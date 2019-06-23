ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

骨肉湯晚來吃不到！台南人氣麵店　再來盤入味滷味好滿足

接力吃下去吧 老K！ 老K

老K跟美姬是一對熱愛美食的兄妹，會在這裏跟大家分..

點評：喜歡吃滷味的人一定會愛上這家～
ETtoday餓勢力

▲▼台南小杜意麵 。（圖／老K 提供）

文、圖／老K

去年有一次在台南吃完飯後，美姬沿著友愛街蝦逛打算走去吃布丁跟喝果汁，過了西門路二段的友愛街跟前面很熱鬧的差很多，暗暗的馬路上突然有一個亮亮的黃色招牌跟一條排隊的人龍；本來是打算吃小杜意麵再去逛司法博館，因為三點的時候，他們才剛剛開始準備，所以決定把小杜意麵留作晚餐。

如果要外帶，記得是要排外帶區，如果要內用，要先去找位置，找到位置在跟老闆點餐，餐點的選擇很簡單就是招牌上的那些，只有骨肉湯是限量的，而且幾乎每一個客人都會點骨肉湯，但是也都得到一樣的回答～賣完了

▲▼台南小杜意麵 。（圖／老K 提供）

點好麵之後，就可以拿籃子夾小菜了，最後再給老闆順便報桌號。

▲▼台南小杜意麵 。（圖／老K 提供）

點了一個乾意麵大，一個乾粿仔小，一個貢丸湯跟一個餛飩湯；因為當下附近的客人都吃了粿仔，所以美姬就忘記了一個很重要的理論就是人家叫小杜「意麵」，當然要點意麵啦！有點Ｑ彈透明又有點厚度的粿仔條，不是美姬喜歡的口感，兩碗湯的湯頭都不錯，美姬不是很喜歡餛飩的口感，友人說貢丸也還好。

▲▼台南小杜意麵 。（圖／老K 提供）

小杜意麵的口味算是清淡，所以愛吃重口味的人，可以自己加調味料，右下方的咖啡色醬料跟附近郭家粽的辣椒醬很像，吃起來也是甜甜微微辣辣的。

▲▼台南小杜意麵 。（圖／老K 提供）

原來滷味才是重點啊！滷的很入味不論是肉還是海帶、白蘿蔔，喜歡吃辣的朋友，再加點甜甜的辣醬就更好吃了。

▲▼台南小杜意麵 。（圖／老K 提供）

小杜意麵從下午四點半開始開到半夜一點，來這邊除了點碗意麵之外，一定要點滷菜啊～

小杜意麵

地址：台南市中西區友愛街143號
電話：06-220-8979
營業時間：16:30～1:00

老K
接力吃下去吧 老K！
部落格　粉絲團

關鍵字： 小杜意麵 台南美食 中西區美食 達人美食 美食情報 骨肉湯

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

推薦閱讀

飄香80年！台北人氣古早味麵店　「招牌紅醬乾麵」只要30元

台北文青風美式早餐小店　網友激推「古早味肉燥鐵板麵」！

會爆漿！晴光市場熱壓吐司小店　必吃香辣起司打拋豬、脆薯

石牌必吃！人氣臭豆腐外皮酥脆、口感特別　還能吃到麻辣燙

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

羽田機場免費送台灣人赴日玩3天

這4家店半夜也吃得到熱騰騰的拉麵

快訊／長榮罷工爬3樓高空抗爭

包棟只要500元！花蓮隱藏版佛心民宿

台南人氣麵店限量骨肉湯晚來吃不到

桃園鵝肉小吃店必點特製炸豆腐！

酥脆又軟Q！鳳山人氣古早味雞蛋酥

枋寮隱藏版景觀餐廳眺望無敵海景！

搭遊輪玩釜山必去的2大好拍壁畫村

暑假限定室內水上樂園不怕曬！

熱門行程

最新新聞更多

快訊／長榮罷工爬3樓高空抗爭

搭遊輪玩釜山必去的2大好拍壁畫村

台北超夯居酒屋爽吃串燒只要15元！

祥富水產高雄夢時代店8月初開幕

工會道歉：不要罵地勤！網留言戰翻

羽田機場免費送台灣人赴日玩3天

台南人氣麵店限量骨肉湯晚來吃不到

首爾益善洞超夯「蒸籠吐司」！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366