會爆漿！晴光市場熱壓吐司小店　必吃香辣起司打拋豬、脆薯

老K跟美姬是一對熱愛美食的兄妹，會在這裏跟大家分..

點評：早餐吃一份熱壓吐司好幸福♥





文、圖／老K

這家位於晴光市場附近的Grace Brunch，是上次經過看到的。不過因為上次來的時侯已經關門，所以無緣吃到。上網看了一下評價還不錯，是一家以熱壓吐司為主的早午餐，很久沒看到熱壓吐司的生力軍了。

他們家就跟那家一直很火紅的脆皮甜甜圈同一條巷子，這裏其實還滿常換店家的，競爭很激烈呀！

這就是上次來看到的照片。

口味當然要點比較少吃到的，所以點了香辣起司打拋豬（70元），又點了黃金脆薯（40元）跟懷念古早味紅茶（20元）。

老K選擇坐在外面，不過冬天風還真大XD薯條份量還不錯，炸的酥酥脆脆也是水準之上。古早味紅茶就麥香紅茶，表現算是一般。

這裏的熱壓吐司是沒有切開的，讓人好期待呀。

一咬下爆漿了，果然是打拋豬呀，九層塔味很濃郁。

裏面還有蛋，搭配起司相當的滑順跟濃稠。老K覺得還滿好吃的，比較可惜的是辣度偏低。不過好處是不敢吃辣的也可以享用，他們家吐司邊吃起來也不會過硬，算是滿不錯的熱壓吐司哦。

K的小叮嚀：好久沒來晴光市場找美食了，這家也算是不錯的生力軍。有機會會再來試試別的口味，推薦給愛吃熱壓吐司的朋友。

葛蕾思早午餐

地址：台北市中山區雙城街17巷8號

電話：0909313053

營業時間：8：30～18：00（星期一公休）

老K

接力吃下去吧 老K！

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