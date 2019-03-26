慕斯超綿密！首爾提拉米蘇專賣店　季節限定吃得到整顆草莓

點評：提拉米蘇控快點筆記起來><

▲望遠洞提拉米蘇弘大延南洞店。

記者陳羿妏／韓國報導、攝影

首爾處處皆能發現咖啡廳的存在，在競爭激烈的環境之下咖啡廳若有自家經典產品，必會讓人印象深刻。位於望遠洞社區裡的望遠洞提拉米蘇，以懷舊簡約風格裝潢設計和專賣杯裝的提拉米蘇而爆紅，目前弘大延南洞也開設分店，想吃的民眾能有不同的選擇，而弘大分店的內用座位也比本店更加寬敞。

▲綠白相間條紋是店招牌特色。

望遠洞提拉米蘇店門口有著招牌的綠白相間條紋，一眼便能認出，店內販售各式各樣口味的杯裝提拉米蘇，除了最經典的原味口味之外，還有抹茶、OREO、紅茶等等，而季節限定期間則有草莓、藍莓、栗子等口味，可以吃得到新鮮水果，杯裝的提拉米蘇則是由濃郁慕斯以及依照口味決定的海綿蛋糕所組成，吃到的每一口都非常綿密而且還有豐富的餡料。

▲店內主打杯裝提拉米蘇。

▲草莓口味提拉米蘇吃得到整顆草莓。

除了在這裡享用提拉米蘇之外，還有咖啡品項可以選購，以及熱門商品「望遠紅茶」，雖然品名有紅茶二字，但外觀則是一瓶牛奶的樣子，喝下去則是有濃郁茶味牛奶的感覺，茶味和奶味並不衝突，品嚐提拉米蘇時不妨可以點一瓶搭配著一起享用。

▲望遠紅茶喝起來有著濃郁茶味的牛奶感。

▲店內消費採自助式，先點完餐後再找位子。

望遠洞提拉米蘇망원동 티라미수 弘大延南洞店

地址：서울특별시 마포구 양화로23길 28

時間：11：00～23：00（週四至週日）／11：00～24：00（週五、週六）