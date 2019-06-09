ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

飄香80年！台北人氣古早味麵店　「招牌紅醬乾麵」只要30元

接力吃下去吧 老K！ 老K

老K跟美姬是一對熱愛美食的兄妹，會在這裏跟大家分..

點評：30元好便宜好便宜！
ETtoday餓勢力

▲意麵王。（圖／老K提供）

文、圖／老K

那跟美姬跑去迪化街提前辨些年貨，逛到六點多準備吃晚餐，突然看到意麵王不少人在排隊，想說很久沒吃了，回味一下吧！寫的時侯發現，老K竟然沒寫過這一家XD

▲意麵王。（圖／老K提供）

排隊的時侯先劃單吧，用餐時間人真的很多！而且不寬敞，不喜歡人擠人的朋友要注意一下。

▲意麵王。（圖／老K提供）

上菜的速度還不錯

▲意麵王。（圖／老K提供）

燙青菜（35元）

就燙青菜沒什麼特別的XD

▲意麵王。（圖／老K提供）

魷魚（50元）

也是沒什麼特別的，上面的紅醬是鹹甜帶點酸，算是店裏的特別。

▲意麵王。（圖／老K提供）

紅燒肉（50元）

上面的醬跟魷魚是一樣的，他們家的紅燒肉都是瘦肉，切的不厚，但吃起來還滿費力的XD牙口不好的朋友最好跳過。

▲意麵王。（圖／老K提供）

乾麵（30元）、餛飩湯（30元）、餛飩麵（50元）

老K吃的是乾麵配餛飩湯，而美姬她則是吃餛飩麵，乾麵上面的紅醬跟小菜的是不一樣的，鹹甜比較不會酸，而且鹹度沒有小菜沾醬那麼鹹，其實還不錯吃！在台北想吃到紅醬乾麵其實並不多，他們家算滿好吃的！因為意麵的口感也不錯，餛飩也滿好吃的，肉餡吃起來還帶彈性，湯頭的話餛飩麵跟餛飩湯又有些許不同，餛飩麵的湯頭層次比較豐富，除非像老K這樣喜歡吃乾麵配湯的朋友，不然點餛飩麵會比較划算哦！

K的小叮嚀：好久沒吃意麵王了，已經忘了他們家的味道了，這次再吃麵的表現還不錯，但小菜就跳過了XD沒吃過紅醬乾麵的朋友，老K還滿推薦試試的，至於小菜就自己評估了，記得要避開用餐高峰哦！

意麵王

地址：台北市大同區歸綏街202號
電話：02-2553-0538
營業時間：10:30~20:30（星期一公休）

老K
接力吃下去吧 老K！
部落格　粉絲團

關鍵字： 老K 台北市美食 達人美食 美食情報 意麵王 迪化街美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

景甜「賴著坎城紅毯龜速移動」　 工作人員連趕4次..網看傻：超尷尬

推薦閱讀

30年的老味道！內湖平價燒烤店　必吃醬烤雞腿鮮嫩多汁

會爆漿！晴光市場熱壓吐司小店　必吃香辣起司打拋豬、脆薯

石牌必吃！人氣臭豆腐外皮酥脆、口感特別　還能吃到麻辣燙

一個人就能享受！台北麻辣鴛鴦火鍋店　海鮮盤超澎湃

在地人也推薦的好口味！淡水肉圓包白菜魯　再來碗虱目魚羹

百元有找！士林平價廣東粥海鮮麵　湯頭清爽、還加半熟蛋

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

杉林溪繡球花開好、還有免費觀星！

直擊／台南貨櫃公園試營運搶先看

三重「雪釀餅」皮脆香Q滿滿餡！

台南隱藏水樂園高空彩虹滑水道

台南超狂壽司店炙燒鮭魚只要10元！

蘭嶼療癒冰店有4隻哈士奇陪你看海

旅遊專家曝「7招訂機票攻略」

IKINARI STEAK 6/11正式開幕

宜蘭高空酒吧賞百萬夜景、蘭陽平原

王品旗下享鴨6月底前進桃園展店

熱門行程

最新新聞更多

台北人氣「招牌紅醬乾麵」只要30元

早上賞魯冰花海、晚上獨享浩瀚星河！

平價鉄火牛排插旗統一時代百貨

高雄浮誇涮涮屋吃得到限量版旭蟹！

台中人氣石頭火鍋石研室插旗南港

新北3處「荷花私房點」還能順便踏青

高雄隱藏版早午餐芋泥吐司會爆漿！

中原夜市蔥油餅　馬尾伯蔥油餅

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366