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來當文青吧！首爾復古書店有「書本隧道」　掀起IG打卡熱潮

點評：濃厚書香氣息欸～～～
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▲首爾ARC.N.BOOK。

記者陳羿妏／韓國報導、攝影

前陣子首爾的星空圖書館以氣勢磅礡的巨型書架爆紅，而星空圖書館除了是免費的圖書館之外，也是一個商場，因此吸引許多觀光客造訪。近期位於明洞則有另一家新書店開幕，雖然沒有三層樓高的書架，但是卻有夢幻的「書本隧道」，排列整齊的書海，十分賞心悅目，掀起IG打卡熱潮！

▲首爾ARC.N.BOOK。（圖／記者陳羿妏攝）

▲ARC.N.BOOK位於商業大樓地下一樓。

今年才開幕的ARC.N.BOOK位於地鐵乙支路入口站1－1號出口，鄰近觀光客熱門景點「明洞商圈」，整間店的裝潢設計背景參考電影「大亨小傳」，從店門口走進店內便能感受到滿滿的復古風格。書店最大的特色便是店內兩條「書本隧道」，由書本堆砌而成，除了拍照之外也是另外一種藝術欣賞！

▲▼首爾ARC.N.BOOK。（圖／記者陳羿妏攝）

▲從書店門口便能感受濃厚復古風。

▲▼首爾ARC.N.BOOK。（圖／記者陳羿妏攝）

▲經典書本隧道裡的書本，只供拍攝及展示用。

ARC.N.BOOK以複合式的方式經營，除了提供溫馨舒適的座椅讓民眾閱讀書籍之外，書店還設有冰淇淋店、各式餐廳、咖啡廳、花店以及特色文物商品店，讓逛書店不再只是看書而已，為民眾打造了一個多元化的書香空間。

▲▼首爾ARC.N.BOOK。（圖／記者陳羿妏攝）

▲英倫風電話亭其實是提供讀者尋書的地方。

▲首爾ARC.N.BOOK。（圖／記者陳羿妏攝）

▲書店內的座椅有提供充電的插座，讓讀者安心閱讀。

▲▼首爾ARC.N.BOOK。（圖／記者陳羿妏攝）

▲逛完書店還能至一旁的文青選物店逛逛。

ARC.N.BOOK

地址：서울 중구 을지로 29 B1F
時間：10：00～22：00

關鍵字： ARC.N.BOOK 書本隧道 首爾旅遊 韓國旅遊 日韓風 IG打卡 網美景點

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