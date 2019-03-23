在地人超愛！隱身首爾巷弄內的麵疙瘩　吃得到肥美多汁牡蠣

點評：這間絕對要二訪的啦！！！

▲仁寺洞麵疙瘩位於隱密的巷弄內。

記者陳羿妏／韓國報導、攝影

韓國的麵食類餐點除了炸醬麵、刀削麵、炒碼麵等餐點之外，到韓國旅行絕不能錯過的就是麵疙瘩， 而且首爾有賣麵疙瘩的店其實很多，如果你想知道如何吃到平價又是在地人激推的店，就趕快繼續看下去吧！

▲店內裝潢充滿古色古香氣息。

仁寺洞附近不只有韓屋可以逛，還可以步行至旁邊的景福宮，商圈內也有各式各樣的餐廳選擇，巷弄內更是能挖掘到經典平價美食。「仁寺洞麵疙瘩」就藏在超隱密的巷子裡，店內客人大多都是在地人，門口不大，一進店內就可以感受到古色古香的瓷器風格；招牌麵疙瘩之所以會吸引許多人到訪嚐鮮，除了湯頭能喝到海鮮的鮮甜味之外，麵疙瘩的口感屬於厚度適中，而且還可以吃到很多肥美又多汁的牡蠣，整碗麵疙瘩充滿店家滿滿的誠意！

▲店內麵疙瘩的份量超大，是以幾人份作為計價，一人份為₩6000（約莫台幣160元）。

▲招牌麵疙瘩裡有超大顆牡蠣。

▲每個桌上皆有一大罐泡菜，讓客人想吃多少就拿多少。

除了必點招牌麵疙瘩外，店內的海鮮煎餅也是人氣餐點，餅皮煎到四周酥脆，沾一點店家附的醬料再咬下更能提升整體香氣，這家「仁寺洞麵疙瘩」與其他麵疙瘩店家相比，價位也相對較親民。

▲海鮮煎餅的口感偏酥脆，建議可以沾店家提供的醬料，吃起來更加美味。

▲因為招牌麵疙瘩屬於不辣餐點，若想吃辣的麵疙瘩店家也有提供。

仁寺洞麵疙瘩 인사동수제비

地址：서울 종로구 인사동8길 14-1

電話：02-735-3361

時間：11：30-21：30