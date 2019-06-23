骨肉湯晚來吃不到！台南人氣麵店　再來盤入味滷味好滿足

老K跟美姬是一對熱愛美食的兄妹，會在這裏跟大家分..

點評：喜歡吃滷味的人一定會愛上這家～

文、圖／老K

去年有一次在台南吃完飯後，美姬沿著友愛街蝦逛打算走去吃布丁跟喝果汁，過了西門路二段的友愛街跟前面很熱鬧的差很多，暗暗的馬路上突然有一個亮亮的黃色招牌跟一條排隊的人龍；本來是打算吃小杜意麵再去逛司法博館，因為三點的時候，他們才剛剛開始準備，所以決定把小杜意麵留作晚餐。

如果要外帶，記得是要排外帶區，如果要內用，要先去找位置，找到位置在跟老闆點餐，餐點的選擇很簡單就是招牌上的那些，只有骨肉湯是限量的，而且幾乎每一個客人都會點骨肉湯，但是也都得到一樣的回答～賣完了

點好麵之後，就可以拿籃子夾小菜了，最後再給老闆順便報桌號。

點了一個乾意麵大，一個乾粿仔小，一個貢丸湯跟一個餛飩湯；因為當下附近的客人都吃了粿仔，所以美姬就忘記了一個很重要的理論就是人家叫小杜「意麵」，當然要點意麵啦！有點Ｑ彈透明又有點厚度的粿仔條，不是美姬喜歡的口感，兩碗湯的湯頭都不錯，美姬不是很喜歡餛飩的口感，友人說貢丸也還好。

小杜意麵的口味算是清淡，所以愛吃重口味的人，可以自己加調味料，右下方的咖啡色醬料跟附近郭家粽的辣椒醬很像，吃起來也是甜甜微微辣辣的。

原來滷味才是重點啊！滷的很入味不論是肉還是海帶、白蘿蔔，喜歡吃辣的朋友，再加點甜甜的辣醬就更好吃了。

小杜意麵從下午四點半開始開到半夜一點，來這邊除了點碗意麵之外，一定要點滷菜啊～

小杜意麵

地址：台南市中西區友愛街143號

電話：06-220-8979

營業時間：16:30～1:00

老K

接力吃下去吧 老K！

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