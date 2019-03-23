ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

在地人超愛！隱身首爾巷弄內的麵疙瘩　吃得到肥美多汁牡蠣

點評：這間絕對要二訪的啦！！！
ETtoday餓勢力

▲首爾仁寺洞麵疙瘩 인사동수제비。（圖／記者陳羿妏攝）

▲仁寺洞麵疙瘩位於隱密的巷弄內。

記者陳羿妏／韓國報導、攝影

韓國的麵食類餐點除了炸醬麵、刀削麵、炒碼麵等餐點之外，到韓國旅行絕不能錯過的就是麵疙瘩， 而且首爾有賣麵疙瘩的店其實很多，如果你想知道如何吃到平價又是在地人激推的店，就趕快繼續看下去吧！

▲首爾仁寺洞麵疙瘩 인사동수제비。（圖／記者陳羿妏攝）

▲店內裝潢充滿古色古香氣息。

仁寺洞附近不只有韓屋可以逛，還可以步行至旁邊的景福宮，商圈內也有各式各樣的餐廳選擇，巷弄內更是能挖掘到經典平價美食。「仁寺洞麵疙瘩」就藏在超隱密的巷子裡，店內客人大多都是在地人，門口不大，一進店內就可以感受到古色古香的瓷器風格；招牌麵疙瘩之所以會吸引許多人到訪嚐鮮，除了湯頭能喝到海鮮的鮮甜味之外，麵疙瘩的口感屬於厚度適中，而且還可以吃到很多肥美又多汁的牡蠣，整碗麵疙瘩充滿店家滿滿的誠意！

▲首爾仁寺洞麵疙瘩 인사동수제비。（圖／記者陳羿妏攝）

▲店內麵疙瘩的份量超大，是以幾人份作為計價，一人份為₩6000（約莫台幣160元）。

▲首爾仁寺洞麵疙瘩 인사동수제비。（圖／記者陳羿妏攝）

▲招牌麵疙瘩裡有超大顆牡蠣。

▲首爾仁寺洞麵疙瘩 인사동수제비。（圖／記者陳羿妏攝）

▲每個桌上皆有一大罐泡菜，讓客人想吃多少就拿多少。

除了必點招牌麵疙瘩外，店內的海鮮煎餅也是人氣餐點，餅皮煎到四周酥脆，沾一點店家附的醬料再咬下更能提升整體香氣，這家「仁寺洞麵疙瘩」與其他麵疙瘩店家相比，價位也相對較親民。

▲首爾仁寺洞麵疙瘩 인사동수제비。（圖／記者陳羿妏攝）

▲海鮮煎餅的口感偏酥脆，建議可以沾店家提供的醬料，吃起來更加美味。

▲首爾仁寺洞麵疙瘩 인사동수제비。（圖／記者陳羿妏攝）

▲因為招牌麵疙瘩屬於不辣餐點，若想吃辣的麵疙瘩店家也有提供。

仁寺洞麵疙瘩 인사동수제비

地址：서울 종로구 인사동8길 14-1
電話：02-735-3361
時間：11：30-21：30

關鍵字： 仁寺洞麵疙瘩인사동수제비 麵疙瘩 海鮮煎餅 首爾美食 首爾旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

追殺畫面曝光！悍女機車橫擋休旅車　刀刺劈腿男毀容割頸

推薦閱讀

24小時營業的明洞馬鈴薯排骨湯！滿滿胡椒鹽超香

只到明年2月底！韓國樂天飯店打造超萌KAKAO「萊恩獅」主題房

500元無痛飛韓國！年末必買機票促銷　芝加哥來回2萬有找

韓國吃貨之旅！嚐遍全州、光州、濟州傳統市場平民美食

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

搶先試乘！百麗新船首航台中－馬公號

世界最快「雲豹輪」23日嘉義首航

日本阿倍野期間限定「高空賞櫻」

桃園拉麵店只賣3口味還能免費加麵

用炸的烤鴨！桃園超特別的一鴨三吃

彰化在地人捨不得分享的黃金鍋貼

雲林台灣好行雙路線新增6大景點

你去過了沒？盤點嘉義3條絕美步道

萌到爆！1001隻熊大量出沒義大

桃園免門票休閒農場可以搭小火車！

熱門行程

最新新聞更多

高雄火鍋店蒜味蛤蜊雞清爽又暖胃

台中全新「大慶夜市」夏天開幕

首爾巷弄麵疙瘩吃得到肥美多汁牡蠣

三峽自助洗衣店超潮邊洗衣邊喝咖啡

基隆嶼暑假開放登島　每人收100元

桃園免門票休閒農場可以搭小火車！

台鐵「仲夏寶島號」3日遊4/1開賣

軍艦迷注意！基隆港2日「免費登艦」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366