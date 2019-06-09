飄香80年！台北人氣古早味麵店　「招牌紅醬乾麵」只要30元

老K跟美姬是一對熱愛美食的兄妹，會在這裏跟大家分..

點評：30元好便宜好便宜！

文、圖／老K

那跟美姬跑去迪化街提前辨些年貨，逛到六點多準備吃晚餐，突然看到意麵王不少人在排隊，想說很久沒吃了，回味一下吧！寫的時侯發現，老K竟然沒寫過這一家XD

排隊的時侯先劃單吧，用餐時間人真的很多！而且不寬敞，不喜歡人擠人的朋友要注意一下。

上菜的速度還不錯

燙青菜（35元）

就燙青菜沒什麼特別的XD

魷魚（50元）

也是沒什麼特別的，上面的紅醬是鹹甜帶點酸，算是店裏的特別。

紅燒肉（50元）

上面的醬跟魷魚是一樣的，他們家的紅燒肉都是瘦肉，切的不厚，但吃起來還滿費力的XD牙口不好的朋友最好跳過。

乾麵（30元）、餛飩湯（30元）、餛飩麵（50元）

老K吃的是乾麵配餛飩湯，而美姬她則是吃餛飩麵，乾麵上面的紅醬跟小菜的是不一樣的，鹹甜比較不會酸，而且鹹度沒有小菜沾醬那麼鹹，其實還不錯吃！在台北想吃到紅醬乾麵其實並不多，他們家算滿好吃的！因為意麵的口感也不錯，餛飩也滿好吃的，肉餡吃起來還帶彈性，湯頭的話餛飩麵跟餛飩湯又有些許不同，餛飩麵的湯頭層次比較豐富，除非像老K這樣喜歡吃乾麵配湯的朋友，不然點餛飩麵會比較划算哦！

K的小叮嚀：好久沒吃意麵王了，已經忘了他們家的味道了，這次再吃麵的表現還不錯，但小菜就跳過了XD沒吃過紅醬乾麵的朋友，老K還滿推薦試試的，至於小菜就自己評估了，記得要避開用餐高峰哦！

意麵王



地址：台北市大同區歸綏街202號

電話：02-2553-0538

營業時間：10:30~20:30（星期一公休）

老K

接力吃下去吧 老K！

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