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影／首爾益善洞超夯「蒸籠吐司」！　手撕麵包吃得到整顆栗子

點評：超可愛的吐司啦～
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▲首爾益善洞Mil Toast 밀토스트。

記者陳羿妏／韓國報導、攝影

在首爾市中心裡想要找到保有傳統韓屋建築設計的地方，第一個便是提到景福宮旁的仁寺洞，但其實相隔不遠的距離，在「益善洞」也能看到韓屋的身影。因近年來有經過整修且加上有許多商家及咖啡廳的進駐，吸引許多人到此走走，感受保有復古懷舊氣息的建築們。

▲首爾益善洞Mil Toast 밀토스트。（圖／記者陳羿妏攝）

▲Mil Toast 밀토스트是一間將復古韓屋重新打造後，注入現代元素的風格咖啡廳，以清新柔和的木質作為整間店的設計。

▲首爾益善洞Mil Toast 밀토스트。（圖／記者陳羿妏攝）

▲門口採半開放式的樣式，在等待進去的同時看得到製作餐點的過程。

益善洞位於地鐵一、三、五號線的鐘路三街站，在四號、六號出口出來皆可走到。而近期有家藏身在益善洞的咖啡廳主打「蒸籠吐司」，不但餐點造型特殊且現點現蒸的方式，吃到的每一口吐司皆是非常鬆軟，口味上有原味、栗子、紅豆、玉米四種，可以選擇原味加上栗子、紅豆、玉米其中一種口味或是原味之外的口味三選二的方式，店家給料非常實在且內餡飽滿，像是栗子口味吐司還能吃得到整顆栗子。

▲首爾益善洞Mil Toast 밀토스트。（圖／記者陳羿妏攝）

▲▼蒸籠吐司的份量約莫為兩人份，撕開麵包時看得到非常飽滿的內餡，此為栗子和紅豆口味，也是店內的人氣品項。

▲首爾益善洞Mil Toast 밀토스트。（圖／記者陳羿妏攝）

除了招牌必點的蒸籠吐司外，店內另外一項熱門商品則是「舒芙蕾法式吐司」，特別的是和一般法式吐司相比咬下去的口感更為軟嫩，和餐點名字一樣有舒芙蕾的口感，偏向入口即化而非一般定義上的酥脆口感，口味上有搭配上自行選擇的口味醬料更有不同的風味。

▲首爾益善洞Mil Toast 밀토스트。（圖／記者陳羿妏攝）

▲舒芙蕾法式吐司製作較費時，點餐後需要等待二十分鐘的時間，此為藍莓奶油起司口味，吐司的甜香氣搭配沾醬在嘴裡入口即化。

飲品的部分，店內提供手沖咖啡、茶類、水果氣泡飲、冰沙之外，必點的絕對是店內的牛奶飲品，擁有可愛瓶身的牛奶飲品，外觀可愛之外，喝起來也很特別，店內熱門品項「栗子牛奶」，雖然是調味牛奶的口感，但是不會非常甜喝起來有真實的栗子感。

▲首爾益善洞Mil Toast 밀토스트。（圖／記者陳羿妏攝）

▲栗子牛奶是店內的招牌牛奶飲品品項，外觀設計彷彿漫畫裡看到的包裝，非常可愛。


Mil Toast 밀토스트

地址：서울특별시 종로구 수표로28길 30-3

時間：10：00-23：00

關鍵字： Mil Toast 밀토스트 益善洞咖啡廳 益善洞美食 首爾咖啡廳 首爾美食 蒸籠吐司 日韓風

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