡面的小湯圓好Q彈!

台南豆花古城豆花庄

紅豆豆花 熱$35

來這裡必點的就是豆花，豆花有著黃豆的香氣，口感軟綿，我喜歡他們家的糖水，甜度剛好還有糖的香氣，配上香甜紅豆挺好吃。這家可以說從白天賣到宵夜，餐點的選擇還蠻多樣化，小資族來說價位也是蠻可以接受，也可以外帶，周邊也有外送服務，如有外送需求，建議先打電話詢問一下金額，懷舊風的餐廳，有興趣的朋友可以去試試囉!

古城豆花庄-中華2店

電話： 06-3113089

地址： 台南市永康區中華路6-6號 （位於小東路和中華路交叉口，金三角大樓斜對面）

營業時間：10：00～02：00