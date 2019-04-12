根本世外桃源！首爾近郊「晨靜樹木園」　四季都有不同花展

點評：超適合來放鬆走走><

▲加平晨靜樹木園。

記者陳羿妏／韓國報導、攝影

韓國每到冬天、春天更迭之際，就可以開始期待花朵齊力綻放的模樣，除了首爾有知名的櫻花慶典外，首爾近郊也有不同賞花活動，能夠提供遊客不一樣的旅行體驗；像是大家熟知的南怡島，在季節更換時可欣賞不同景緻，與南怡島相近的「晨靜樹木園」，四季皆有各式活動和場景佈置，同時也是韓劇《雲畫的月光》、《學校2017》拍攝地，讓遊客在園區內感受大自然豐富的清新氛圍之餘，還能回味韓劇經典場景。

▲冬季五色星光庭園展，園區各處佈滿各種燈飾。

位於京畿道加平郡的「晨靜樹木園」為大規模庭園，擁有三十三萬平方公尺大面積的花朵植栽，在春、夏、秋、冬四個季節裡，分別有春花慶典、繡球及木槿展、楓葉和菊花展、五色星光庭園展，因此每個季節裡都能來這裡欣賞、參觀。

晨靜樹木園的園區內主要分為十二個區域，每一區的設計都有其特殊的涵義和風格，從最傳統韓屋的搭配擺設到西式風格的庭院造景都能欣賞到，其中「下景庭園」使用花朵植栽打造整個朝鮮半島的模樣，備受遊客喜愛；另外，園區內也可以看到許多「千年香」，這個植栽同時也是晨靜樹木園的象徵。

▲深受許多遊客喜愛的「下景庭園」。

▲園區內可看到許多顆「千年香」檜木。

▲除了室外庭園，也有溫室內的花盆植栽可欣賞。

氣溫漸漸回升，冬季的五色星光庭園展在三月底時已經結束，緊接著是四月開始的春季春花慶典，若接下來要造訪韓國的旅人們，不妨安排一天行程來首爾近郊走走，感受大自然世外桃源般的安逸氣氛。

▲目前園區內的鬱金香花朵已漸漸盛開中。

晨靜樹木園아침고요수목원



地址：경기도 가평군 상면 수목원로 432