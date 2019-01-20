屏東眷村老屋改建！在榻榻米上喝咖啡　享三層英式下午茶

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點評：有機會一定要去看看

文、圖／姐妹淘甜美食光



前陣子屏東的青創聚落剛蓋好時，吸引許多文創青年進駐發展，便有許多學生來這裡拍畢業照，算是屏東新的打卡地點！而在這附近也有許多舊眷村改造社區，結合新的文化、餐飲、人文，讓懷舊的眷村換上新衣，開啟新的靈魂生命！

像這家自然綠人文咖啡館，就是眷村老屋改建而成，充滿日式榻榻米風格的眷村小屋裡，賣的餐點結合多方文化，有日式、中式、韓式、台式、義式，有義大利麵、火鍋、石鍋飯、下午茶、下酒菜，樣樣都有！

風格簡單卻講究食材的新鮮，吃起來就是滿滿的美味～更棒的是每天晚上都會有在地樂團表演，讓歡樂悠閒的氣氛增添不一樣的氛圍。

自然綠人文咖啡館就在屏東文創區(我自己取的哈哈哈哈哈)，在這附近最有名的就是屏東青創聚落還有將軍之屋，距離屏東公園及屏東美術館也不遠，你們看，是不是文創區?多麼有藝術氣息啊～

但其實人家有專有的名字，叫做「勝利星村創意生活園區」簡稱勝利星村

※屏東火車站，步行約10分鐘

庭院區在晚上時會有樂團表演，每天表演的樂團會公布在店家的粉絲團，我很喜歡有現場樂團表演的餐廳，特別適合朋友聚餐、生日聚餐等等。

需要特別慶祝的日子，如果有提前告知，通常樂團都會幫忙唱生日快樂歌之類的～氣氛會更溫暖歡樂～

※禁止吸菸

室內是榻榻米的地板，所以要記得脫鞋進門，日式小屋的懷舊風格讓人格外放鬆，我特別喜歡這區用餐空間，暖黃的陽光灑入，彷彿來到日本鄉村的感覺。





多人的朋友聚餐很適合在這小隔間裡，矮桌設計是我喜歡的，我就是喜歡坐地板不愛坐椅子，因為這樣坐起來更放鬆自在～





另外一區的空間很適合三五好友或是姐妹淘一起來這吃下午茶聊聊天放鬆

現場還有許多復古的小擺飾值得玩味





自然綠有一區專門擺放屏東的農產品、伴手禮，到餐廳吃飯還可以順便挑選在地的一些特色產品，自用送人都合適，在屏東有好幾家餐廳都有像這樣的「屏東櫥窗」區，點亮了餐廳的小角落。





三層下午茶 $250



太～夢～幻～了～

沒想到在日式小屋裡面可以吃到英式的三層下午茶！

第一層是新鮮水果，旁邊還有附上蜂蜜及巧克力醬，蜂蜜留在第三層的鬆餅用，而巧克力我喜歡拿來沾著水果一起吃，沒有巧克力噴泉也可以吃到水果巧克力ㄎㄎㄎ



第二層是奶酪、焦糖烤布蕾跟手工餅乾，烤布蕾上層焦糖脆脆甜甜，搭配下層的烤布蕾軟綿滑口

挺好吃的～

手工餅乾我最喜歡巧克力口味，苦甜苦甜的滋味，越吃越香

鬆鬆軟軟的鬆餅搭配甜滋滋的蜂蜜一起吃最適合了！





推薦白酒蒸蛤蠣 $150

這道是我的最愛！！每顆蛤蠣都鮮的很誇張，這樣滿到炸出來只要150元！真的算很便宜！！就連一般夜市很常看到的酒蒸蛤蠣，一份一百大概也只有不到一半的份量吧！來這裡絕對必點這道！！個人激推！！





看它薄的吹彈可破的外皮，又透又亮，看起來就超級好吃！！！那鮮嫩的口感、海味的鮮鹹、九層塔的香氣，包你一顆接一顆吃到停不下來～～

奶油烤雞鮮蔬熱鍋義大利麵 $200

這太特別了！第一次看到用石鍋碗裝義大利麵欸！當熱石鍋裝著濃稠醬汁的義大利麵，醬汁在熱鍋裡噗滋噗滋的聲響，是另一種聽覺上的饗宴，光聽就肚子餓了

我本身不是很愛義大利麵，因為我怕膩的感覺，但這鍋奶醬的義大利麵味道調和的剛剛好，奶香足夠卻不膩口，滑溜軟Ｑ的麵條帶點嚼勁，越嚼越香！

烤雞口感彈牙鮮嫩，本身烤醬的鹹香味搭配奶香挺配的！

※熱鍋義大利麵均附飲料，※+49元升級套餐，享有當日湯品及甜點三選一

推薦老上海菜飯 $290

這鍋老上海菜飯超特別這也是來這裡必點餐點之一！獨具創新，把眷村菜色結合石鍋再加入帶有辣度的臘腸及五行養身蔬菜，豐富的配料讓一整碗看起來相當豐富！

※套餐會附上：當日湯品、甜點、飲料





如果喜歡吃鍋巴的話，還可以把石鍋悶久一點，讓鍋壁的熱度跟米飯產生鍋巴，吃起來的味道會更香更好吃！把醬料跟米飯配料仔細拌勻後，鹹香的滋味隨著咀嚼散發，讓人越嚼越涮嘴





附餐甜點可三選一，香草冰淇淋、水果奶酪、焦糖布蕾。這份我選焦糖布蕾，現烤的焦糖脆片香甜脆口，搭配滑嫩綿密的布蕾，堪稱完美結合！！

另外一種甜點是水果奶酪，上層擺滿五彩繽紛的水果丁及酸甜的果醬，幫偏清淡的奶酪增添色彩！如果要選甜點

我比較推薦焦糖布蕾～





附餐內還有附贈兩樣小菜及水果，一份套餐有這麼多組合算是很澎派欸，泡菜味道偏酸帶辣，吃起來很開胃，豆腐口感滑嫩好吃，當季香甜的水果，飯後吃剛剛好！





附餐的湯品會依當天主廚的心情來決定～這次的是丸子湯，喝起來味道清爽好喝





推薦法式香草牛奶鍋 $280

法式香草牛奶鍋也是當家主打商品，如果是牛奶鍋控一定會喜歡！鹹香濃郁的奶味，香醇不膩口！還有附上整塊的豆皮，我的最愛呀～～～





豐富的菜盤讓人吃得很滿足，有四種時蔬及鮮蝦、蛤蠣還有肉片。一個人吃一鍋剛剛好飽飽飽！

※附餐有白飯跟冬粉二擇一

海鹽烤蝦 $250

來屏東真的要吃海鮮！這海鹽烤蝦滋味鹹香鮮甜，肉質又扎實，我個人習慣用嘴巴剝蝦子（怪胎哈哈哈哈）所以鹽烤的鹹香與鮮味能緊緊的被我的嘴吸乾哈哈哈哈哈，這時候就只差一罐啤酒了！！！

這好適合晚上邊聽樂團邊喝小酒邊吃～









手工烤魷魚 $200

這手工烤魷魚也是必點的下酒菜，店家自己手工烘烤的魷魚，加入辣椒、蒜頭跟一點點醬油一起烤，烤的香氣四溢卻保留水份不過乾，充滿嚼勁卻不會嚼不爛，越嚼越香、越嚼越涮嘴～

嚼嚼嚼、嚼嚼嚼，就是又香又好吃！晚上留下來聽樂團，必點三道菜-白酒蒸蛤蠣、手工烤魷魚、海鹽烤蝦！





風味奶茶原味 $100

風味奶茶還有其他三種口味，焦糖/榛果/香草，我個人鍾愛原味奶茶～

清淡的紅茶香搭配鮮奶，淡雅的甜味喝起來很順口，不走濃厚奶味路線，小清新的感覺在飯後喝相當適合！

這是我真心喜歡的古早味鮮奶紅茶







海鹽烤蝦、法式香草牛奶鍋、老上海菜飯、奶油烤雞鮮蔬熱鍋義大利麵、白酒蒸蛤蠣、三層下午茶、手工烤魷魚、風味奶茶原味



自然綠人文咖啡館-後記

我很喜歡有樂團表演的餐廳，特別是台灣的在地樂團。讓人覺得更親切更貼近，而且有樂團在，更適合慶祝節日，不管是慶生、紀念日、求婚等等都好適合，給力的樂團能讓氣氛更好更熱絡

(雖然壽星通常都會很尷尬)

但誰管他的，氣氛好最重要啊！

除了樂團之外，這邊的餐點走多元化路線，有石鍋飯、火鍋、義大利麵、下午茶還有下酒菜。

我覺得很特別的是這裡的下酒菜很出色欸！到現在還是念念不忘白酒蒸蛤蠣的味道，鮮甜飽滿又多汁又香又好吃！

當然除了下酒菜以外，正餐也是很美味的！像是老上海菜飯跟法式香草牛奶鍋，最特別的就是老上海菜飯，融合眷村的傳統滋味一般很少吃得到～有來屏東青創聚落附近走走，不妨來自然綠人文咖啡館吃個飯小歇一下唄！

屏東自然綠人文咖啡館

營業：11:00-22:30(週二公休)

電話：08-7656601

地址：屏東市青島街87號