台北文青風美式早餐小店　網友激推「古早味肉燥鐵板麵」！

老K跟美姬是一對熱愛美食的兄妹，會在這裏跟大家分..

點評：古早味肉燥鐵板麵看起來超級好吃的啦！

文、圖／老K

星期六跟美姬去吃早餐，不想跑太遠，記起之前有粉絲推薦，在美麗華附近有新開的早餐店，就決定先去看看，如果看起來不行再找別家。

慢慢早Slow Morning就在劍南站旁，從一號出口出來不用五十公尺，交通超方便，雖然店不大，但看的出來還滿文青的，生意也不錯，裏面內用的位置大約有十多，雖然說煎台在外面，但開門進入的時侯，油煙還是會飄入，所以吃完還是會有油煙味。

價格比一般早餐店再高一些些，不過用餐環境倒是好了不少，來之前老K有稍為看了一下GOOGLE的評價，好像滿多人推薦古早味肉燥鐵板麵，再點一個鮪魚蛋餅好了，美姬她則點了比較一般的黑胡椒豬排蛋吐司。飲料可以調整甜度，我們都點中杯無糖的紅茶跟鮮奶茶。





紅茶（中杯20元）、鮮奶茶（中杯40元）、黑胡椒豬排蛋吐司（50元）、古早味肉燥鐵板麵（40元）、鮪魚蛋餅（40元），紅茶不會太淡而且不會太澀，這個價位很OK，鮮奶茶美姬也說還不錯。

先來試試古早味肉燥鐵板麵，肉燥很香，本身辣度還不錯，怕辣的朋友可能要問問看能不能不加辣，果然很有古早味的感覺，老K跟美姬都很喜歡，不過份量來說比較適合女孩子。

他們家的蛋餅走的不是酥脆路線，而且軟帶Q的口感，老K覺得還好，美姬她就滿喜歡的，比較特別的是他們家鮪魚是跟蛋煎在一起，所以不會像有些早餐店鮪魚會一直流出，相對來說也比較清爽。

跟上面二個餐點比較起來，這個黑胡椒豬排蛋吐司就比較普通了，比較不推。

K的小叮嚀：在美式早餐店吃古早味肉燥鐵板麵真的滿特別的， 而且真的滿不錯的，有空想再來試試別的鐵板麵， 這家老K覺得滿不錯，滿多年輕朋友來用餐的， 推薦給大家。

慢慢早 Slow Morning

地址：台北市中山區北安路813號

電話：02-2533-9233

營業時間：星期二至星期五6:30～13:30星期六至星期日7:00～14:00（星期一公休）

老K

接力吃下去吧 老K！

部落格 粉絲團